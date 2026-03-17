સેમસંગનો ધમાકેદાર નવો ફોન લોન્ચ, AI ફીચર Circle-to-Search અને 6000mAh બેટરી
6.58 ઇંચની 120Hz ડિસ્પ્લે, MediaTek Dimensity 6300 પ્રોસેસર અને 50MP કેમેરાથી લૈસ છે સેમસંગ M17e 5G. લોન્ચિંગ ઑફરમાં 4GB RAM વેરિઅન્ટ માત્ર 11,479 રૂપિયા.
Published : March 17, 2026 at 6:03 PM IST
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ કોરિયાની ટેક્નોલોજી કંપની સેમસંગે ભારતમાં તેનો નવો બજેટ સ્માર્ટફોન Samsung M17e 5G લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોનમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)નું ખાસ ફીચર Circle-to-Search, મોટી 6000mAh બેટરી, 120Hz ડિસ્પ્લે અને શાનદાર કેમેરા જેવી ખૂબીઓ આપવામાં આવી છે. કંપનીએ આ ફોનને ખાસ કરીને યુવાનો અને સામાન્ય ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કર્યો છે.
શું છે ખાસિયતો?
સેમસંગ M17e 5Gમાં 6.58 ઇંચની PLS LCD ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે, જેનું રિઝોલ્યુશન HD+ (720x1600) છે. આ ડિસ્પ્લે 120Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે આવે છે, જેનો અર્થ એ થાય છે કે સ્ક્રોલિંગ અને ગેમિંગ દરમિયાન સ્ક્રીન ખૂબ જ સ્મૂધ અને ઝડપી અનુભવ આપશે. ફોનમાં 16 મિલિયન કલર્સ અને હાઈ બ્રાઈટનેસ મોડનો પણ સપોર્ટ છે, જેથી તડકામાં પણ સ્ક્રીન સાફ દેખાશે.
ફોનમાં પ્રોસેસર તરીકે MediaTek Dimensity 6300 ચિપસેટ આપવામાં આવ્યો છે, જે 2.4GHzની ઝડપે કામ કરે છે. આ એક 5G સપોર્ટિવ પ્રોસેસર છે, જે સારી કામગીરી આપે છે. ફોન 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સુધીના વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. સ્ટોરેજને માઈક્રો એસડી કાર્ડથી 2TB સુધી વધારી શકાય છે.
The Monster moment is here!— Samsung India (@SamsungIndia) March 17, 2026
The stunt everyone’s been waiting for is finally live.
Right in the middle of this high-octane action stands the Galaxy M17e 5G. ⚡
⚡ Segment’s smoothest smartphone with 120Hz Display
🔋 Segment’s longest 26 hours video playback time
📶 Segment’s… pic.twitter.com/YwgH4QzrLK
કેમેરા અને બેટરી
ફોટોગ્રાફી માટે ફોનના પાછળના ભાગમાં ડ્યુઅલ કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં 50 મેગાપિક્સલનો પ્રાઈમરી કેમેરો (f/1.8 અપર્ચર) છે, જે ઓટોફોકસ સાથે આવે છે. બીજો 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર છે, જે પોટ્રેટ ફોટા માટે ઉપયોગી છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે ફોનમાં 8 મેગાપિક્સલનો ફ્રન્ટ કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ ફોનમાં 6000mAhની મોટી બેટરી આપવામાં આવી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોનમાં 26 કલાક સુધી વીડિયો પ્લેબેક ચાલી શકે છે.
AI ફીચર અને અપડેટ્સ
સેમસંગે આ ફોનમાં ગૂગલનું લોકપ્રિય AI ફીચર 'Circle to Search' આપ્યું છે. આ ફીચરની મદદથી યુઝર્સ સ્ક્રીન પર કંઈપણ ગોળ ફેરવીને (સર્કલ કરીને) તેના વિશે ગૂગલ પર સર્ચ કરી શકે છે. ફોન IP54 રેટિંગ સાથે આવે છે, જે ધૂળ અને પાણીના છાંટાથી થોડું રક્ષણ આપે છે. તે Android 16 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર આધારિત OneUI 8 સાથે આવે છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે કંપનીએ 6 જનરેશન સુધી Android અપડેટ્સ અને 6 વર્ષ સુધી સિક્યોરિટી અપડેટ્સ આપવાનું વચન આપ્યું છે. ફોનમાં Samsung Knox Vault સિક્યોરિટી, Samsung Health અને Samsung Members જેવી સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે.
કિંમત અને વેચાણ
સેમસંગ M17e 5Gના બે વેરિઅન્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે:
4GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ: આ વેરિઅન્ટની સામાન્ય કિંમત 12,999 રૂપિયા છે, પરંતુ લોન્ચિંગ ઑફર હેઠળ તે માત્ર 11,479 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.
6GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ: આ વેરિઅન્ટની સામાન્ય કિંમત 14,999 રૂપિયા છે અને લોન્ચ ઑફરમાં તે 13,749 રૂપિયામાં મળશે.
આ ફોન બ્લિટ્ઝ બ્લુ અને વાઈબ વાયોલેટ (Vibe Violet) રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે. તેનું વેચાણ 17 માર્ચ, 2026થી એટલે કે આજથી જ એમેઝોન ભારત પર શરૂ થઈ ગયું છે.
