ભારતમાં લોન્ચ થઈ નવી Tata Punch ફેસલિફ્ટ, મળ્યું નવું ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન અને ડિઝાઈન
Tata Motorsએ ભારતમાં તેની બહુપ્રતિક્ષિત Tata Punch ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી છે જેની કિંમત ₹5.59 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
Published : January 13, 2026 at 5:56 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી કાર ઉત્પાદક ટાટા મોટર્સે ભારતીય બજારમાં તેની બહુપ્રતિક્ષિત ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ માઇક્રો-SUV ₹5.59 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમતે લોન્ચ કરી છે.
આ લોકપ્રિય માઇક્રો-SUV ને નોંધપાત્ર અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાં તેની મોટી SUV સિબલિંગ જેવી ડિઝાઇન, નવી સુવિધાઓ અને સૌથી અગત્યનું, એક નવા ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન વિકલ્પનો સમાવેશ થાય છે. ટર્બો-પેટ્રોલ વર્ઝનની કિંમત ₹8.29 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
2026 Tata Punch ફેસલિફ્ટ ડિઝાઇન
કંપનીએ તેના લોન્ચ પહેલા થોડા અઠવાડિયા પહેલા કારનું ટીઝ કર્યું હતું. ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટની ડિઝાઇન તેના EV સિબલિંગ કરતાં વધુ સ્ક્વેર છે, જોકે એકંદર લૂક Tata ફેમિલીની SUV ડિઝાઇનની નજીક રહે છે. આગળના ભાગમાં પાતળા કાળા બંધ ગ્રિલ સાથે જોડાયેલા નવા એન્ગ્યુલર DRL છે.
મુખ્ય હેડલેમ્પ્સ અને ફોગ લેમ્પ્સ બમ્પરના તળિયે ત્રિકોણાકાર હાઉસિંગમાં સંકલિત છે. તેને વધુ મસ્ક્યુલર લૂક આપવા માટે આગળના બમ્પર પર પ્લાસ્ટિક ક્લેડીંગનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, Tata Punchને નવી વ્હીલ ડિઝાઇન આપવામાં આવી છે, જ્યારે પાછળના ભાગમાં, જૂની કારના સરળ ટેલ લેમ્પ્સની જગ્યાએ મોટા યુનિટ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં એક ઇન્ટિગ્રેટેડ લાઇટબાર છે.
2026 Tata Punch ફેસલિફ્ટનું ઇન્ટિરિયર
કંપનીએ તેના કેબિનમાં પણ કેટલાક અપડેટ્સ કર્યા છે, જેમાં ટોચના વેરિઅન્ટમાં મધ્યમાં 7.0-ઇંચ કલર ડિસ્પ્લે સાથે એક નવું ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર શામેલ છે, જ્યારે એર-કંડિશનર કંટ્રોલ હવે ટાટા નેક્સોન અને Curvv જેવું જ મળે છે. વધુમાં, કંપનીએ અપહોલ્સ્ટરી રંગો પણ બદલ્યા છે.
2026 ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, નવી Tata Punch ફેસલિફ્ટ હવે 360-ડિગ્રી કેમેરા, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટરિંગ, 10.25-ઇંચ HD ટચસ્ક્રીન, કનેક્ટેડ કાર ટેક, વૉઇસ-એક્ટિવેટેડ સનરૂફ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર, ઓટો-ડિમિંગ IRVM અને કનેક્ટેડ કાર ટેક જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. કંપનીએ તેને કુલ છ ટ્રીમ લેવલમાં રજૂ કર્યું છે: સ્માર્ટ, પ્યોર, પ્યોર+, એડવેન્ચર, એક્મ્પ્લિશ્ડ અને એક્મ્પ્લિશ્ડ+ S.
2026 ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ માટે એન્જિન વિકલ્પો
પાવરટ્રેનની દ્રષ્ટિએ, સૌથી મોટું અપડેટ નવું ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે. ટાટા પંચના ટોચના વેરિઅન્ટના ખરીદદારો હવે ટાટા નેક્સનમાંથી 1.2-લિટર રેવોટ્રોન ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન ખરીદી શકે છે, જે ટાટા મોટર્સની સૌથી નાની SUV ને પાવર આપે છે. આ એન્જિન 118 bhp અને 170 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, અને 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.
બીજું મુખ્ય અપડેટ CNG AMT પાવરટ્રેનનો ઉમેરો છે, જે સૌપ્રથમ ટાટા ટિયાગો અને ટિગોર સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશનની સાથે પ્રમાણભૂત તરીકે પણ ઉપલબ્ધ થશે. ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સમાં પેડલ શિફ્ટર્સ પણ છે. જૂનું 1.2-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન પણ જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે, અને તે મેન્યુઅલ અને AMT બંને યુનિટ સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે.
આ પણ વાંચો: