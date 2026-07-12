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ટાટાએ લોન્ચ કર્યું સિએરાનું સ્પેશિયલ જ્યુબિલી એડિશન, જાણો ફિચર્સ અને કિંમત

ટાટા મોટર્સે સિએરાની 50,000 યુનિટની સિદ્ધિ પર જ્યુબિલી એડિશન લોન્ચ કર્યું, જે હાલના વેરિઅન્ટ્સ માટે ડીલરશિપ પર ફિટ થતા ખાસ એસેસરી પેકેજો સ્વરૂપે છે.

ટાટાએ લોન્ચ કર્યું સિએરાનું સ્પેશિયલ જ્યુબિલી એડિશન
ટાટાએ લોન્ચ કર્યું સિએરાનું સ્પેશિયલ જ્યુબિલી એડિશન (Image Credit: Tata Motors)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 8:14 PM IST

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હૈદરાબાદ: ટાટા મોટર્સે પોતાની લોકપ્રિય મિડસાઇઝ SUV સિએરા માટે નવું જ્યુબિલી એડિશન લોન્ચ કર્યું છે. સિએરાના 50,000 યુનિટ વેચાણ થવા બદલ કંપનીએ આ ટાટા સિએરા જ્યુબિલી એડિશન લોંચ કર્યું છે.

જણાવી દઈએ કે, આ કોઈ નવું મોડેલ નથી, પરંતુ હાલના સ્માર્ટ+, પ્યોર અને એડવેન્ચર વેરિઅન્ટ્સ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા ક્યૂરેટેડ એસેસરી પેકેજ છે, જે ડીલરશિપ પર જ ફિટ કરવામાં આવશે. એટલે કે ગ્રાહક ઇચ્છે તો શોરૂમમાંથી સીધા જ એસેસરી-લોડેડ સિએરા લઈને નીકળી શકે છે.

એન્ટ્રી-લેવલ સ્માર્ટ પ્લસ જ્યુબિલી એડિશનમાં ફ્રન્ટ ગ્રિલ એડ-ઓન અને ટેલગેટ ક્લેડીંગ સાથે રૂફ રેલ્સ, સેમી-લેધરેટ સીટ કવર્સ, ચાર સ્પીકર સેટઅપ અને વાયરલેસ Apple CarPlay તથા Android Auto સપોર્ટવાળી 10.25-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ મળે છે. આ ઉપરાંત આ ગાડીમાં રિયર પાર્કિંગ કેમેરા પણ આપવામાં આવ્યો છે. તેની કિંમત ₹11.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.

આનાથી એક સ્ટેપ ઉપર પ્યોર જ્યુબિલી એડિશન છે. તેમાં પણ એ જ ગ્રિલ અને ટેલગેટ ક્લેડીંગ મળે છે, સાથે વ્હીલ આર્ચ ક્લેડીંગ, પાર્સલ ટ્રે, મેગ્નેટિક સનશેડ્સ, લેધરેટ સીટ કવર્સ અને લેધરેટ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ કવર જેવા ફીચર્સ ઉમેરાયા છે. તેની શરૂઆતી કિંમત ₹13.39 લાખ રાખવામાં આવી છે.

આ બંને ઉપરાંત કંપનીએ એક અન્ય વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું છે, જેનું નામ એડવેન્ચર જ્યુબિલી એડિશન છે. તેને કંપનીએ વધુ રફ-એન્ડ-ટફ લુક પસંદ કરતા ખરીદારો માટે તૈયાર કર્યું છે. તેમાં ટાટાની સંપૂર્ણ ROQ એક્સેસરી કિટ આપવામાં આવી છે, જેમાં ફ્રન્ટ અને રિયર સ્કિડ પ્લેટ્સ, હૂડ સ્કૂપ, વિન્ડો લાઇન અને વ્હીલ આર્ચ ક્લેડીંગ સાથે બોડી ડેકલ્સ અને ડેશ કેમેરા પણ સામેલ છે. આ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹16.19 લાખથી શરૂ થાય છે.

ધ્યાન રાખવા જેવી વાત એ છે કે ગ્રાહકોને આખું બંડલ પેક લેવાની બાધ્યતા નથી. તેઓ ઇચ્છે તો અલગ-અલગ એસેસરીઝ પોતાની રીતે પણ પસંદ કરી શકે છે, એટલે કે લોકો પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે કસ્ટમાઇઝેશન પણ કરાવી શકે છે.

મિકેનિકલ રીતે સિએરામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તે પહેલાની જેમ જ 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ, 1.5-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિનના વિકલ્પ સાથે આવે છે.

સિએરા ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને તેની ડિલિવરી જાન્યુઆરીમાં શરૂ થઈ હતી. આ SUV Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder અને Renault Duster જેવી ગાડીઓને ટક્કર આપે છે. જ્યુબિલી એડિશનના આવવાથી ટાટાને આ મોટી સ્પર્ધાવાળા સેગમેન્ટમાં સિએરાની હાજરી જાળવી રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.

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