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ભારતનું પહેલું ખાનગી ઓર્બિટલ રોકેટ અંતરિક્ષમાં, ‘વિક્રમ-1’નું સફળ લોન્ચિંગ

સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસના વિક્રમ-1 એ 18 જુલાઈના રોજ સફળતાપૂર્વક તેની પરીક્ષણ ઉડાન પૂર્ણ કરી. આ ભારતનું પ્રથમ ખાનગી ઓર્બિટલ લોન્ચ હતું.

સ્કાયરૂટનું વિક્રમ-1 સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થયું
સ્કાયરૂટનું વિક્રમ-1 સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થયું (ફોટો - X/@SkyrootA)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 2:21 PM IST

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હૈદરાબાદ : હૈદરાબાદ સ્થિત સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ કંપની ‘સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ’એ શનિવારે પોતાના પ્રથમ ઓર્બિટલ લોન્ચ વ્હીકલ 'વિક્રમ-1'નું સફળતાપૂર્વક અંતરિક્ષમાં પ્રક્ષેપણ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ ભારતના ઝડપથી વિકસી રહેલા ખાનગી સ્પેસ સેક્ટર માટે મોટી ઉપલબ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.

'મિશન આગમન' નામના આ મિશનનું પ્રક્ષેપણ આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર (SDSC-SHAR) પરથી કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ આ મિશનનું પ્રક્ષેપણ સવારે 11:30 વાગ્યે થવાનું હતું, પરંતુ કેટલાક ટેકનિકલ કારણોસર તેને બપોરે 12:06 વાગ્યે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ‘વિક્રમ-1’ની ટેસ્ટ ફ્લાઇટ સાથે જ ભારતે વૈશ્વિક ખાનગી ઓર્બિટલ લોન્ચ માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

'વિક્રમ-1' સંપૂર્ણપણે એક ખાનગી ભારતીય કંપની દ્વારા વિકસિત ભારતનું પ્રથમ ખાનગી ઓર્બિટલ લોન્ચ વ્હીકલ છે. આ ભારતની કોમર્શિયલ સ્પેસ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

'વિક્રમ-1' પોતાની સાથે Grahaa Space, Cosmoserve, DCubed અને સ્કાયરૂટના પોતાના SCOPE પેલોડ ઉપરાંત Cosmos Diamondsનું ‘Cosmic Bloom’ નામનું આર્ટવર્ક અને એક માઇક્રો-આર્ટ પેલોડ પણ લઈ ગયું છે.

‘વિક્રમ-1’નું સફળ પ્રક્ષેપણ કોઈ ભારતીય ખાનગી કંપની દ્વારા સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી રીતે વિકસાવવામાં આવેલા રોકેટનો ઉપયોગ કરીને લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO)માં પેલોડ મોકલવાનો પ્રથમ પ્રયાસ છે. આ અગાઉ નવેમ્બર 2022માં સ્કાયરૂટે ‘વિક્રમ-S’ સબ-ઓર્બિટલ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું હતું, જે અંતરિક્ષ સુધી પહોંચનાર ભારતનું પ્રથમ ખાનગી રોકેટ હતું.

શું છે 'વિક્રમ-1'?

'વિક્રમ-1' ચાર સ્ટેજ ધરાવતું ઓર્બિટલ રોકેટ છે. તેની ઊંચાઈ આશરે 20 મીટર અને વ્યાસ 1.7 મીટર છે. તેના પ્રથમ ત્રણ સ્ટેજ સોલિડ પ્રોપલ્શન પર કામ કરે છે, જ્યારે ચોથા સ્ટેજમાં ઓર્બિટ સુધી પહોંચવા અને ચોક્કસ મૂવમેન્ટ માટે લિક્વિડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેને સંપૂર્ણપણે કાર્બન કમ્પોઝિટ સ્ટ્રક્ચરથી બનાવવામાં આવ્યું છે.

'વિક્રમ-1'માં 3D-પ્રિન્ટેડ એન્જિન અને હાઈ-થ્રસ્ટ સોલિડ-ફ્યુઅલ બૂસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. તેને 350 કિલોગ્રામ સુધીના વજનવાળા નાના સેટેલાઈટને લો અર્થ ઓર્બિટમાં લઈ જવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તેની પ્રથમ ટેસ્ટ ફ્લાઇટ દરમિયાન 60 ડિગ્રીના ઝુકાવ સાથે 450 કિલોમીટરની ઓર્બિટ સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.

મિશન આગમન’નો હેતુ શું છે?

'મિશન આગમન' એક ટેક્નોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન ટેસ્ટ ફ્લાઇટ છે. તેનો મુખ્ય હેતુ વાસ્તવિક ઉડાનની પરિસ્થિતિઓમાં 'વિક્રમ-1'ના પ્રદર્શન અને ઓનબોર્ડ સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરવાનો છે. આ ટેસ્ટ ફ્લાઇટ દરમિયાન એકત્ર કરવામાં આવેલા ડેટાનો ઉપયોગ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ ‘વિક્રમ-1’ના ભવિષ્યના વર્ઝનમાં વધુ સુધારા કરવા માટે કરશે.

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