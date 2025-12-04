સ્પોર્ટ્સ બાઇક ઉત્પાદક ડુકાટીએ ટાઇટન સાથે ભાગીદારીમાં ભારતમાં ઘડિયાળોની સિરીઝ લોન્ચ કરી
ડુકાટી ઇન્ડિયા અને ટાઇટનએ ભારતમાં કાંડા ઘડિયાળોની નવી સિરીઝ લોન્ચ કરી છે. કિંમતો ₹14,799 થી ₹27,999 સુધીની છે.
Published : December 4, 2025 at 7:07 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્પોર્ટ્સ બાઇક ઉત્પાદક ડુકાટી ઇન્ડિયા અને ટાઇટન કંપની લિમિટેડે ભારતમાં કાંડા ઘડિયાળોની નવી સિરીઝ લોન્ચ કરી છે. 3 ડિસેમ્બરના રોજ અનાવરણ કરાયેલ આ સંગ્રહમાં ₹14,799 થી ₹27,999 સુધીની કિંમતની 43 ઘડિયાળો શામેલ છે.
બંને કંપનીઓ વચ્ચેનો આ સહયોગ ભારતમાં જીવનશૈલી સેગમેન્ટમાં ડુકાટીના વિસ્તરણને ચિહ્નિત કરે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ટાઇટન આ ઘડિયાળોનું ઉત્પાદન કરતું નથી અને તે ભારતીય બજાર માટે ફક્ત વિતરણ ભાગીદાર હશે.
આ ઘડિયાળો ડુકાટી મોટરસાયકલોમાંથી સ્પષ્ટ દ્રશ્ય અને યાંત્રિક સંકેતો લે છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેડ ડાયલ અને ઊંડા લાલ ઉચ્ચારોથી લઈને કોણીય, એરોડાયનેમિક કેસ સિલુએટ અને સ્તરવાળી મોટરસ્પોર્ટ ટેક્સચર સુધી, દરેક ઘડિયાળ સીધી ડુકાટીના રેસિંગ મૂળથી પ્રેરિત છે.
આ ઘડિયાળોનું ઉત્પાદન ઇટાલિયન ઘડિયાળ નિર્માતા લોકમેન દ્વારા કરવામાં આવશે, અને આ ડુકાટી ઘડિયાળોને ભારતીય ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવા માટે, કંપનીએ રિટેલ વિતરણ, બ્રાન્ડ હાજરી અને દેશવ્યાપી વિસ્તરણ માટે ટાઇટનને તેના વિશિષ્ટ લાઇસન્સિંગ ભાગીદાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ટાઇટનના વ્યાપક નેટવર્કમાં હેલિયોસ, ટાઇટન વર્લ્ડ, મોટા મલ્ટી-બ્રાન્ડ ફોર્મેટ અને ઇ-કોમર્સ ફૂટપ્રિન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઘડિયાળોના લોન્ચ પર ટિપ્પણી કરતા, ડુકાટી ખાતે બ્રાન્ડ લાઇસન્સિંગ, સ્પોન્સરશિપ અને સ્પોર્ટ્સ માર્કેટિંગના વડા એલેસાન્ડ્રો સિકોગ્નાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "ડુકાટી ભાવનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તે ક્ષણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મશીન સાથે જોડાય છે અને ગતિ તેમની નાડીને પકડી લે છે. આ ઘડિયાળ સંગ્રહ મોટરસાઇકલની બહારની લાગણીને કેદ કરે છે. તે દરેક ડુકાટી ચાહક માટે છે જે તે ધસારો પોતાની સાથે રાખવા માંગે છે."
ટાઇટન વોચેસના સીઈઓ કુરુવિલા માર્કોસે જણાવ્યું હતું કે, "આ વિશિષ્ટ સંગ્રહ ભારતના રેસિંગ સમુદાય માટે અધિકૃત ડુકાટી મર્ચેન્ડાઇઝમાં લાંબા સમયથી ચાલતા અંતરને ભરે છે." આ ડુકાટી ઘડિયાળોનો હેતુ ઉત્સાહીઓને તેમના રોજિંદા જીવનમાં કંપનીની એન્જિનિયરિંગ અને રેસિંગ ભાવનાનો અનુભવ કરવાની નવી રીત આપવાનો છે.
આ પણ વાંચો: