આવતીકાલે લૉન્ચ થશે Tata Sierra EV, જાણો કારમાં ક્યા નવા ફિચર્સ મળશે
Tata Motors 30 જૂને પોતાના પ્રોડક્શન-સ્પેક Tata Sierra EVને બજારમાં લોન્ચ કરવાની છે.
Published : June 29, 2026 at 2:33 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી કાર કંપની Tata Motors 30 જૂને પોતાના પ્રોડક્શન-સ્પેસિફિકેશન Tata Sierra EVને બજારમાં ઉતારવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ આ કારને પ્રથમ વખત Auto Expo 2020માં કોન્સેપ્ટ તરીકે મુકી હતી. આ મિડસાઇઝ SUVમાં હેરિયર EVની સાથે પોતાની મોટાભાગની ટેકનોલોજી શેર કરવાની આશા છે, સાથે જ Sierra ICEની ખાસ ડિઝાઇનને પણ તેમાં લઇ શકાય છે.
Tata Sierra EVમાં કઇ બેટરી અને પાવરટ્રેન ઓપ્શન મળશે?
Tata Sierra EVમાં કંપનીનો acto.ev+ આર્કિટેક્ચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે Tata Harrier EVમાં પણ જોવા મળે છે. આ કારમાં Tata Harrier EVનું 65KWh અને 75KWh બેટરી પેક ઓપ્શન પણ હોઇ શકે છે. જોકે, કંપનીએ હજુ સુધી તેના ઓફિશિયલ સ્પેસિફિકેશન્સ વિશે કોઇ માહિતી આપી નથી.
Tata Motorsએ પહેલા જ આ વાતની પૃષ્ટી કરી છે કે Sierra EV રિયલ વ્હીલ ડ્રાઇવ અને ડુઅલ મોટર ઓલ વ્હીલ ડ્રાઇવ કોન્ફિગરેશન બન્ને વિકલ્પમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે, જેમાં ડુઅલ-મોટર ઓલ વ્હીલ ડ્રાઇવ મોટા 75 KWh બેટરી પેક માટે રિઝર્વ થવાની આશા છે.
Sierra EV, Harrier EV કરતા નાની છે, માટે આ તેને બેટરી પેકનો ઉપયોગ કરીને વધુ ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપી શકે છે. તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઇએ કે Tata Harrier EVની રેન્જ 627KM સુધી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
Tata Sierra EV, ICE Sierra ડિઝાઇનમાં અંતર?
Sierra EVની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો તેની ઓવરઓલ ડિઝાઇન ICE પાવર્ડ Sierra જેવો જ છે પરંતુ તેમાં EVના હિસાબથી થોડો સ્ટાઇલિંગ બદલાવ છે.
કારમાં આગળની સાઇડ બોડી કલરની બ્લેક્ડ ઓફ ગ્રિલ લગાવવામાં આવી છે જે કામની નથી, સાથે જ નવો ફ્રન્ટ બમ્પર પણ લગાવવામાં આવ્યો છે. ICE Sierraથી ઉલટ તેના EV વર્જનમાં ફ્રન્ટ LED લાઇટ વિશે નીચે Sierraની બેજિંગ પણ મળતી નથી.
બન્ને SUVs ઘણી હદ સુધી એક જેવી જ લાગે છે. Tata Sierra EVમાં ઓરિજનલ ICE Sierraથી પ્રેરિત અપરાઇટ પ્રોપોર્શન, કનેક્ટેડ LED લાઇટિંગ અને બ્લેક આઉટ રિયર ગ્લાસ એલિમેન્ટને જાળવી રાખવામાં આવી છે. 19 ઇંચના એલોય વ્હીલ ડિઝાઇન પણ ICE મોડલ જેવી જ રાખવામાં આવી શકે છે. જોકે, Sierra EVમાં નવા કલર ઓપ્શન મળી શકે છે.
Tata Sierra EVમાં ક્યા ફિચર્સ મળશે?
Tata Sierra EVમાં ICE Sierraની કેબિન જ હશે જેમાં EV માટે થોડા નાના-મોટા બદલાવ કરવામાં આવશે. કારના હાયર વેરિએન્ટમાં ટ્રિપલ સ્ક્રીન સેટઅપ મળી શકે છે જેમાં 10.25 ઇંચનું ડિજિટલ ઇંસ્ટ્રૂમેન્ટ કલસ્ટર, 12.3 ઇંચની ઇન્ફોટેનમેન્ટ ટચસ્ક્રીન અને 12.3 ઇંચનો પેસેન્જર ડિસપ્લે આપવામાં આવશે જ્યારે તેના લોઅર વેરિએન્ટમાં ડુઅલ-સ્ક્રીન લેઆઉટ મળી શકે છે.
તેના અન્ય સંભવિત ફીચર્સ પર નજર કરીએ તો આ કારમાં પેનોરમીક સનરૂફ, હેડ-અપ ડિસપ્લે, પાવર્ડ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, પ્રીમિયમ, ઓડિયો સિસ્ટમ અને કેટલાક ડ્રાઇવ મોડ સામેલ છે.
Tata Sierra EVમાં અંદાજિત કિંમત કેટલી હશે?
સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે Tata Sierra EVની કિંતમ 18 લાખ રૂપિયાથી 25 લાખ રૂપિયા (એક્સ શો રૂમ) વચ્ચે રાખવામાં આવી શકે છે, જે કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક SUV લાઇનઅપમાં Curvv EV અને Harrier EV વચ્ચે રાખવામાં આવશે. બજારમાં તેનો મુકાબલો Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electic, MG ZS EV અને Maruti e-Vitara સાથે થશે.
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