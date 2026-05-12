સેમસંગે ભારતમાં સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો, જેમાં ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા, S25, A56 5G અને અન્ય રિફર્બિશ્ડ મોબાઈલ ઓછી કિંમતે મળશે

સર્ટિફાઇડ રી-ન્યુડ પ્રોગ્રામ હેઠળના ઉપકરણો સમગ્ર ભારતમાં સેમસંગની સત્તાવાર વેબસાઇટ અને સેમસંગ શોપ એપ પર ઉપલબ્ધ (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 2:03 PM IST

હૈદરાબાદ: સેમસંગે ભારતમાં સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પ્રોગ્રામ ફ્લેગશિપ અને મિડ-રેન્જ મોડલ સહિત રિફર્બિશ્ડ ગેલેક્સી ડિવાઇસ ગ્રાહકોને ઓછી કિંમતે પહોંચાડે છે, સાથે કંપનીના વિશ્વસનીયતા, સુરક્ષા અને યુઝર એક્સપિરિયન્સ જાળવી રાખે છે. હાલ રિફર્બિશ્ડ ફોનની યાદીમાં ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા, ગેલેક્સી S25, ગેલેક્સી A56 5G અને ગેલેક્સી A36 5Gનો સમાવેશ થાય છે.

સેમસંગ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ દક્ષિણ કોરિયાની ટેક્નોલોજી કંપનીના પોતાના મોંઘા ડિવાઇસને વધુ લોકો માટે પોસાય તેવા બનાવવાના ધ્યાનને દર્શાવે છે. આ પ્રોગ્રામથી કંપની લોકોને જૂના છતાં ઉપયોગી પ્રીમિયમ અને મિડ-રેન્જ ડિવાઇસ પ્રમાણિત વિશ્વસનીયતા, સુરક્ષા અને યુઝર એક્સપિરિયન્સ સાથે ખરીદવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. આનાથી ઇ-વેસ્ટ અને નવા ફોન બનાવવાની પર્યાવરણીય અસરમાં પણ ઘટાડો થાય છે.

તાજેતરમાં RAM અને સ્ટોરેજની કિંમતો વધવાને કારણે દરેક નવા સ્માર્ટફોનના ભાવ વધ્યા છે, તેથી સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ અર્થપૂર્ણ બને છે.

સેમસંગ સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ: કિંમત અને ઉપલબ્ધતા

12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજવાળા સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રાની કિંમત ₹97,499 છે અને EMIની શરૂઆત ₹4,727.40થી થાય છે. 12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજવાળા ગેલેક્સી S25ની કિંમત ₹58,749 છે અને EMIની શરૂઆત ₹2,848.54થી થાય છે.

ગેલેક્સી A56 5G 8GB અને 12GB RAM વિકલ્પોમાં આવે છે. 8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ મોડલની કિંમત ₹31,499 છે અને EMIની શરૂઆત ₹1,512.36થી થાય છે, જ્યારે 12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજની કિંમત ₹32,749 છે અને EMIની શરૂઆત ₹1,572.37થી થાય છે.

ગેલેક્સી A36 5G 128GB અને 256GB સ્ટોરેજ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. 8GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ મોડલની કિંમત ₹23,249 છે અને EMIની શરૂઆત ₹1,116.25થી થાય છે, અને 8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹24,499 છે તથા EMIની શરૂઆત ₹1,176.27થી થાય છે.

સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ હેઠળના તમામ ડિવાઇસ સેમસંગની સત્તાવાર વેબસાઇટ (samsung.com) અને સેમસંગ શોપ એપ દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે.

મોડેલ રેમ + સ્ટોરેજ કિંમત (₹) EMI (₹)
ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા12GB + 256GB97,4994,727.40
ગેલેક્સી S2512GB + 256GB58,7492,848.54
ગેલેક્સી A56 5G8GB + 256GB31,4991,512.36
ગેલેક્સી A56 5G12GB + 256GB32,7491,572.37
ગેલેક્સી A36 5G8GB + 128GB23,2491,116.25
ગેલેક્સી A36 5G8GB + 256GB24,4991,176.27

સેમસંગની ગુણવત્તાની ખાતરી

સેમસંગ જણાવે છે કે સર્ટિફાઇડ રી-ન્યૂડ પ્રોગ્રામ હેઠળના તમામ ડિવાઇસ એક સંપૂર્ણ ઇન-હાઉસ રિફર્બિશમેન્ટ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે, જેમાં વિગતવાર તપાસ, કાર્યાત્મક પરીક્ષણ અને સોફ્ટવેર માન્યતાનો સમાવેશ થાય છે. કંપની ખાતરી આપે છે કે રિફર્બિશ્ડ ડિવાઇસ અસલી સેમસંગ પાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને રિસ્ટોર કરવામાં આવે છે અને નવા બોક્સમાં પેક કરવામાં આવે છે.

ખાસ ધ્યાન અપાયું છે કે દરેક ડિવાઇસને ડેટા સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા માટે રીસેટ કરવામાં આવે છે અને લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ માટે તેમાં લેટેસ્ટ સોફ્ટવેર અપડેટ્સ હોય છે. રિફર્બિશ્ડ ડિવાઇસ નવા ગેલેક્સી સ્માર્ટફોનની જેમ એક વર્ષની મેન્યુફેક્ચરર વોરંટી સાથે પણ આવે છે.

