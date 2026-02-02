સેમસંગ ગેલેક્સી S26 સિરીઝના ફીચર્સ લીક, AI સ્કેમ ડિટેક્શન ફીચર મળવાની અપેક્ષા
સેમસંગ ગેલેક્સી S26 શ્રેણીમાં ગૂગલનું AI સ્કેમ ડિટેક્શન ફીચર, એક્ઝીનોસ 2600 પ્રોસેસર અને એન્ડ્રોઇડ 16 હોવાની અપેક્ષા છે.
Published : February 2, 2026 at 8:13 PM IST
હૈદરાબાદ : સેમસંગ તેની આગામી ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન શ્રેણી, ગેલેક્સી S26 શ્રેણી માટે સતત સમાચારમાં રહે છે. ગયા વર્ષે, સેમસંગે જાન્યુઆરીમાં તેની ફ્લેગશિપ શ્રેણી લોન્ચ કરી હતી, પરંતુ આ વખતે કંપનીએ હજુ સુધી તેની નવી ફ્લેગશિપ ફોન શ્રેણી લોન્ચ કરી નથી. જોકે, તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, સેમસંગ આ મહિનાના અંત સુધીમાં ગેલેક્સી S26 શ્રેણી લોન્ચ કરી શકે છે.
આ વખતે, સેમસંગ ફક્ત તેની ફ્લેગશિપ શ્રેણીના હાર્ડવેર પર જ નહીં, પરંતુ સુરક્ષા અને AI સુવિધાઓ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે Galaxy S26 શ્રેણીમાં Googleની AI-સંચાલિત સ્કેમ ડિટેક્શન સુવિધા હોઈ શકે છે, જે અગાઉ Pixel ફોન સુધી મર્યાદિત હતી.
એન્ડ્રોઇડ ઓથોરિટી અને ડેવલપર એસેમ્બલડેબગના એક રિપોર્ટ અનુસાર , એન્ડ્રોઇડ કોલકોર એપના નવા વર્ઝનમાં કોડ મળી આવ્યો છે, જેનો ઉપયોગ વિવિધ કોલ-સંબંધિત સુવિધાઓ માટે થાય છે, જે ગેલેક્સી S26 શ્રેણી પર સ્કેમ ડિટેક્શન સપોર્ટ સૂચવે છે.
કોડમાં com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED નામનો ફ્લેગ જોવા મળ્યો છે, જે ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રાની લોગ ફાઇલોમાં પણ હાજર હોવાનું કહેવાય છે. આ સૂચવે છે કે ગેલેક્સી S26, ગેલેક્સી S26+ અને ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રામાં ગૂગલની AI સ્કેમ ડિટેક્શન સુવિધા મળી શકે છે.
ગૂગલ એઆઈ સ્કેમ ડિટેક્શન ફીચર
ગૂગલે માર્ચ 2025 માં તેની કૌભાંડ શોધ સુવિધાની જાહેરાત કરી હતી. આ સુવિધા ઓન-ડિવાઇસ AI નો ઉપયોગ કરીને કોલ દરમિયાન વાતચીત પેટર્નને સમજે છે અને જો કોઈ કોલ શંકાસ્પદ લાગે છે અથવા કૌભાંડ સાથે જોડાયેલ છે તો વપરાશકર્તાઓને રીઅલ ટાઇમમાં ચેતવણી આપે છે. આમાં ઑડિઓ ચેતવણીઓ, વાઇબ્રેશન અને સ્ક્રીન પર પોપ-અપ ચેતવણી શામેલ છે. ગૂગલ દાવો કરે છે કે કૉલનો ઑડિઓ અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્શન ન તો સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે કે ન તો સર્વર પર મોકલવામાં આવે છે, જે વપરાશકર્તાની ગોપનીયતા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરે છે.
અત્યાર સુધી, આ સુવિધા ફક્ત Google Pixel ફોન અને Pixel Watch પર જ ઉપલબ્ધ હતી. જો Galaxy S26 શ્રેણી આવે છે, તો તે Google ની સ્કેમ ડિટેક્શન સુવિધા ધરાવતો પહેલો નોન-પિક્સેલ સ્માર્ટફોન હશે.
આ ફોન ગીકબેન્ચ પર પણ દેખાયો
હાર્ડવેરની વાત કરીએ તો, ગેલેક્સી S26 નું એક વેરિઅન્ટ તાજેતરમાં ગીકબેન્ચ પર લિસ્ટ થયું હતું. આ ફોન, મોડેલ નંબર SM-S942N સાથે, દક્ષિણ કોરિયન વેરિઅન્ટ હોવાનું માનવામાં આવે છે. તે એક ટેક બ્લોગર દ્વારા જોવામાં આવ્યું હતું. લિસ્ટિંગ અનુસાર, ફોનમાં સેમસંગનું ઇન-હાઉસ Exynos 2600 પ્રોસેસર હશે, જેમાં 10-કોર CPU અને 3.80GHz ની પ્રાઇમ કોર સ્પીડ છે. ફોને ગીકબેન્ચ પર સિંગલ-કોર પર 3,315 અને મલ્ટી-કોર ટેસ્ટમાં 11,310 સ્કોર કર્યા છે.
ગેલેક્સી S26 12GB રેમ અને એન્ડ્રોઇડ 16 આઉટ-ઓફ-ધ-બોક્સ સાથે આવવાની અપેક્ષા છે. અહેવાલો અનુસાર, યુરોપ અને કોરિયા Exynos 2600 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત થશે, જ્યારે યુએસ, જાપાન અને ચીન જેવા બજારોમાં Snapdragon 8 Elite Gen 5 ચિપસેટ મળી શકે છે.
ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, Galaxy S26 માં 120Hz ડાયનેમિક રિફ્રેશ રેટ અને 2,600 nits ની પીક બ્રાઇટનેસ સાથે 6.3-ઇંચ ફુલ-HD+ ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે. કેમેરા સેટઅપમાં 50MP મુખ્ય કેમેરા, 12MP અલ્ટ્રાવાઇડ લેન્સ અને 3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ સાથે 10MP ટેલિફોટો લેન્સનો સમાવેશ થઈ શકે છે. ફ્રન્ટ પર 12MP સેલ્ફી કેમેરા આપી શકાય છે.
બેટરીની વાત કરીએ તો, ફોનમાં 4300mAh બેટરી અને 25W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ હોવાની અપેક્ષા છે. એકંદરે, Galaxy S26 શ્રેણી AI સુરક્ષા સુવિધાઓ અને શક્તિશાળી પ્રદર્શનનું મજબૂત સંયોજન સાબિત થઈ શકે છે.
