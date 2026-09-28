Tata Aerisમાં મળે છે આ 6 જોરદાર ફીચર્સ, Tata Tigor કરતા કેટલી અલગ? જાણો બધું જ
Tata Motorsએ તેની નવી Tata Aeris કોમ્પેક્ટ સેડાનને લોન્ચ કરી છે. આ કાર 6 શાનદાર ફીચર્સ સાથે આવે છે.
Published : September 28, 2026 at 11:19 AM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી કાર નિર્માતા કંપની Tata Motorsએ તેની પ્રોડક્ટ લાઇનઅપમાં 'ટાટા એરિસ' (Tata Aeris) નામની નવી સેડાન કારનો ઉમેરો કર્યો છે. જોકે તેનું નામ નવું છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ કાર હાલની ટાટા ટિગોર (Tata Tigor) કોમ્પેક્ટ સેડાન પર આધારિત છે. તેમાં શીટ મેટલમાં ફેરફાર, નવા ફીચર્સ અને સંપૂર્ણપણે નવા ઇન્ટિરિયર સહિતના અનેક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. અહીં અમે તેની ફીચર્સની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવેલા નવા ફીચર્સ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ.
1. ફ્રન્ટ સીટ વેન્ટિલેશન
Tata Motorsએ નવી Aerisની આગલી સીટોમાં વેન્ટિલેશનનું ફીચર આપ્યું છે. આ લોકપ્રિય ફીચરના આવવાથી તે પોતાના સેગમેન્ટની એકમાત્ર એવી કાર બની ગઈ છે, જેમાં આ ફીચર આપવામા આવ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, સીટ વેન્ટિલેશન ગ્રાહકોનું પસંદગીનું ફીચર બની ગયું છે, એન્ટ્રી લેવલ કારોમાં પણ અને ભારતની પડકારજનક હવામાન પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લેતા, આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી ફીચર છે.
2. સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટ તરીકે 6 એરબેગ
Tata Motors પહેલાથી જ પોતાની કારોમાં સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે જાણીતી રહી છે અને નવી Tata Aerisમાં પણ એવું જ છે. કંપનીએ Tata Aeris લાઈનઅપમાં છ એરબેગને સ્ટાન્ડર્ડ કરી દીધું છે, જેનાથી તેના સુરક્ષા ફીચર્સમાં ઘણાબધા સુધારા થયા છે, કારણ કે Tata Tigorમાં ફક્ત 2 એરબેગ્સ જ આવતી હતી.
3. ડેશકેમ રેકૉર્ડર ફંક્શન
Tata Aerisમાં ડેશકેમ આપવામા આવ્યા છે, પણ આ એવા નથી જેવા તમે વિચારી રહ્યા છો. આ કારની આસ-પાસની ચીજોને રેકૉર્ડ કરવા માટે પોતાના સરાઉન્ડ-વ્યૂ કેમેરાનો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રકારની સિસ્ટમના કારણે Tata Aerisમાં અલગથી ડેશકેમ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે. આપણા રસ્તાઓ અને ટ્રાફિકની અનિશ્ચિત સ્થિતિઓને જોતા, ગાડીમાં ડેશકેમ હોવો ખૂબ જ જરૂરી ફીચર છે.
4. થાઈ નીચે વધારે કુશનિંગવાળી લેધરેટ સીટ અપહોલ્સ્ટ્રી
Tata Tigorમાં સીટ અપહોલસ્ટ્રી ફૈબ્રિક આપવામા આવતી હતી, જ્યારે Tata Aerisમાં લેધરેટ અપહોલ્સ્ટ્રીનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે. તદ્દપરાંત, આગળની સીટોમાં થાઈની નીચે સારો સપોર્ટ મળે છે. Tata Motorsનું કહેવું છે કે તેનાથી જાંઘોની નીચે સારુ કુશનિંગ મળે છે, જેનાથી બેસવામાં કમ્ફર્ટ મળે છે અને થાક ઓછો લાગે છે, ખાસ કરીને લાંબી ડ્રાઈવ દરમિયાન.
5. વાયરલેસ ફોન ચાર્જર
Tata Aerisના ઈક્વિપમેન્ટ લિસ્ટમાં વાયરલેસ ફોન ચાર્જરને પણ સામેલ કરવામા આવ્યું છે. જેમ કે નામથી જ ખબર પડે છે, કે આ ફીચર વધારે સુવિધા પ્રદાન કરે છે, કારણ કે કમ્પેટિબલ સ્માર્ટફોનવાળા ડ્રાઈવર વગર લાંબા કેબલના ઉપયોગથી ગાડી ચલાવતી વખતે સરળતાથી ફોન ચાર્જ કરી શકાય છે.
6. કનેક્ટેડ કાર ટેક
Tata Aeris સાથે, કંપનીએ 35થી વધારે ફીચર્સવાળી કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલૉજી પણ રજૂ કરી છે. આ ફીચર્સને સ્માર્ટફોન પર 'iRA' એપ મારફતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્માર્ટફોન પર બસ ટેપ કરીને તમે કારના દરવાજા લૉક કે અનલૉક કરી શકો છે, ફ્યૂલ લેવલ ચેક કરી શકે છે, પ્રાઈવેસી માટે વેલેટ મોડ ચાલુ કરી શકે છે, જિયો-ફેન્સિગ, ગાડીનું લોકેશન ટ્રેક કરવા જેવા ઘણા કામ કરી શકે છે.
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