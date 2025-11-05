આ નાની મોટર ટેસ્લાની ચાર ઇલેક્ટ્રિક મોટર કરતાં વધુ શક્તિશાળી, જાણો તે કેટલી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે
ઇલેક્ટ્રિક મોટર કંપની YASA એ એક નાની ઇલેક્ટ્રિક મોટર વિકસાવી છે જે ટેસ્લાના મોટર્સને ટક્કર આપે છે.
Published : November 5, 2025 at 4:33 PM IST
હૈદરાબાદ: યુકે સ્થિત ઇલેક્ટ્રિક મોટર કંપની YASA એ તાજેતરમાં એક નાની ઇલેક્ટ્રિક મોટર વિકસાવ્યું છે જે ટેસ્લાના મોટર્સને ટક્કર આપે છે. YASA દ્વારા આ શોધ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ભવિષ્ય માટે નવી દિશા બનાવી શકે છે. કંપનીએ એક નવો પ્રોટોટાઇપ રજૂ કર્યો છે જે પાવર અને પ્રદર્શન ઘનતા માટે રેકોર્ડ તોડી રહ્યો છે.
આ ઇલેક્ટ્રિક મોટર પરંપરાગત મોટરો કરતાં નાની અને ઘણી હળવી છે, છતાં તે ઘણી વધુ શક્તિશાળી છે. કદાચ સૌથી સારી વાત એ છે કે તે માત્ર એક પ્રયોગશાળા મોડેલ નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમ મોટર છે.
આ નાનું ઇલેક્ટ્રિક મોટર 1,000 હોર્સપાવર ઉત્પન્ન કરે છે
YASA ની નવી એક્સિયલ ફ્લક્સ મોટરનું વજન ફક્ત 28 પાઉન્ડ છે, જે નાના કૂતરાના વજન જેટલું છે. આ ઇલેક્ટ્રિક મોટર મહત્તમ 750 કિલોવોટ શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, જે 1,005 હોર્સપાવર જેટલું છે. આ પાવર લગભગ બે ટેસ્લા મોડેલ 3 પર્ફોર્મન્સ કાર અથવા ચાર અલગ ટેસ્લા મોટર્સના સંયુક્ત આઉટપુટ જેટલો છે.
સરખામણીમાં, અગાઉના રેકોર્ડ ધારક, જેનું ઉત્પાદન પણ એ જ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તેનું વજન 28.8 પાઉન્ડ હતું અને તેનું મહત્તમ પાવર આઉટપુટ 550 કિલોવોટ (737 હોર્સપાવર) હતું. આનાથી વર્તમાન ઇલેક્ટ્રિક મોટર પાછલા સંસ્કરણ કરતાં 40 ટકાનો સુધારો કરે છે.
આ મોટર 350 થી 400 કિલોવોટ (469-536 હોર્સપાવર) નું સતત પાવર આઉટપુટ પણ ટકાવી શકે છે, એટલે કે તે ટૂંકા ગાળા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ દિવસભર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં પાવર પહોંચાડી શકે છે. YASA અનુસાર, તે વિદેશી અથવા ખર્ચાળ સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યા વિના બનાવવામાં આવ્યું છે, તેથી માંગ વધતાં ડિઝાઇનને સ્કેલ કરી શકાય છે.
YASA ના CEO જોર્ગ મિસ્કાએ કહ્યું, "આ રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે YASA ને શું ખાસ બનાવે છે. આજના અગ્રણી રેડિયલ ફ્લક્સ મોટર્સ કરતા ત્રણ ગણી વધારે પ્રદર્શન ઘનતા સાથે, અમે ઇલેક્ટ્રિક મોટર ડિઝાઇનમાં શક્યતાઓને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી રહ્યા છીએ." સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, કંપનીએ એક મોટર બનાવી છે જે નાની, હળવી અને અત્યંત શક્તિશાળી છે.
YASA એ અગાઉ ઘણી મોટરો વિકસાવી
ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. હળવા મોટરનો અર્થ હળવા કાર થાય છે, જે વધુ સારી કાર્યક્ષમતા, ઝડપી પ્રવેગ અને સમાન બેટરીથી લાંબી રેન્જમાં અનુવાદ કરે છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે દરેક પાઉન્ડ ગણાય છે, તેથી પ્રદર્શન સાથે સમાધાન કર્યા વિના વજન ઘટાડવાથી નોંધપાત્ર ફરક પડી શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, YASA મર્સિડીઝ-બેન્ઝની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે. તે પહેલાથી જ એવા મોટર્સનું ઉત્પાદન કરે છે જે વિશ્વની કેટલીક ઝડપી અને સૌથી મોંઘી કારોને પાવર આપે છે, જેમાં મર્સિડીઝ-AMG GT XX કન્સેપ્ટ અને ફેરારી 296 GTBનો સમાવેશ થાય છે.
કદાચ ઉત્પાદન સ્કેલ અને કિંમતોમાં ઘટાડો થતાં, આ અતિ-કાર્યક્ષમ મોટર્સ રોજિંદા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં પણ પ્રવેશ કરશે, જેમ કે નિસાન લીફ EV, યુ.એસ.માં સૌથી સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક વાહન. હમણાં માટે, કંપનીની નાની ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાબિત કરે છે કે મોટી વસ્તુઓ નાના પેકેજોમાં આવી શકે છે, અને પ્રદર્શન સાથે સમાધાન કરવાની જરૂર નથી.
