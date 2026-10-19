Samsung Galaxy F70 5G ભારતમાં લોન્ચ; જાણો કિંમતથી લઈ શાનદાર ફીચર્સ સુધી બધું જ
Samsungએ ભારતીય બજારમાં તેની નવી F70 સીરીઝના ત્રીજા મોડેલ તરીકે Samsung Galaxy F70 5G લોન્ચ કર્યું છે.
Published : October 19, 2026 at 2:43 PM IST
હૈદરાબાદઃ સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની Samsungએ ભારતીય બજારમાં પોતાની નવી F70 સીરીઝના ત્રીજા મૉડલ તરીકે Samsung Galaxy F70 5Gને લૉન્ચ કરી દીધું છે. આ સ્માર્ટફોન Galaxy F70e 5G અને Galaxy F70 Pro 5G વચ્ચે સ્થાન ધરાવે છે. જ્યાં Galaxy F70e 5Gની કિંમત 18,499 રૂપિયાથી શરુ થાય છે, જ્યારે Galaxy F70 Pro 5Gની કિંમત 37,999 રૂપિયાથી શરુ થાય છે.
આ નવો સ્માર્ટફોન Exynos 1330 ચિપસેટ સાથે ઉતારવામા આવ્યો છે. તેમાં ઑપ્ટિકલ ઈમેજ સ્ટેબિલાઈજેશન (OIS) સાથે 50MPનો પ્રાઈમરી કેમેરા, 6.7 ઈંચની ફુલ HD+ ડિસ્પ્લે અને 7.5MMની બૉડી આપવામા આવી છે. Samsungએ આ સ્માર્ટફોન માટે ચાર જનરેશન સુધી Android OS અપગ્રેડ અને પાંચ વર્ષ સુધી સિક્યોરિટી પેચ આપવાનો વાયદો કર્યો છે.
Samsung Galaxy F70 5Gની કિંમત
નવા Samsung Galaxy F70 5Gના 4GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજવાળા વેરિયન્ટની કિંમત 19,999 રૂપિયા છે. જ્યારે 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજવાળા વેરિયન્ટની કિંમત 22,999 રૂપિયા છે. લૉન્ચ ઑફર્સ અંતર્ગત, બેંક ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પર તેની શરુઆતી કિંમત ઘટીને 17,999 રૂપિયા થઈ જાય છે. કંપનીએ આ ફોનને Lilac Bliss અને Bliss Black કલર ઑપ્શનમાં ઉતારવામા આવ્યો છે.
Samsung Galaxy F70 5Gની ઉપલબ્ધતા
નવા Galaxy F70 5Gનું વેચાણ 20 ઓક્ટોબરે બપોરે 12 વાગ્યાથી ઈ-કૉમર્સ વેબસાઈટ Flipkart પર શરુ થશે. આ પ્રાઈસ રેન્જમાં, તેનો મુકાબલો OnePlus N6x સાથે થશે, જેના 4GB + 64GB મૉડલની કિંમત 18,499 રૂપિયા અને 4GB + 128GB મૉડલની કિંમત 19,999 રૂપિયા છે.
Samsung Galaxy F70 5G ના ફીચર્સ
નવા Galaxy F70 5Gમાં મળનારા ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 6.7 ઈંચની ફુલ HD+ સુપર AMOLED ઈનફિનિટી-U ડિસ્પ્લે ઉપયોગ કરવામા આવી છે, જેમાં 90Hz રિફ્રેશ રેટ અને કૉર્નિંગ ગોરિલ્લા ગ્લાસ વિક્ટસની સેફ્ટી આપવામા આવી છે. આ ડિવાઈસનું વજન 192 ગ્રામ છે અને તેમાં ધૂળ અને પાણીના છાંટાથી બચાવ માટે IP54 રેટિંગ આપવામા આવી છે.
આ ફોનમાં 5nm Exynos 1330 ઑક્ટા-કોર પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, જેની સાથે 6GB સુધી RAM અને 128GB ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ મળે છે. MicroSD કાર્ડની મદદથી તેના સ્ટોરેજને 2TB સુધી વધારી શકાય છે. આ સ્માર્ટફોનને પાવર આપવા માટે તેમાં 5,000mAhની બેટરી ઉપયોગમાં લેવાઈ છે, જે 25W વાયર્ડ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
ફોનમાં મળતા કેમેરાની વાત કરીએ તો, આ સ્માર્ટફોનમાં પાછળની બાજુ ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ આપવામા આવ્યો છે, જેમાં OIS સાથે 50MPનો મેન સેન્સર, 5MPનો અલ્ટ્રા-વાઈડ લેન્સ અને 2MPનો મેક્રો શૂટર આપવામા આવ્યો છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કૉલ માટે તેમાં 13MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામા આવ્યો છે.
ઑપરેટિંગ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો આ સ્માર્ટફોન Android 15 પર આધારિત One UI 7 પર ચાલે છે. તેમાં Samsung Knox સિક્યોરિટી, સેમસંગ વૉલેટ અને ગુગલનું Circle to Search ફીચર પણ સામેલ છે.
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