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ચંદ્ર પર ફેક્ટરી લગાવવાની તૈયારીમાં SpaceX, એલન મસ્કે જણાવી સમગ્ર યોજના

મસ્કના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પેસએક્સ મોટા પ્રમાણમાં ચંદ્ર પર સામાન પહોંચાડશે અને ત્યાં ફેક્ટરીઓ બનાવશે જેમાં મોટાભાગનું કામ રોબોટ્સ દ્વારા થશે

મસ્કના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પેસએક્સ મોટા પ્રમાણમાં ચંદ્ર પર સામાન પહોંચાડશે અને ત્યાં ફેક્ટરીઓ બનાવશે જેમાં મોટાભાગનું કામ રોબોટ્સ દ્વારા થશે
મસ્કના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પેસએક્સ મોટા પ્રમાણમાં ચંદ્ર પર સામાન પહોંચાડશે અને ત્યાં ફેક્ટરીઓ બનાવશે જેમાં મોટાભાગનું કામ રોબોટ્સ દ્વારા થશે (AFP/Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 10:54 PM IST

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હૈદરાબાદ: સ્પેસએક્સના પ્રથમ ક્વાર્ટરના અર્નિંગ કોલ દરમિયાન, સીઈઓ એલોન મસ્કે ચંદ્ર પર ફેક્ટરીઓ બનાવવાની અને મોટાભાગના બાંધકામ કાર્ય માટે રોબોટ્સનો ઉપયોગ કરવાની યોજનાઓ જાહેર કરી. મસ્કે જણાવ્યું હતું કે સ્પેસએક્સ ચંદ્રની સપાટી પર મોટા પ્રમાણમાં સાધનો અને સામગ્રીનું પરિવહન કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, કારણ કે કંપની પૃથ્વીની બહાર માળખાગત સુવિધા સ્થાપિત કરવાના તેના મહત્વાકાંક્ષી વિઝનને વેગ આપે છે.

4 ઓગસ્ટના રોજ અર્નિંગ કૉલ દરમિયાન બોલતા, એલોન મસ્કે કહ્યું, "અમે ચંદ્ર પર ઘણો સામાન પહોંચાડીશું. અમે ત્યાં ફેક્ટરીઓ બનાવીશું. રોબોટ્સ આમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે."

ફેક્ટરીઓ બનાવી શકે છે AI સેટેલાઈટ્સ

પ્રસ્તાવિત લૂનર ફેક્ટરીઓ શરૂઆતમાં સ્પેસએક્સના 'સ્ટારમાઇન્ડ' એઆઈ સેટેલાઈટ કૉન્સ્ટેલેશન માટે પાર્ટ્સનું ઉત્પાદન કરશે. સ્પેસએક્સે ભવિષ્યમાં પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાની બહાર સાહસ કરવાના અંતિમ ધ્યેય સાથે દસ લાખ એઆઈ સેટેલાઈટ્સના કૉન્સ્ટેલેશનની યોજના બનાવી છે.

મસ્કે જણાવ્યું કે ચંદ્ર પર કાર્યરત રોબોટ્સ ઉત્પાદન વધારવા અને આખરે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક માસ ડ્રાઇવર બનાવવામાં સ્પેસએક્સને મદદ કરી શકે છે. તેમણે આને પરંપરાગત રોકેટની જરૂર વગર ચંદ્રની સપાટીથી ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવા સક્ષમ સિસ્ટમ તરીકે વર્ણવ્યું.

મસ્કે ટિપ્પણી કરી, "ચંદ્ર પર ઉત્પાદન વધારવા માટે રોબોટ્સનો ઉપયોગ કરીને - જે હાલમાં વિજ્ઞાન સાહિત્ય જેવું લાગે છે પણ ચોક્કસપણે બનશે - આપણે ત્યાં માસ એક્સિલરેટર બનાવી શકીશું."

વધુમાં, કંપની ચંદ્ર પર સૌર પેનલ અને રેડિએટર્સ બનાવવાની યોજના ધરાવે છે - સ્ટારશિપ ઉપગ્રહો માટે જરૂરી ઘટકો. સૌર પેનલ વીજળી ઉત્પન્ન કરશે, જ્યારે રેડિએટર્સ અવકાશયાન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી તીવ્ર ગરમીને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.

એલોન મસ્કે કહ્યું છે કે ચંદ્ર પર ઉત્પાદન અને પ્રક્ષેપણ પ્રણાલીઓ સ્થાપિત કરવાથી અવકાશ-આધારિત કમ્પ્યુટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો મોટા પાયે વિસ્તરણ થઈ શકે છે.

સ્પેસએક્સે હજુ સુધી આ પ્રસ્તાવિત ચંદ્ર ફેક્ટરીઓનું સંચાલન કરનારા રોબોટિક કાર્યબળ અંગે વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડી નથી. મસ્કે અગાઉ ભવિષ્યના અવકાશ મિશન માટે ટેસ્લા દ્વારા વિકસિત ઓપ્ટિમસ હ્યુમનોઇડ રોબોટનો ઉપયોગ કરવાની ચર્ચા કરી છે.

સ્ટારશિપ, સ્પેસએક્સની ચંદ્ર સંબંધિત યોજનાઓનો મુખ્ય હિસ્સો

સ્પેસએક્સના સ્ટારશિપ મેગા-રોકેટ ચંદ્ર પર સાધનો, રોબોટ્સ અને અન્ય પેલોડ્સના પરિવહનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ સંપૂર્ણપણે ફરીથી વાપરી શકાય તેવું વાહન હાલમાં તેની 14મી પરીક્ષણ ફ્લાઇટ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે.

ચીફ ફાયનાન્શિયલ ઑફિસર બ્રેટ જોહ્નસેને જણાવ્યું હતું કે સ્ટારશિપ કંપનીના ફાલ્કન 9 રોકેટની તુલનામાં પેલોડ ક્ષમતાને ચાર ગણી કરવા અને લોન્ચ ખર્ચ દસ ગણો ઘટાડવા માટે રચાયેલ છે.

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