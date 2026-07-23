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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત અને શાનદાર ફિચર્સ

આ ફોનમાં સેમસંગની નવી Flex Titanium ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 4:05 PM IST

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હૈદરાબાદ : સેમસંગે પોતાનો સૌથી નવો અને સૌથી પ્રીમિયમ ફોલ્ડેબલ ફોન લોન્ચ કરી દીધો છે, જેનું નામ Galaxy Z Fold8 Ultra છે. સેમસંગે લંડનમાં યોજાયેલા ગેલેક્સી અનપેક્ડ ઇવેન્ટમાં કંપનીએ પોતાની નવી Galaxy Z સિરીઝ રજૂ કરી, જેમાં Fold8 Ultraને સૌથી વધુ પ્રોડક્ટિવિટી અને કન્ટેન્ટ ક્રિએશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. આ ફોન ગેલેક્સીની જાણીતી "અલ્ટ્રા" સ્ટાન્ડર્ડની ખાસિયતોને પહેલીવાર ફોલ્ડેબલ ફોર્મેટમાં લઈને આવ્યો છે.

ડિઝાઇન અને ડિસ્પ્લેમાં મોટો અપગ્રેડ

Galaxy Z Fold8 Ultraને સેમસંગનો અત્યાર સુધીનો સૌથી સ્લિમ Z Fold ડિઝાઇનવાળો ફોન જણાવવામાં આવ્યો છે. આ ફોન અનફોલ્ડ થયા બાદ માત્ર 4.1 mm પાતળો છે અને તેનું વજન 215 ગ્રામ છે. આ ફોનમાં 8.0 ઇંચની મેઇન ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે, જે એક શાનદાર પ્રોડક્ટિવ વર્કસ્પેસનો અનુભવ આપે છે, જ્યારે ફોલ્ડ કર્યા બાદ 6.5 ઇંચની કવર સ્ક્રીન મળે છે. બંને ડિસ્પ્લે 120Hz એડેપ્ટિવ રિફ્રેશ રેટ સાથે આવે છે. બંને સ્ક્રીનની પીક બ્રાઇટનેસ 3000 નિટ્સ સુધીની છે, જેના કારણે તડકામાં પણ સ્ક્રીન સરળતાથી જોઈ શકાય છે.

ફોનમાં સેમસંગની નવી Flex Titanium ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ટાઇટેનિયમ-બેઝ્ડ ડિસ્પ્લે સ્ટ્રક્ચર દ્વારા ફોનને પાતળો અને મજબૂત બંને બનાવે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોલ્ડેબલ ફોનમાં ક્રીઝની વિઝિબિલિટી ઓછી જોવા મળે છે.

કેમેરા અને પરફોર્મન્સ બંનેમાં અલ્ટ્રા-લેવલ અપગ્રેડ

Fold8 Ultraમાં પ્રોફેશનલ-ગ્રેડ કેમેરા સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જેમાં 200 MPનો મેઇન કેમેરા સામેલ છે, જે હવે 200 MP મોડમાં HDR કેપ્ચરને પણ સપોર્ટ કરે છે. આ ઉપરાંત ફોનના પાછળના ભાગમાં 50 MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા અને 10 MPનો ટેલિફોટો લેન્સ પણ આપવામાં આવ્યો છે, જે 3X ઓપ્ટિકલ ઝૂમને સપોર્ટ કરે છે.

આ ફોનમાં એડવાન્સ્ડ ક્રિએટર્સ માટે નવા APV કોડેક દ્વારા 8K વીડિયો રેકોર્ડિંગને સપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત તેમાં Cine LUT ફીચર પણ આપવામાં આવ્યું છે, જે મોબાઇલથી જ સિનેમેટિક કલર ગ્રેડિંગની સુવિધા આપે છે.

પરફોર્મન્સ માટે ફોનમાં Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy ચિપસેટ આપવામાં આવ્યો છે, જેને 16GB સુધીની રેમ અને 1TB સુધીના ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં કંપનીએ 5,000 mAhની મોટી બેટરી આપી છે, જે આખા દિવસની પ્રોડક્ટિવિટી અને કન્ટેન્ટ ક્રિએશન માટે પૂરતી માનવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ફોનમાં 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ પણ આપવામાં આવ્યું છે.

AI ફીચર્સ અને ઉપલબ્ધતા

આ ફોલ્ડેબલ ફોનમાં Galaxy AIને ખાસ કરીને મોટા ડિસ્પ્લે અનુસાર ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે મલ્ટીટાસ્કિંગ પહેલાની સરખામણીએ વધુ સરળ બની ગયું છે. ફોનમાં Gemini Intelligenceનો સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે, જેની મદદથી યુઝર્સના અનેક કામ ખૂબ જ સરળતાથી થઈ જાય છે. સુરક્ષા માટે ફોનમાં Samsung Knox, Knox Vault અને નવું AI Assistant Activity ડેશબોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યું છે, જે યુઝર્સને તેમની ડિવાઇસ પર કયા AI ઓટોમેશન ચાલી રહ્યા છે તે ટ્રેક કરવાની સુવિધા આપે છે.

ફોનની કિંમત

  • Samsung Galaxy Z Fold8 Ultraનું બેઝ વેરિઅન્ટ 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત સેમસંગ ઇન્ડિયાના સ્ટોર પર 1,99,999 રૂપિયા છે. આ ફોનને યુઝર્સ 6,666.63 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાની EMIમાં ખરીદી શકે છે.
  • આ ફોનનું બીજું વેરિઅન્ટ 12GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની ભારતમાં કિંમત 2,19,999 રૂપિયા છે.
  • ફોનનું ત્રીજું વેરિઅન્ટ 16GB RAM અને 1TB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની ભારતમાં કિંમત 2,59,999 રૂપિયા છે.

આ ફોનને કંપનીએ Violet Shadow, Graphite અને Cream કલર્સમાં લોન્ચ કર્યો છે અને તેની અર્લી ડિલિવરી 4 ઓગસ્ટ 2026થી શરૂ થશે. Galaxy Z Fold8 Ultra આજથી ભારત સહિત પસંદગીના માર્કેટ્સમાં પ્રી-ઓર્ડર માટે ઉપલબ્ધ થઈ ગયો છે. આ ફોન Graphite, Cream અને Violet Shadow કલર્સમાં મળશે, જ્યારે Green Shadow કલર માત્ર Samsung.com પર ઓનલાઇન-એક્સક્લૂઝિવ રીતે ઉપલબ્ધ રહેશે. ફોન સાથે યુઝર્સને 6 મહિનાનું Google AI Proનું ફ્રી ટ્રાયલ પણ મળશે, જેમાં 5TB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સામેલ છે.

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