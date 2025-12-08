ETV Bharat / technology

Tata Sierra ની વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમતનો થયો ખુલાસો, જાણો તમારા બજેટમાં કઈ બેસ્ટ

Tata Motors દ્વારા તાજેતરમાં Tata Sierra SUV લોન્ચ કરવામાં આવી. હવે, તેની કિંમતો જાહેર કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 12:20 PM IST

હૈદરાબાદ : સ્વદેશી કાર ઉત્પાદક ટાટા મોટર્સે તાજેતરમાં નવી Tata Sierra SUV લોન્ચ કરી, પરંતુ કંપનીએ તેની કિંમત જાહેર કરી ન હતી. હવે, કંપનીએ તેના મોટાભાગના વેરિઅન્ટ્સ જાહેર કર્યા છે. જોકે, તેના બે ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ્સની કિંમત હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

ભારતીય બજારમાં Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq અને MG Astor જેવી કાર સાથે Tata Sierra નો મુકાબલો થવાનો છે.

Tata Sierra વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમત
સંપૂર્ણપણે નવી Tata Sierra ટાટા મોટર્સની લાઇનઅપમાં Tata Harrier કરતા નીચે છે, પરંતુ Tata Curvv કરતા ઉપર સ્થિત છે. હાલ તેના ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ વર્તમાન યાદી અનુસાર તે જોવાનું સરળ છે કે Sierra રેંજને કેવી રીતે વિભાજિત કરવામાં આવી છે, અને દરેક વેરિઅન્ટ કઈ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

Tata Sierra વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમત

એન્જિનગિયરબોક્સSmart+PurePure+AdventureAdventure+AccomplishedAccomplished+
1.5 NA Revotron પેટ્રોલ મેન્યુઅલ રૂપિયા 11.49 લાખ રૂપિયા 12.99 લાખ 14.49 લાખ રૂપિયા15.29 લાખ રૂપિયા15.99 લાખ રૂપિયા--
DCT-14.49 લાખ રૂપિયા15.99 લાખ રૂપિયા16.79 લાખ રૂપિયા---
1.5 T-GDI ટર્બો-પેટ્રોલઓટોમેટિક ----17.99 લાખ રૂપિયાજાહેરાત નથી કરાઈજાહેરાત નથી કરાઈ
1.5 Kryojet ડીઝલમેન્યુઅલ 12.99 લાખ રૂપિયા14.99 લાખ રૂપિયા15.99 લાખ રૂપિયા16.49 લાખ રૂપિયા17.19 લાખ રૂપિયા--
ઓટોમેટિક -15.99 લાખ રૂપિયા17.49 લાખ રૂપિયા-18.49 લાખ રૂપિયાજાહેરાત નથી કરાઈજાહેરાત નથી કરાઈ

Tata Sierra વેરિઅન્ટ્સ અને પાવરટ્રેન

ટાટા મોટર્સે Tata Sierra ને સાત ટ્રીમમાં લોન્ચ કરી છે. જેમાં Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished અને Accomplished+ સામેલ છે. આ કાર સાથે ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.

  • પ્રથમ 1.5-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 158 bhp પાવર ઉત્પન્ન કરે છે અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.
  • બીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર નેચરલી-એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન, જે 105 bhp પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, તથા મેન્યુઅલ અને ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સના વિકલ્પ સાથે ઉપલબ્ધ છે.
  • ત્રીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન છે, જે મેન્યુઅલ અથવા ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે, અને 116 bhp પાવર ઉત્પન્ન કરે છે.

ફીચર અને સુવિધાઓ

Tata Sierra Smart+ ટેલ લેમ્પ્સ અને LED DRL, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ, રીઅર AC વેન્ટ્સ, 17-ઇંચ વ્હીલ્સ, ચાર ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ઓટો હોલ્ડ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

Tata Sierra Pure અને Pure+ વેરિઅન્ટમાં પેનોરેમિક સનરુફ, 10-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ક્રુઝ કંટ્રોલ, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો/એપલ કાર પ્લે, ઓટો હેડલેમ્પ્સ, રેઇન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ અને ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ છે.

Tata Sierra Adventure અને Adventure+ ટ્રીમ્સમાં 18-ઇંચ વ્હીલ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ટેરેન મોડ્સ, મોટો ડિજિટલ ડિસ્પ્લે અને લેધરેટ ટ્રીમ, તેમજ કેટલીક વધારાના કમ્ફર્ટ ફીચર્સ છે.

Tata Sierra પ્રિસ્ટાઇન વ્હાઇટ, પ્યોર ગ્રે, કૂર્ગ ક્લાઉડ, મુન્નાર મિસ્ટ, બંગાળ રૂજ અને આંદામાન એડવેન્ચર એમ કુલ છ રંગ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે તેના રંગ વિકલ્પો વેરિઅન્ટ અનુસાર બદલાય છે.

