યુરોપમાં BYDની Ti7 SUVના વેચાણ પર પ્રતિબંધ, Defenderની કૉપી મારવાનો આક્ષેપ
ડચ અદાલતે યુરોપિયન યુનિયનમાં તેની BYD Ti7 SUVના વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે
Published : November 22, 2026 at 4:47 PM IST
હૈદરાબાદ: જગુઆર લેન્ડ રોવર (JLR) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા મુકદ્દમાને પગલે, ડચ કોર્ટે BYD ને યુરોપિયન યુનિયનમાં તેની 'BYD Ti7' SUV વેચવા પર રોક લગાવી દીધી છે. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે આ પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ વાહન, 'લેન્ડ રોવર ડિફેન્ડર' મોડેલ માટે JLR દ્વારા યુરોપિયન યુનિયનમાં નોંધાવવામાં આવેલી ડિઝાઇનનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ વચગાળાના આદેશની અસર યુકેમાં BYDના નિર્ધારિત લોન્ચિંગ પર પડશે નહીં, જ્યાં ગ્રાહકોને વાહનોની ડિલિવરી જાન્યુઆરી મહિનામાં જ થવાની છે.
કોર્ટે શું અવલોકન કર્યું:
ધ હેગ (The Hague) ની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે, હેડલાઇટ્સ, ગ્રિલ, બમ્પર લેઆઉટ, બોનેટ, બારીઓ અને વ્હીલ આર્ચ જેવા કેટલાક તત્વોમાં તફાવત હોવા છતાં, 'BYD Ti7' નો એકંદરે દેખાવ 'લેન્ડ રોવર ડિફેન્ડર' જેવો જ છે. કોર્ટે તારણ કાઢ્યું છે કે આ તફાવતો એટલા નોંધપાત્ર નથી કે જેનાથી તેને ડિઝાઇનનું ઉલ્લંઘન ન ગણવામાં આવે.
આ કેસ 2018માં નોંધાવવામાં આવેલી EU ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશન સાથે સંબંધિત છે, જે 2019માં લેન્ડ રોવર ડિફેન્ડરની વર્તમાન પેઢીના સાર્વજનિક અનાવરણ પહેલાંની છે. BYD એ તેમની SUV ની નકલ કરી છે તેવો દલીલ કરવાને બદલે, JLR એ આ અગાઉના રજિસ્ટ્રેશનના આધારે પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો.
આ મનાઈહુકમ (injunction) ના દાયરામાં શું આવે છે?
આ આદેશ હેઠળ, BYD ને યુરોપિયન યુનિયનના કોઈપણ વિસ્તારમાં 'Ti7' વાહનની આયાત કરવા, તેનું ઉત્પાદન કરવા, તેને વેચાણ માટે રજૂ કરવા, તેનું વેચાણ કરવા, તેનો સંગ્રહ કરવા, તેની ડિલિવરી કરવા અથવા અન્ય કોઈ પણ રીતે વ્યાપારી હેતુઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ ચુકાદાના એક અઠવાડિયા પછી અમલમાં આવશે, જેથી BYD ની યુરોપિયન પેટાકંપનીઓને આ નિયમનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમય મળી રહે.
કોર્ટે આ આદેશનું પાલન ન કરવા બદલ આર્થિક દંડની જોગવાઈ પણ કરી છે. નિયમનું પાલન ન કરવામાં આવે તેવા દરેક દિવસ (અથવા દિવસના અમુક ભાગ) માટે 1,00,000 યુરોનો દંડ લાદવામાં આવશે; અથવા, JLR (Jaguar Land Rover) ની મરજી મુજબ, દરેક વ્યક્તિગત ઉલ્લંઘન માટે 25,૦૦૦ યુરોનો દંડ થઈ શકે છે. આ દંડની કુલ રકમ વધુમાં વધુ 1 કરોડ યુરો સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે.
BYD Ti7 શા માટે આ બાબતથી પ્રભાવિત છે?
BYD Ti7 એ 5 કે 7 સીટર ધરાવતી 'પ્લગ-ઈન હાઈબ્રિડ' SUV છે, જેને BYD એ ગયા વર્ષે ચીનમાં લોન્ચ કરી હતી અને હવે તે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેની ચોરસ આકારની બોડી, સીધી બારીઓ, સપાટ છત (રૂફલાઈન) અને પાછળના ભાગે લગાવેલું સ્પેર વ્હીલ તેને એવો દેખાવ આપે છે જે આધુનિક 'ડિફેન્ડર' (Defender) વાહન સાથે ખૂબ જ મળતો આવે છે.
કોર્ટે BYD Ti7 માં 'ડિફેન્ડર' (Defender) ની કેટલીક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ ઓળખી કાઢી છે, જેમાં તેની ગોળાકાર કિનારીઓ અને ખૂણાઓ, વિશિષ્ટ 'C-પિલર' પેનલ્સ, ગોળાકાર વ્હીલ-આર્ચ કટઆઉટ્સ, એક સળંગ 'ગ્લાસહાઉસ' (પરસ્પર જોડાયેલી બારીઓ) અને વાહનની એકંદરે ડિઝાઈનનો સમાવેશ થાય છે.
આ મુકદ્દમામાં હવે આગળ શું થશે?
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ એક પ્રાથમિક ચુકાદો છે, વિવાદ પરનો અંતિમ નિર્ણય નથી. જો JLR આ મામલાને આગળ વધારવા માંગતું હોય, તો તેની પાસે મુખ્ય કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે છ મહિનાનો સમય છે; અન્યથા, આ મનાઈહુકમ (injunction) તેની અસર ગુમાવી શકે છે.
Jaguar Land Rover ને તેની તમામ માંગણીઓ સંતોષાયેલી મળી નથી. કોર્ટે BYD પાસેથી જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો મેળવવાની, SUV ના વિતરણ અંગેની માહિતી મેળવવાની, અને BYD ની વેબસાઇટ્સ પર આ ચુકાદા અંગે જાહેર સૂચના (public notice) મૂકવાની JLR ની માંગણીઓને ફગાવી દીધી છે.
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