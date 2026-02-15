ETV Bharat / technology

ભારતમાં AI નેતૃત્વની સંપૂર્ણ ક્ષમતા છે, ઘણા ક્ષેત્રોને ફાયદો થશે: સેમ ઓલ્ટમેન

ભારત પાસે AI લીડર બનવાની ક્ષમતા છે. સ્ટાર્ટઅપ્સ, કૃષિ, આરોગ્યસંભાળ, કમ્પ્યુટર્સ અને જાહેર સેવાઓને ફાયદો થશે.

સેમ ઓલ્ટમેન, સીઈઓ, ઓપનએઆઈ
સેમ ઓલ્ટમેન, સીઈઓ, ઓપનએઆઈ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 10:28 PM IST

નવી દિલ્હી : ઓપનએઆઈના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (સીઈઓ) સેમ ઓલ્ટમેને કહ્યું છે કે ભારત પાસે સંપૂર્ણ AI લીડર બનવા માટે જરૂરી તમામ ક્ષમતાઓ છે.

ઓલ્ટમેને દેશની ટેકનોલોજીકલ પ્રતિભા, રાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચના અને AIની સંભાવના પ્રત્યે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણને તેની સૌથી મોટી શક્તિ ગણાવી. ભારતને વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી તરીકે વર્ણવતા, તેમણે દૈનિક ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં લખ્યું કે ભારત સ્થાનિક ટેકનોલોજી કુશળતા અને સરકારી નીતિ પહેલ દ્વારા મોટા પાયે AI જમાવટને આગળ વધારવા માટે તૈયાર છે.

સરકારના ભારત AI મિશનનું ઉદાહરણ આપતા, OpenAIના CEO એ જણાવ્યું હતું કે આ મિશન ગણતરી ક્ષમતા વધારવા, સ્ટાર્ટઅપ્સને ટેકો આપવા અને આરોગ્યસંભાળ, કૃષિ અને જાહેર સેવાઓમાં બહુભાષી AI એપ્લિકેશનોને ઝડપથી અમલમાં મૂકવા માટે રચાયેલ છે, જેથી AI લાખો લોકો માટે એક આવશ્યક સાધન બની શકે.

તેમણે ભારતમાં AI ટૂલ્સના ઝડપી અપનાવવાની પણ પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે દેશમાં સાપ્તાહિક સક્રિય વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા હવે 100 મિલિયન છે, જે અમેરિકા પછી વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે.

તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં વૈશ્વિક સ્તરે ChatGPTનો ઉપયોગ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. OpenAIના મફત સંશોધન અને સહયોગ સાધન, પ્રિઝમનો ઉપયોગ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં પણ ભારત ચોથા ક્રમે છે.

ઓલ્ટમેને કહ્યું, "AI ના ફાયદાઓને મહત્તમ કરવા માટે, ઍક્સેસ, ઉપયોગીતા અને ક્ષમતા પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઍક્સેસનો અર્થ એ છે કે લોકો અને સંસ્થાઓ AI નો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકે તેની ખાતરી કરવી. ઉપયોગનો અર્થ એ છે કે શાળાઓ, કાર્યસ્થળો અને જાહેર સેવાઓમાં AI ને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવું. અને ક્ષમતાનો અર્થ એ છે કે લોકોને AI નો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસ આપવો, જેનાથી તેઓ ઝડપથી શીખી શકે."

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો AI ની પહોંચ અને ઉપયોગ અસમાન હશે, તો તેના ફાયદા પણ અસમાન હશે. જો તેનું યોગ્ય રીતે સંચાલન કરવામાં નહીં આવે, તો ઉત્પાદકતા અને આર્થિક લાભો થોડા ક્ષેત્રો સુધી મર્યાદિત થઈ શકે છે.

ઓલ્ટમેને જણાવ્યું કે, "ઓપનએઆઈ ભારતમાં, ભારત સાથે અને ભારત માટે એઆઈ વિકસાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કંપનીએ વધુ લોકો સુધી પહોંચ વધારવા માટે તેના સાધનો મફતમાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે."

તેમણે ત્રણ પ્રાથમિકતાઓ દર્શાવેલ છે: AI શિક્ષણનો વિસ્તાર કરવો, કમ્પ્યુટિંગ અને ઉર્જા માળખાનું નિર્માણ કરવું, અને AI ને રોજિંદા કાર્યોમાં એકીકૃત કરવું. તેમણે કહ્યું, "માળખાકીય સુવિધાઓ ભવિષ્ય નક્કી કરે છે."

સલામતી પર ભાર મૂકતા, ઓલ્ટમેને કહ્યું, "જો લોકો તેના પર વિશ્વાસ કરે તો જ AI સફળ થશે. જો AIનો સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય રીતે ઉપયોગ કરવામાં નહીં આવે, તો તેના ફાયદા મર્યાદિત રહેશે."

"દેશમાં વધુ લોકો સુધી AI ની પહોંચ અને લાભો પહોંચાડવા માટે અમે ટૂંક સમયમાં ભારત સરકાર સાથે નવી ભાગીદારીની જાહેરાત કરીશું," ઓલ્ટમેને કહ્યું. "AI ભારતના ભવિષ્યને આકાર આપશે, અને ભારત AI ના ભવિષ્યને વ્યાખ્યાયિત કરશે. અને ફક્ત લોકશાહી જ આ કરી શકે છે."

