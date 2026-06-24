Skodaની નવી Peaq ઇલેક્ટ્રિક SUV ગ્લોબલ માર્કેટમાં થઈ લોંચ, જાણો શું છે નવા ફિચર
63 kWh સાથે 450 કિમી રેન્જ અને 201 bhp, જ્યારે 91 kWh સાથે 640 કિમીથી વધુ રેન્જ અને 282 bhp પાવર.
Published : June 24, 2026 at 8:30 PM IST
હૈદરાબાદ: જર્મન કાર નિર્માતા કંપની Skoda Auto એ પોતાની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ જગ્યાવાળી SUV, નવી Skoda Peaqને ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી દીધી છે, જેમાં કંપની માટે ઘણી પ્રથમ સુવિધાઓ સામેલ છે. કંપનીની ફ્લેગશિપ ઇલેક્ટ્રિક SUV તરીકે, નવી Skoda Peaq સાત-સીટર ઇલેક્ટ્રિક SUV સેગમેન્ટમાં ઉતારવામાં આવી છે, જે 640 કિમીથી વધુની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપવાનો દાવો કરે છે. આ કારમાં નવું ડિઝાઇન, ટેક્નોલોજી અને સલામતી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.
Skoda Peaqનું ડિઝાઇન
Skoda Peaqમાં કંપનીની મૉડર્ન સોલિડ ડિઝાઇન ફિલસૂફીને અપનાવવામાં આવી છે, જેમાં Vision 7S કોન્સેપ્ટથી પ્રેરિત સ્વચ્છ સપાટી અને સરળ સ્ટાઇલિંગ જોવા મળે છે. ટેક-ડેક ફેસ ફ્રન્ટ સેક્શન અને એક ખાસ લાઇટ લૂપ ડિઝાઇન સાથે બંને છેડે T-આકારની LED લાઇટિંગ સિગ્નેચર જોવા મળે છે. સ્કોડાએ Peaqમાં પહેલીવાર ફ્લશ ડોર હેન્ડલ્સ રજૂ કર્યા છે. જ્યારે કાર લૉક હોય અથવા ચાલતી હોય, ત્યારે આ હેન્ડલ્સ બોડીમાં અંદર ખેંચાઈ જાય છે, જે હવાના પ્રવાહ અને એરોડાયનેમિક કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં મદદ કરે છે.
આ કારમાં જોવા મળતી બીજી એક પ્રથમ સુવિધા છે તેની 2.1 સ્ક્વેર મીટરથી વધુ મોટી પેનોરમિક રૂફ, જે કોઈપણ સ્કોડા મોડેલમાં લાગેલી સૌથી મોટી રૂફ છે. ડાયનેમિક શેડ કંટ્રોલ ટેક્નોલોજી વપરાશકર્તાને નવ અલગ-અલગ કંટ્રોલ સેક્શનમાં પારદર્શિતાનું સ્તર ગોઠવવાની સુવિધા આપે છે. આ ઉપરાંત, કારમાં એક્ટિવ શટર, વ્હીલ ટ્રિમ, રૂફ સ્પોઇલર અને ફ્લેટ અંડરબોડી જેવા એરોડાયનેમિક એલિમેન્ટ 0.249ના ડ્રેગ કોએફિશિયન્ટમાં ફાળો આપે છે.
Skoda Peaqનું પાવરટ્રેન અને ચાર્જિંગ
નવી Skoda Peaqને બે બેટરી વિકલ્પો અને ત્રણ પાવરટ્રેન વેરિઅન્ટ સાથે રજૂ કરવામાં આવી છે. Skoda Peaq 60 વેરિઅન્ટમાં રિયર-વ્હીલ ડ્રાઇવ સાથે 63 kWhની બેટરી મળે છે, જેની મોટર 201 bhpનો પાવર અને 350 Nmનો ટોર્ક પૂરો પાડે છે. આ કાર 450 કિમીથી વધુની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ ધરાવે છે અને 8.4 સેકન્ડમાં 0-100 km/hની ઝડપ પકડી લે છે.
વળી, Skoda Peaq 90 અને Peaq 90x વેરિઅન્ટમાં 91 kWhની મોટી બેટરી આપવામાં આવી છે, જે સ્કોડા કારમાં લાગેલો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો બેટરી પેક છે. Peaq 90માં લાગેલી મોટર 282 bhpનો પાવર અને 545 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે તેનું ઓલ-વ્હીલ-ડ્રાઇવ Peaq 90x વેરિઅન્ટ 295 bhpનો પાવર આપે છે. રેન્જની વાત કરીએ તો, આ અનુક્રમે 640 કિમી અને 610 કિમીથી વધુની રેન્જ પૂરી પાડે છે.
Skoda Peaqના ફીચર્સ અને સેફ્ટી સુવિધાઓ
નવી Skoda Peaqમાં વર્ટિકલી માઉન્ટેડ 13.6 ઇંચનું એન્ડ્રોઇડ-બેઝ્ડ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ મળે છે, જેમાં નેટિવ એપ્લિકેશન ઉપરાંત Spotify અને YouTube જેવી થર્ડ-પાર્ટી એપ્સ માટે સપોર્ટ છે. કારમાં એક્ટિવ કૂલિંગ સાથે ઇલ્યુમિનેટેડ Qi2 વાયરલેસ ચાર્જિંગ 25W સુધી બે સ્માર્ટફોન એકસાથે ચાર્જ કરી શકે છે.
ઓપ્શનલ રિલેક્સ પેકેજ તરીકે આ કારમાં મસાજ અને વેન્ટિલેટેડ એર્ગોનોમિક સીટ્સ, ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ લેગરેસ્ટ, ઓશિકા, એક ફોલ્ડિંગ સેન્ટર-કન્સોલ ટેબલ, એક ખાસ વેલબીઇંગ એપ અને 755 W આઉટપુટ ધરાવતી 16 સ્પીકરની સોનોસ ઑડિયો સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી સુવિધાઓમાં દસ એરબેગ્સ, ફ્રન્ટ અસિસ્ટ, લેન અસિસ્ટ, ક્રોસરોડ અસિસ્ટ, ટર્ન અસિસ્ટ, સાઇડ અસિસ્ટ અને પ્રિડિક્ટિવ ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવી સહાયક સિસ્ટમો આપવામાં આવી છે. ગ્રાહકો ટ્રાફિક જામ અસિસ્ટ, ઇમરજન્સી અસિસ્ટ અને ઇન્ટેલિજન્ટ પાર્ક અસિસ્ટ સાથે ટ્રાવેલ અસિસ્ટ 3.0નો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકે છે.
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