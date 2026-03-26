Samsungએ વિન્ડોઝ માટે લૉન્ચ કર્યું બ્રાઉઝર, Perplexity AI સપોર્ટ મળશે
વિન્ડોઝ માટે સેમસંગ બ્રાઉઝર હવે યૂઝર્સના મોબાઇલથી તેમના પીસી પર વેબ પેજને સરળતાથી બ્રાઉઝ કરવાનું ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપે છે.
Published : March 26, 2026 at 5:30 PM IST
હૈદરાબાદ: સેમસંગે વિન્ડોઝ માટે પણ તેનું લોકપ્રિય બ્રાઉઝર લોન્ચ કર્યું છે. અત્યાર સુધી, સેમસંગે તેનું બ્રાઉઝર ફક્ત મોબાઇલ માટે જ લોન્ચ કર્યું હતું, પરંતુ હવે તેણે વિન્ડોઝ પીસી સુધી તેની પહોંચ વધારી દીધી છે. કંપનીએ વિન્ડોઝ માટે સેમસંગ બ્રાઉઝરના સત્તાવાર લોન્ચની જાહેરાત કરી છે. આ નવા વર્ઝનમાં ક્રોસ-ડિવાઇસ કન્ટિન્યુટી તેમજ એજન્ટિક AI (Agentic AI) ફીચર્સ પણ જોડવામાં આવ્યા છે, જે બ્રાઉઝિંગને વધુ સરળ અને સ્માર્ટ બનાવશે.
મોબાઇલથી PC પર સીમલેસ બ્રાઉઝિંગ
હવે યૂઝર્સ મોબાઇલ પર શરૂ કરેલા વેબ પેજ પરથી જ તેમના PC પર સીમલેસ બ્રાઉઝિંગ ચાલુ રાખી શકે છે. સેમસંગ બ્રાઉઝર ફક્ત બુકમાર્ક્સ અથવા હિસ્ટ્રી સિંક કરવા સુધી જ સીમિત નથી રહેતા પણ વેબ પેજ તે જગ્યાએ ખુલશે જ્યાં તમે છોડી દીધું હતું. સેમસંગ પાસ દ્વારા પર્સનલ ડિટેલ્સ સુરક્ષિત રીતે સ્ટોર થઇ જાય છે. વેબસાઇટ પર લોગ ઇન અથવા ફોર્મ ભરતી વખતે કોઇ પણ મુશ્કેલી નહીં આવે.
Agentic AIનું બ્રાઉઝિંગ આસાન
સેમસંગ પરપ્લેક્સિટી (Perplexity) સાથે પાર્ટનરશિપ કરી છે અને પોતાના બ્રાઉઝરના વિન્ડોઝ વર્ઝનમાં એક પાવરફુલ AI આસિસ્ટન્ટ પણ જોડવામાં આવ્યું છે. આ AI માત્ર નેચરલ લેગ્વેઝને જ સમજતું નથી પણ વર્તમાન પેજનું પુરુ કોન્ટેક્ટ, ઓપન ટેબ્સની એક્ટિવિટી અને યૂઝરની જરૂરિયાતને પણ ધ્યાનમાં રાખે છે. હવે બ્રાઉઝર માત્ર જાણકારી આપવા સુધી જ સીમિત નથી રહેતું પણ આ તમારા કેટલાક કામને આસાન પણ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઇએ તો જો તમે કોઇ ટૂરિસ્ટ લોકેશનની ટ્રિપ પ્લાન કરો છો તો તમે માત્ર બ્રાઉઝરને પૂછી લો, તે વર્તમાન પેજના આધાર પર ચાર દિવસનો પુરો ટ્રાવેલ પ્લાન તૈયાર કરી આપશે જેને તમે પોતાની પસંદગીના ફોર્મેટમાં આસાનીથી એડિટ અથવા ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો છો.
વીડિયો અને હિસ્ટ્રી સર્ચમાં પણ AIની કમાલ
સેમસંગ બ્રાઉઝર હવે વીડિયો કન્ટેન્ટને પણ સમજે છે. જો કોઇ લાંબો વીડિયો ચાલી રહ્યો છે તો AI તેમાં યોગ્ય સેગમેન્ટ શોધે છે અને તે પોઇન્ટમાં પ્લેબેક શરૂ કરે છે. બ્રાઉઝિંગ હિસ્ટ્રીને પણ કીવર્ડ અથવા ડેટની જગ્યાએ નેચરલ સેન્ટેન્સથી સર્ચ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ માટે- જો તમે બ્રાઉઝરમાં ટાઇપ કરશો કે "ગયા અઠવાડિયે જે સ્માર્ટવોચ જોઇ હતી"- બસ તે બાદ સ્માર્ટ બ્રાઉઝરનું AI તે પેજને શોધીને તમારી સામે મુકી દેશે.
