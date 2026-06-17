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'ચોરી રોકવા માટે મોલ બંધ કરી દઇએ?', ભારતમાં એક અઠવાડિયાના પ્રતિબંધ પર ભડક્યા Telegramના CEO

NEET પરીક્ષાના પેપર લીકને કારણે ભારતમાં ટેલિગ્રામ પર લાદવામાં આવેલા કામચલાઉ પ્રતિબંધની સીઈઓ પાવેલ દુરોવે આકરી ટીકા કરી છે.

ભારતમાં એક અઠવાડીયા માટે ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ,
ભારતમાં એક અઠવાડીયા માટે ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ, (ફોટો/AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 2:14 PM IST

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હૈદરાબાદ : ટેલિગ્રામ મેસેન્જર Incના CEO પાવેલ ડુરોવે ભારતીય સરકાર દ્વારા મેસેજિંગ એપ પર લગાવવામાં આવેલા એક અઠવાડિયાના પ્રતિબંધ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ પ્રતિબંધ NEETની પુનઃપરીક્ષા દરમિયાન ઉમેદવારોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરતા ‘ઠગ ગેંગો’ દ્વારા એપના કથિત ‘સંગઠિત ઉપયોગ’ને રોકવા માટે લગાવવામાં આવ્યો હતો.

તેમણે દલીલ કરી કે આ પ્રતિબંધથી પરીક્ષાનું સામગ્રી લીક કરનાર અંદરના વ્યક્તિને સજા મળવાને બદલે Telegramના 15 કરોડથી વધુ નિયમિત વપરાશકર્તાઓ પર ખોટી અસર પડી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ પ્રતિબંધથી કંઈ અટક્યું નથી, કારણ કે લીકિંગની પ્રવૃત્તિ માત્ર અન્ય એપ્સ પર ખસેડાઈ ગઈ છે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પરની એક પોસ્ટમાં ટેલિગ્રામ મેસેન્જરએ આ પ્રતિબંધની કડક ટીકા કરી હતી. તેમણે તેની તુલના ચોરી રોકવા માટે આખા મોલ બંધ કરી દેવા અથવા કોઈ એક ડ્રાઇવરે વધુ ઝડપે વાહન ચલાવ્યું હોવાથી તમામ રસ્તાઓ બંધ કરી દેવા સાથે કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "તો પછી તમામ શોપિંગ મોલ પણ બંધ કરી દેવા જોઈએ કારણ કે તેમાંના કોઈ એકમાં ચોરી થઈ શકે છે, અને રસ્તાઓ પણ બંધ કરી દેવા જોઈએ કારણ કે મેં સાંભળ્યું છે કે કોઈ વધુ ઝડપે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો."

આ દલીલ Internet Freedom Foundation (IFF)ના નિવેદન સાથે મેળ ખાય છે, જેમાં Telegram પરના પ્રતિબંધને ‘બેન્ડ-એડ સોલ્યુશન’ (અસ્થાયી અથવા ઉપરછલ્લો ઉકેલ) ગણાવીને પરીક્ષામાં થતી ગેરરીતિ સામેનું અતિશય કડક પગલું ગણાવાયું હતું.

જોકે, એક યુઝરે તેમની તુલના પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. તેનું કહેવું હતું કે જ્યાં મોલ જાણીતા ચોરોને ખુલ્લેઆમ કામ કરવા દેતા નથી, ત્યાં Telegram તેના પ્લેટફોર્મ પર ચાલતા જાહેર સ્કેમ, લીક અને નફરત ફેલાવતા ચેનલોને સમયસર રોકવામાં નિષ્ફળ રહે છે. આ પોસ્ટના જવાબમાં Telegram Messengerએ પ્લેટફોર્મના દુરુપયોગને રોકવા માટે CEO ડુરોવના સક્રિય અભિગમનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

Telegramએ કહ્યું કે, “અમે આ સમસ્યાને ઉકેલવામાં ઘણી મદદ કરી છે, ભલે તેની મૂળ જડ Telegram ન હોય. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં અમે ભારતમાં પરીક્ષાનું લીક થયેલું સામગ્રી અને તેનાથી જોડાયેલા સ્કેમ શેર કરતા સૈંકડો ચેનલો દૂર કર્યા છે.”

મેસેજિંગ એપે વધુમાં જણાવ્યું કે જેમ મોલને જાણ થાય ત્યારે તેઓ ગુનાઓ અટકાવે છે, તેમ Telegram પણ એવું જ કરે છે. કંપનીએ કહ્યું કે, "કોઈ પણ કેટલુંય સક્રિય મોનિટરિંગ કરે, દુરુપયોગ તો થતો જ રહે છે."

બેકડેટ એડિટની સમસ્યા

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય (MeitY)એ મંગળવારે National Testing Agency (NTA)ની ભલામણ બાદ 21 જૂને યોજાનારી NEET (UG) 2026ની પુનઃપરીક્ષા પહેલા ભારતમાં Telegramના ઉપયોગ પર 22 જૂન 2026 સુધીનો અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. અલગ આદેશમાં મંત્રાલયે પ્લેટફોર્મને 30 જૂન સુધી હાલના મેસેજ માટે મેસેજ-એડિટિંગ ફીચર બંધ રાખવા પણ જણાવ્યું હતું.

NTAનો આરોપ છે કે એડિટિંગ ફીચરનો ઉપયોગ કરીને નકલી લીક વીડિયો બનાવી શકાય છે. Telegram વપરાશકર્તાઓને મેસેજ મોકલ્યા પછી 48 કલાક સુધી તેમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. ખોટા ઇરાદાવાળા લોકો આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને મોકલાયેલી PDF ફાઇલને નવી ફાઇલથી બદલી નાખે છે, જ્યારે મેસેજનો મૂળ ટાઇમસ્ટેમ્પ યથાવત રહે છે.

આથી એવું લાગી શકે છે કે જાણે કોઈ સામગ્રી પહેલેથી જ લીક થઈ હતી. Telegramના એડિટ ફીચરના દુરુપયોગને ઉજાગર કરવા માટે NTAએ IIT મદ્રાસના ડિરેક્ટર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર બોર્ડના સભ્ય પ્રો. વી. કામાકોટીનો વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં તેમણે આ પદ્ધતિ વિશે સમજાવ્યું હતું.

ખાસ વાત એ છે કે WhatsApp જેવા એપ્સ પણ મેસેજ એડિટ કરવાની સુવિધા આપે છે, પરંતુ તે ફાઇલ અથવા તેના કેપ્શનને બદલવાની મંજૂરી આપતા નથી. જ્યારે Telegramમાં મેસેજ એડિટ કરવા ઉપરાંત ડોક્યુમેન્ટ બદલવાની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. જોકે, એપ મેસેજની બાજુમાં ‘Edited’નો નિશાન અને ‘Edit Time’ દર્શાવે છે.

Telegramના CEO પાવેલ ડુરોવે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે તેઓ ‘Edited’ (સંપાદિત) લેબલને વધુ સ્પષ્ટ બનાવી રહ્યા છે, જેથી બેકડેટિંગ આધારિત સ્કેમ અટકાવી શકાય. ભારતીય ટેલિકોમ કંપની Reliance BGP Hijacking નામની પદ્ધતિ દ્વારા ભારતની બહાર (UAE સહિત) લાખો વપરાશકર્તાઓ માટે Telegramની ઍક્સેસમાં અવરોધ ઉભો કરી રહી છે.

એવું લાગી રહ્યું છે કે આ અવરોધ જાણબૂઝીને ઉભો કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે Relianceએ આ અંગેની અનેક રિપોર્ટોને અવગણ્યા છે. આ હરીફાઈનો ભાગ પણ હોઈ શકે છે, કારણ કે Relianceમાં Meta (WhatsAppની માલિક કંપની)ની પણ કેટલીક હિસ્સેદારી છે.

નેટવર્ક ઓપરેટરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ Reliance (AS18101) તરફથી આવતી અનધિકૃત BGP જાહેરાતોને નકારી કાઢે, જેથી રૂટ હાઇજેકિંગ અટકાવી શકાય અને વપરાશકર્તાઓને સ્થિર ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ મળી રહે.

વૈશ્વિક ઇન્ટરનેટ રૂટિંગનો આ પ્રકારનો દુરુપયોગ ચિંતાજનક છે. જો ભારતમાં Telegram પર પ્રતિબંધ લાવવાના તાજેતરના લોબિંગ પ્રયાસો પાછળ પણ Reliance અથવા WhatsAppનો હાથ હોય, તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય.

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