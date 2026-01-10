ભારતમાં નવું સુઝુકી ઇ-એક્સેસ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ થયું, જાણો કિંમત અને રેન્જ
સુઝુકી મોટરસાઇકલ ઇન્ડિયાએ આખરે ભારતીય બજારમાં સુઝુકી ઇ-એક્સેસ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. તેની કિંમત રુ.1.88 લાખ છે.
Published : January 10, 2026 at 2:11 PM IST
હૈદરાબાદ : ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક સુઝુકી મોટરસાઇકલ ઇન્ડિયાએ આખરે ભારતીય બજારમાં તેનું સુઝુકી ઇ-એક્સેસ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ આ સ્કૂટરને રુ.1.88 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે લોન્ચ કર્યું છે.
નોંધનીય છે કે સુઝુકી ઇ-એક્સેસનું સૌપ્રથમ જાન્યુઆરી 2025માં નવી દિલ્હીમાં આયોજિત ઓટો એક્સ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, અને મૂળ રૂપે તેને જૂન 2025માં લોન્ચ કરવાનું આયોજન હતું. જોકે, સ્કૂટરના આગમનમાં અડધા વર્ષથી વધુ સમયનો વિલંબ થયો હતો.
સુઝુકી મોટરસાયકલે તેના તમામ ડીલરશીપ પર નવા ઇ-એક્સેસ માટે બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ હજુ સુધી એ જાણી શકાયું નથી કે કંપનીનું પહેલું ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર તબક્કાવાર લોન્ચ કરવામાં આવશે કે નહીં. કંપનીએ આ સ્કૂટરને કુલ ચાર ડ્યુઅલ-ટોન કલર વિકલ્પોમાં રજૂ કર્યું છે: કાળો/લાલ, સફેદ/ગ્રે, લીલો/ગ્રે અને વાદળી/ગ્રે.
સુઝુકી ઇ-એક્સેસનો આકાર કદાચ પરિચિત હશે, પરંતુ નવી સુઝુકી ઇ-એક્સેસ તેના પેટ્રોલ-સંચાલિત ભાઈ જેવી લગભગ કોઈ જ નથી. તે દેખાવમાં આશ્ચર્યજનક રીતે અલગ છે, નીચું, તીક્ષ્ણ ફ્રન્ટ એન્ડ અને સંપૂર્ણપણે LED લાઇટિંગ સેટઅપ સાથે.
સુઝુકી ઇ-એક્સેસની લંબાઈ 1,860 મીમી છે, તેનું વ્હીલબેઝ 1,305 મીમી છે, અને 160 મીમી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ આપે છે. સીટની ઊંચાઈ 765 મીમી છે, અને સુઝુકી ઇ-એક્સેસનું વજન 122 કિલો છે.
સુઝુકી ઇ-એક્સેસ બેટરી, પર્ફોર્મન્સ અને રેન્જ
સુઝુકી આજે તેના સ્કૂટરમાં લિથિયમ-ફેરોફોસ્ફેટ (LFP) સેલનો ઉપયોગ કરતી કેટલીક ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકોમાંની એક છે. કંપનીએ નવી સુઝુકી ઇ-એક્સેસમાં 3.07 kWh LFP બેટરીનો ઉપયોગ કર્યો છે.
નોંધનીય છે કે, LFP બેટરીમાં NMC બેટરી કરતા ઓછી ઉર્જા ઘનતા હોય છે, જેના પરિણામે નવી સુઝુકી ઇ-એક્સેસ માટે મર્યાદિત રેન્જ મળે છે. કંપની 95 કિલોમીટર (IDC) સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. રીઅલ-ટાઇમ રેન્જ 65 થી 75 કિલોમીટરની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, લાંબા આયુષ્ય પર ભાર મૂકવા છતાં, સુઝુકી મોટરસાયકલે હજુ સુધી બેટરી વોરંટી વિશે કોઈ માહિતી આપી નથી. જોકે, સુઝુકી મોટરસાયકલ ટૂંક સમયમાં આ વિશે વધુ વિગતો જાહેર કરશે. સુઝુકી ઇ-એક્સેસ 5.5 bhpના પીક આઉટપુટ અને 15 Nm ટોર્ક સાથે કાયમી ચુંબક મોટરનો ઉપયોગ કરે છે. તેની ટોચની ગતિ 71 કિમી પ્રતિ કલાક હશે.
સુઝુકી ઇ-એક્સેસના ચાર્જિંગ વિકલ્પો
સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ, સુઝુકી ઇ-એક્સેસ પોર્ટેબલ ચાર્જર સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે, જે 6 કલાક અને 40 મિનિટમાં બેટરીને સંપૂર્ણપણે ચાર્જ કરી શકે છે.
