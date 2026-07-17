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ભારતમાં સ્માર્ટફોન માર્કેટને મોટો ઝટકો, મોબાઈલના વેચાણમાં 10%નો ઘટાડો

કાઉન્ટરપોઇન્ટ રિસર્ચ અનુસાર, આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ મેમરીની કિંમતોમાં થયેલો રેકોર્ડ વધારો છે

ભારતમાં સ્માર્ટફોન માર્કેટને મોટો ઝટકો, શિપમેન્ટમાં 10%નો ઘટાડો
ભારતમાં સ્માર્ટફોન માર્કેટને મોટો ઝટકો, શિપમેન્ટમાં 10%નો ઘટાડો (ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 3:39 PM IST

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નવી દિલ્હી : એક રિપોર્ટ અનુસાર, એપ્રિલ-જૂન ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતમાં સ્માર્ટફોનના શિપમેન્ટમાં 10 ટકા (વર્ષ-દર-વર્ષ)નો ઘટાડો નોંધાયો છે. શુક્રવારે સામે આવેલા રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા છ વર્ષમાં જૂન ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન નોંધાયેલો આ સૌથી મોટો ઘટાડો છે.

કાઉન્ટરપોઇન્ટ રિસર્ચ અનુસાર, આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ મેમરીની કિંમતોમાં થયેલો રેકોર્ડ વધારો હતો. તેના કારણે લગભગ તમામ સેગમેન્ટમાં સ્માર્ટફોનની કિંમતો વધી ગઈ, જેના કારણે ગ્રાહકોની માંગ ઘટી અને ફોન બદલવાનો સમયગાળો (રિપ્લેસમેન્ટ સાયકલ) લાંબો થયો. આ સ્થિતિ ત્યારે જોવા મળી જ્યારે કંપનીઓ પ્રમોશન અને ફાઇનાન્સિંગ જેવી સુવિધાઓ પણ આપી રહી હતી.

આ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતનું સ્માર્ટફોન માર્કેટ દબાણ હેઠળ રહ્યું, કારણ કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બંને પર ખરાબ અસર પડી.

સિનિયર એનાલિસ્ટ પ્રાચીર સિંહે કહ્યું કે, "સપ્લાયના મોરચે, મેમરી અને અન્ય કૉમ્પોનન્ટ્સની કિંમતમાં સતત વધારાને કારણે લગભગ દરેક મોટી OEM કંપનીને અનેક વખત કિંમતો વધારવી પડી, જેના કારણે બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના અંત સુધીમાં સ્માર્ટફોનની સરેરાશ કિંમતમાં લગભગ 15 ટકાનો વધારો થયો."

આ સાથે જ, મેક્રો-ઇકનૉમિક પડકારો, મોંઘવારીના દબાણ અને લોકોના બિનજરૂરી ખર્ચમાં ઘટાડાની અસર રિપ્લેસમેન્ટ ડિમાન્ડ પર પડી. માસ-માર્કેટ સેગમેન્ટ (15,000 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ફોન) પર સૌથી ખરાબ અસર પડી અને તેના શિપમેન્ટમાં વર્ષ-દર-વર્ષ 45 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો.

તેના જવાબમાં, બદલાતી બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક OEM કંપનીઓએ માસ-માર્કેટ સેગમેન્ટમાં પોતાના 4G પોર્ટફોલિયોમાં વધારો કર્યો. એનાલિસ્ટનું કહેવું છે કે, ભલે 5G લાંબા ગાળે ગ્રોથનું મુખ્ય કારણ બની રહેશે, પરંતુ જ્યાં સુધી કૉમ્પોનન્ટની કિંમતો સ્થિર નહીં થાય ત્યાં સુધી કિંમતને લઈને જાગૃત ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં 4G મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતું રહેશે.

આ દરમિયાન, ફાઇનાન્સિંગ વિકલ્પોના વધતા ઉપયોગને કારણે અલ્ટ્રા-પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ (45,000 રૂપિયાથી વધુ કિંમતના ફોન) પર વધુ અસર પડી નથી.

આ ફાઇનાન્સિંગ સ્કીમ્સે પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોનની શરૂઆતની કિંમતને ઓછી કરી દીધી, જેના કારણે કિંમતોના દબાણ છતાં આ ફોન ગ્રાહકો માટે વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ બન્યા.

રિસર્ચ ડાયરેક્ટર તરુણ પાઠકે કહ્યું કે, "અમને આશા છે કે આ વર્ષના બાકીના સમયગાળા દરમિયાન ભારતનું સ્માર્ટફોન માર્કેટ દબાણ હેઠળ રહેશે, કારણ કે મેમરી અને કૉમ્પોનન્ટની ઊંચી કિંમતને કારણે ડિવાઇસની કિંમતો ઊંચી જળવાઈ રહી છે."

સપ્ટેમ્બર 2025 બાદથી સ્માર્ટફોન મેમરીની કિંમતોમાં લગભગ 4 ગણો વધારો થયો છે અને તેમાં વધુ વધારો થવાની આશા છે, જે આવનારા મહિનાઓમાં 5 ગણો સુધી પહોંચી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, "આ કારણે અમને આશા છે કે સમગ્ર વર્ષ માટે માર્કેટમાં વર્ષ-દર-વર્ષ 13 ટકાનો ઘટાડો નોંધાશે."

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