ટાટા પંચ EV ફેસલિફ્ટ ભારતમાં લોન્ચ થવાની તૈયારીમાં છે, તારીખ જાણો
ટાટા મોટર્સ ટૂંક સમયમાં તેની નાની ઇલેક્ટ્રિક SUV, ટાટા પંચ EV નું ફેસલિફ્ટેડ વર્ઝન લોન્ચ કરશે, જે અનેક સુવિધાઓ સાથે આવશે.
Published : February 6, 2026 at 3:45 PM IST
હૈદરાબાદ : સ્વદેશી કાર ઉત્પાદક ટાટા મોટર્સે તાજેતરમાં તેનું ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કર્યું હતું, ત્યારબાદ કંપની હવે ટાટા પંચ EV માટે મિડ-લાઇફ અપડેટ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.
ટાટાની આ નાની SUVનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન 20 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લોન્ચ થશે, અને પેટ્રોલ વર્ઝનની જેમ, તેમાં પણ ઘણા વિઝ્યુઅલ અને ફીચર અપગ્રેડ મળશે. નોંધનીય છે કે, ટાટા પંચ EVને ફક્ત 2 વર્ષમાં ફેસલિફ્ટ અપડેટ મળી રહ્યું છે, જ્યારે નિયમિત પંચને તેના મિડ-લાઇફ અપડેટ માટે ચાર વર્ષથી વધુ રાહ જોવી પડી હતી.
ટાટા પંચ EV ફેસલિફ્ટ ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, નવી ટાટા પંચ EVમાં પંચના ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન (ICE) વર્ઝનમાંથી કેટલાક ડિઝાઇન તત્વો ઉધાર લેવાની અપેક્ષા છે. જો કે, પંચ EV એ ટાટા મોટર્સની વર્તમાન ડિઝાઇન ભાષા અપનાવનારા પ્રથમ મોડેલોમાંનું એક હતું, તેથી તેમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફારો થશે નહીં.
કાર શાર્પ LED હેડલેમ્પ્સ, LED DRLs અને, અલબત્ત, કનેક્ટેડ LED ટેલલેમ્પ્સનો સમૂહનો ઉપયોગ કરશે. ટાટા મોટર્સ ક્લોઝ્ડ-પેનલ ગ્રિલ, ફ્રન્ટ ચાર્જિંગ પોર્ટ અને એરો-સ્ટાઇલ એલોય વ્હીલ્સ જેવા EV-વિશિષ્ટ સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ટાટા પંચ EV ફેસલિફ્ટના ફીચર્સ
ટાટા પંચ EV ફેસલિફ્ટ ફીચર્સ અને આરામની દ્રષ્ટિએ નિયમિત ટાટા પંચ કરતા એક પગલું આગળ હોવાની અપેક્ષા છે. નવી ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટમાં જોવા મળતી ઘણી સુવિધાઓ જૂની પંચ EVમાં પહેલાથી જ આપવામાં આવી હતી, તે ધ્યાનમાં લેતા, તેમાં કેટલાક મોટા અપગ્રેડ પણ જોવા મળી શકે છે.
ફીચર્સ લિસ્ટ વિશે વાત કરીએ તો, આ કારમાં પ્રકાશિત સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને કેપેસિટીવ ટચ કંટ્રોલ પેનલ જેવા તત્વો એ જ રહેશે, પરંતુ કંપની નવા મોડેલમાં 12.3-ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન, વધુ સારી ફિટ અને ફિનિશ અને વધુ પ્રીમિયમ અપહોલ્સ્ટરી પ્રદાન કરી શકે છે.
ટાટા પંચ EV ફેસલિફ્ટનું પાવરટ્રેન
360-ડિગ્રી કેમેરા, વોઇસ-એક્ટિવેટેડ સનરૂફ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર, ઓટો-ડિમિંગ IRVM, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ અને ઘણી બધી નવી સુવિધાઓ સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે. હાલમાં, તેના બેટરી વિકલ્પો વિશે કોઈ માહિતી નથી, જોકે ટાટા પંચ EV બે બેટરી વિકલ્પો સાથે વેચાઈ રહી છે - 25 kWh બેટરી પેક અને 35 kWh બેટરી પેક, જેની મહત્તમ રેન્જ 365 કિમી છે.
