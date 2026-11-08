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Samsung Galaxy S27 સિરીઝના સ્પેસિફિકેશન્સ લીક; જુઓ કેટલા હશે ફિચર્સ અને કિંમત?

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, Samsung Galaxy S27 Proમાં 6.5-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે અને શક્તિશાળી કેમેરા સેટઅપ જોવા મળી શકે છે.

Samsung Galaxy S26 સિરિઝ ફોનના પિક્ચર્સ
Samsung Galaxy S26 સિરિઝ ફોનના પિક્ચર્સ (Samsung)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2026 at 8:20 PM IST

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હૈદરાબાદ: Samsungની આગામી ફ્લેગશિપ લાઇનઅપ Galaxy S27 સિરીઝ વિશે નવી માહિતી સામે આવી છે. લીક થયેલી વિગતો મુજબ, આ સિરીઝમાં ચાર મોડલ્સ હશે: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro અને Galaxy S27 Ultra. તેમના સ્પેસિફિકેશન્સ અને સંભવિત કિંમત અંગેની વિગતો હવે બહાર આવવા લાગી છે; જોકે Samsung દ્વારા હજુ સુધી આમાંથી કોઈ પણ વિગતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.

Galaxy S27 અને S27 Plus માટેની સંભવિત વિગતો

ટેક ઉદ્યોગના જાણીતા ટિપ્સ્ટર દેબાયન રોય (@Gadgetsdata)ના જણાવ્યા અનુસાર, બેઝ મોડલ Galaxy S27માં 6.3-ઇંચની FHD+ 120Hz ફ્લેટ LTPO 2x ડાયનેમિક AMOLED ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે. Galaxy S27 Plusમાં 6.7-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે. બંને મોડલ્સમાં Exynos 2700 પ્રોસેસર હોવાની શક્યતા છે, સાથે જ તેમાં LPDDR4X રેમ (RAM) અને UFS 4.0 સ્ટોરેજ આપવામાં આવી શકે છે. તેમાં પાછળની તરફ ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ હોઈ શકે છે, જેમાં 50MP નો મુખ્ય કેમેરા, 12MP નો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 10MP નો 3x ટેલિફોટો લેન્સ સામેલ હશે. આ ઉપરાંત ફોનમાં 12MP નો ફ્રન્ટ કેમેરા પણ હોઈ શકે છે.

ફીચરGalaxy S27Galaxy S27+
ડિસ્પ્લે6.3" FHD+ 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
પ્રોસેસરExynos 2700Exynos 2700
રેમ અને સ્ટોરેજLPDDR4X RAM, UFS 4.0LPDDR4X RAM, UFS 4.0
કેમેરા50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
બેટરી અને ચાર્જિંગ4300mAh, 25W wired, 15W wireless4900mAh, 45W wired, 20W wireless
અન્યUSB 3.2, IP68 USB 3.2, IP68, no UWB
સંભવિત કિંમત Starting ~ $999 Starting ~ $1,199

Galaxy S27માં 4300mAhની બેટરી હોવાની અપેક્ષા છે, જે 25W વાયર્ડ ચાર્જિંગ અને 15W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરશે. Galaxy S27 Plusમાં 4900mAhની બેટરી હોઈ શકે છે, જેમાં 45W વાયર્ડ અને 20W વાયરલેસ ચાર્જિંગની સુવિધા મળી શકે છે. બંને મોડલ્સમાં USB 3.2 કનેક્ટિવિટી અને IP68 રેટિંગ હશે. Galaxy S27 ની શરૂઆતની કિંમત અંદાજે $999 હોઈ શકે છે, જ્યારે Galaxy S27 Plusની શરૂઆતની કિંમત $1199 રહેવાની શક્યતા છે.

Galaxy S27 Pro વિશે સંભવિત વિગતો

Galaxy S27 Pro માં આશરે 6.5-ઇંચની 2K 120Hz ફ્લેટ LTPO M16 2x ડાયનેમિક AMOLED ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે. તેમાં AI-સક્ષમ કોટિંગ અને 'પ્રાઇવસી ડિસ્પ્લે' ફંક્શન પણ જોવા મળી શકે છે. આ ડિવાઇસમાં Exynos 2700 અથવા Snapdragon 8 Elite Gen 6 ચિપસેટ હોઈ શકે છે. તેની કેમેરા સિસ્ટમ પણ ખૂબ પ્રભાવશાળી હોવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 200MP નો મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 12MPનો 3x ટેલિફોટો લેન્સ સામેલ હોઈ શકે છે. સેલ્ફી માટે, ફોનમાં 16MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો હોઈ શકે છે.

આ ડિવાઇસમાં 5200mAhની બેટરી હોઈ શકે છે, જે 60W વાયર્ડ અને 25W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. તેમાં 12GB RAM અને 256GB તથા 512GBના સ્ટોરેજ વિકલ્પો મળી શકે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત આશરે $1399 હોવાની અપેક્ષા છે.

ફીચરસંભવિત સ્પેસિકેશન
ડિસ્પ્લે~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display
પ્રોસેસર Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6
રેમ અને સ્ટોરેજ12GB RAM, 256GB & 512GB
કેમેરા200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto, 16MP front
બેટરી અને ચાર્જિંગ5200mAh, 60W wired, 25W wireless
અન્યUSB 3.2, IP68
સંભવિત કિંમતStarting ~ $1,399

Galaxy S27 Ultra વિશે સંભવિત વિગતો

Galaxy S27 Ultraમાં 6.9-ઇંચની 2K 120Hz ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે, જેમાં કદાચ 'Privacy Display 2.0' ટેક્નોલોજીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય. તેમાં Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 અથવા Exynos 2700 ચિપસેટ હોઈ શકે છે. ફોનની પાછળના ભાગમાં 200MPનો મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 50MP નો 5x ટેલિફોટો લેન્સ હોઈ શકે છે. આ ફોનમાં 16MPનો સેલ્ફી કેમેરો હોઈ શકે છે.

તેમાં 5700mAhની બેટરી હોઈ શકે છે અને તે 60W વાયર્ડ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરી શકે છે. આ સાથે તેમાં S-Pen પણ આપવામાં આવશે. આ ઉપકરણમાં 12GB અને 16GB RAMના વિકલ્પો મળવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 256GB થી લઈને 1TB સુધીની સ્ટોરેજ ક્ષમતા ઉપલબ્ધ હશે. તેની કિંમત આશરે $1,499થી શરૂ થવાનો અંદાજ છે.

ફીચરસંભવિત સ્પેસિકેશન
ડિસ્પ્લે~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display 2.0
પ્રોસેસરSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700
રેમ અને સ્ટોરેજ12GB & 16GB RAM, 256GB, 512GB, 1TB
કેમેરા200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto, 16MP front
બેટરી અને ચાર્જિંગ5700mAh, 60W wired, 25W wireless
અન્યS Pen, USB 3.2, IP68
સંભવિત કિંમતStarting ~ $1,499

લોન્ચ અને સર્ટિફિકેશન વિગતો

Galaxy S27 મોડેલ ભારતના BIS સર્ટિફિકેશન ડેટાબેઝમાં જોવા મળ્યું છે. આ સંપૂર્ણ શ્રેણી જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોન્ચ થઈ શકે છે. જોકે કંપનીએ હજુ સુધી ઉપર જણાવેલ કોઈપણ ફીચર્સ કે વિશિષ્ટતાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ છે કે સેમસંગ આ ફ્લેગશિપ સિરીઝમાં ડિસ્પ્લે, કેમેરા અને બેટરી પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહ્યું છે.

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