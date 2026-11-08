Samsung Galaxy S27 સિરીઝના સ્પેસિફિકેશન્સ લીક; જુઓ કેટલા હશે ફિચર્સ અને કિંમત?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, Samsung Galaxy S27 Proમાં 6.5-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે અને શક્તિશાળી કેમેરા સેટઅપ જોવા મળી શકે છે.
Published : November 8, 2026 at 8:20 PM IST
હૈદરાબાદ: Samsungની આગામી ફ્લેગશિપ લાઇનઅપ Galaxy S27 સિરીઝ વિશે નવી માહિતી સામે આવી છે. લીક થયેલી વિગતો મુજબ, આ સિરીઝમાં ચાર મોડલ્સ હશે: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro અને Galaxy S27 Ultra. તેમના સ્પેસિફિકેશન્સ અને સંભવિત કિંમત અંગેની વિગતો હવે બહાર આવવા લાગી છે; જોકે Samsung દ્વારા હજુ સુધી આમાંથી કોઈ પણ વિગતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
Galaxy S27 અને S27 Plus માટેની સંભવિત વિગતો
ટેક ઉદ્યોગના જાણીતા ટિપ્સ્ટર દેબાયન રોય (@Gadgetsdata)ના જણાવ્યા અનુસાર, બેઝ મોડલ Galaxy S27માં 6.3-ઇંચની FHD+ 120Hz ફ્લેટ LTPO 2x ડાયનેમિક AMOLED ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે. Galaxy S27 Plusમાં 6.7-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે. બંને મોડલ્સમાં Exynos 2700 પ્રોસેસર હોવાની શક્યતા છે, સાથે જ તેમાં LPDDR4X રેમ (RAM) અને UFS 4.0 સ્ટોરેજ આપવામાં આવી શકે છે. તેમાં પાછળની તરફ ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ હોઈ શકે છે, જેમાં 50MP નો મુખ્ય કેમેરા, 12MP નો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 10MP નો 3x ટેલિફોટો લેન્સ સામેલ હશે. આ ઉપરાંત ફોનમાં 12MP નો ફ્રન્ટ કેમેરા પણ હોઈ શકે છે.
|ફીચર
|Galaxy S27
|Galaxy S27+
|ડિસ્પ્લે
|6.3" FHD+ 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
|6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
|પ્રોસેસર
|Exynos 2700
|Exynos 2700
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|LPDDR4X RAM, UFS 4.0
|LPDDR4X RAM, UFS 4.0
|કેમેરા
|50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
|50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|4300mAh, 25W wired, 15W wireless
|4900mAh, 45W wired, 20W wireless
|અન્ય
|USB 3.2, IP68
|USB 3.2, IP68, no UWB
|સંભવિત કિંમત
|Starting ~ $999
|Starting ~ $1,199
Details about all four Galaxy S27 Series devices : Galaxy S27 Pro : • ~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled , AR coating, privacy display • Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6 • 200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5200mAh⚡60W⚡25W wireless • USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB RAM ; 256GB & 512GB storage • The price is expected to start ~ $1,399 Galaxy S27 Ultra : • ~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled, AR coating, privacy display 2.0 • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700 • 200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5700mAh⚡60W⚡25W wireless • S-pen, USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB & 16GB RAM ; 256GB, 512GB and 1TB storage • The price is expected to start ~ $1,499 Galaxy S27 and Galaxy S27+ : • 6.3" FHD+ & 6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x dynamic Amoled • Exynos 2700 , LPDDR4X RAM, UFS 4.0 • 50MP 1/1.56" OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto 🤳12MP • USB 3.2, IP68 • S27 : 4300mAh🔋25W⚡15W wireless ; Expected to start ~ $999 • S27+ : 4900mAh🔋45W ⚡20W wireless , no UWB chip ; Expected to start ~ $1,199 • Galaxy S27 (S952B-DS) already listed on India's BIS 🇮🇳 certification ✅ • Galaxy S27 Series launch timeline ~ January / February‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 7, 2026
Galaxy S27 Pro વિશે સંભવિત વિગતો
Galaxy S27 Pro માં આશરે 6.5-ઇંચની 2K 120Hz ફ્લેટ LTPO M16 2x ડાયનેમિક AMOLED ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે. તેમાં AI-સક્ષમ કોટિંગ અને 'પ્રાઇવસી ડિસ્પ્લે' ફંક્શન પણ જોવા મળી શકે છે. આ ડિવાઇસમાં Exynos 2700 અથવા Snapdragon 8 Elite Gen 6 ચિપસેટ હોઈ શકે છે. તેની કેમેરા સિસ્ટમ પણ ખૂબ પ્રભાવશાળી હોવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 200MP નો મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 12MPનો 3x ટેલિફોટો લેન્સ સામેલ હોઈ શકે છે. સેલ્ફી માટે, ફોનમાં 16MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો હોઈ શકે છે.
આ ડિવાઇસમાં 5200mAhની બેટરી હોઈ શકે છે, જે 60W વાયર્ડ અને 25W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. તેમાં 12GB RAM અને 256GB તથા 512GBના સ્ટોરેજ વિકલ્પો મળી શકે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત આશરે $1399 હોવાની અપેક્ષા છે.
|ફીચર
|સંભવિત સ્પેસિકેશન
|ડિસ્પ્લે
|~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display
|પ્રોસેસર
|Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|12GB RAM, 256GB & 512GB
|કેમેરા
|200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto, 16MP front
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|5200mAh, 60W wired, 25W wireless
|અન્ય
|USB 3.2, IP68
|સંભવિત કિંમત
|Starting ~ $1,399
Galaxy S27 Ultra વિશે સંભવિત વિગતો
Galaxy S27 Ultraમાં 6.9-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે, જેમાં કદાચ 'Privacy Display 2.0' ટેક્નોલોજીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય. તેમાં Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 અથવા Exynos 2700 ચિપસેટ હોઈ શકે છે. ફોનની પાછળના ભાગમાં 200MPનો મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 50MP નો 5x ટેલિફોટો લેન્સ હોઈ શકે છે. આ ફોનમાં 16MPનો સેલ્ફી કેમેરો હોઈ શકે છે.
તેમાં 5700mAhની બેટરી હોઈ શકે છે અને તે 60W વાયર્ડ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરી શકે છે. આ સાથે તેમાં S-Pen પણ આપવામાં આવશે. આ ઉપકરણમાં 12GB અને 16GB RAMના વિકલ્પો મળવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 256GB થી લઈને 1TB સુધીની સ્ટોરેજ ક્ષમતા ઉપલબ્ધ હશે. તેની કિંમત આશરે $1,499થી શરૂ થવાનો અંદાજ છે.
|ફીચર
|સંભવિત સ્પેસિકેશન
|ડિસ્પ્લે
|~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display 2.0
|પ્રોસેસર
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|12GB & 16GB RAM, 256GB, 512GB, 1TB
|કેમેરા
|200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto, 16MP front
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|5700mAh, 60W wired, 25W wireless
|અન્ય
|S Pen, USB 3.2, IP68
|સંભવિત કિંમત
|Starting ~ $1,499
લોન્ચ અને સર્ટિફિકેશન વિગતો
Galaxy S27 મોડેલ ભારતના BIS સર્ટિફિકેશન ડેટાબેઝમાં જોવા મળ્યું છે. આ સંપૂર્ણ શ્રેણી જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોન્ચ થઈ શકે છે. જોકે કંપનીએ હજુ સુધી ઉપર જણાવેલ કોઈપણ ફીચર્સ કે વિશિષ્ટતાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ છે કે સેમસંગ આ ફ્લેગશિપ સિરીઝમાં ડિસ્પ્લે, કેમેરા અને બેટરી પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહ્યું છે.
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