ETV Bharat / technology

રશિયાએ WhatsApp પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, કંપનીએ કહ્યું- લોકો પર દેખરેખ રાખવાનો પ્રયાસ

રશિયન સરકારે દેશમાં ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.

રશિયાએ વોટ્સએપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો
રશિયાએ વોટ્સએપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : રશિયાએ તેના ડિજિટલ સ્પેસ પર નિયંત્રણ કડક બનાવવા માટે એક મોટા પગલા ભરતાં ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, વોટ્સએપે 11 ફેબ્રુઆરીએ જણાવ્યું હતું કે, રશિયન સરકારે Max નામની સરકાર દ્વારા સંચાલિત 'સુપર' એપને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ દેશમાં તેની સેવાઓને સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરવાનું પગલું ભર્યું છે.

અહેવાલો અનુસાર, લાખો યુઝર્સે અચાનક WhatsAppથી હટી ગયા છે. Meta પ્લેટફોર્મ્સની માલિકીના WhatsAppએ કહ્યું કે, તે તેના 100 મિલિયનથી વધુ વપરાશકર્તાઓને કનેક્ટેડ રાખવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યું છે.

વોટ્સએપે શું કહ્યું?

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, વોટ્સએપે કહ્યું, "આજે રશિયન સરકારે લોકોને સરકારી સર્વેલન્સ એપ તરફ ધકેલવા માટે વોટ્સએપને સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. 100 મિલિયનથી વધુ વપરાશકર્તાઓને ખાનગી અને સુરક્ષિત મેસેજિંગથી દૂર કરવાનો આ પ્રયાસ ઉલટું પગલું છે અને તે રશિયામાં લોકોની સલામતીને જ નુકસાન પહોંચાડશે. અમે વપરાશકર્તાઓને કનેક્ટેડ રાખવા માટે શક્ય તેટલો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ."

રશિયન સરકારે શું કહ્યું

રશિયન રાષ્ટ્રપતિના પ્રેસ સેક્રેટરી દિમિત્રી પેસ્કોવે TASS (રશિયન સમાચાર એજન્સી)ને જણાવ્યું હતું કે, જો મેટા રશિયન કાયદાઓનું પાલન કરે છે અને વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે તો રશિયામાં WhatsApp અનબ્લોક કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "આ રશિયન કાયદાઓનું પાલન કરવાનો મામલો છે. જો META પાલન કરે છે, તો તે રશિયન અધિકારીઓ સાથે વાટાઘાટો કરશે, અને પછી કરાર પર પહોંચવાની તક મળશે."

TASSના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે ઉમેર્યું, "જો તે પોતાનું હઠીલું વલણ ચાલુ રાખે અને, હું કહીશ કે, રશિયન કાયદાઓનું પાલન કરવામાં બિલકુલ રસ નહીં બતાવે, તો પછી કોઈ તક બાકી રહેશે નહીં."

રશિયાના ટેલિકોમ વોચડોગે TASSને પુષ્ટિ આપી છે કે તે રશિયન કાયદાઓના ઉલ્લંઘનને કારણે WhatsAppને ધીમું કરવા માટે પગલાં લઈ રહ્યું છે. તેણે દાવો કર્યો હતો કે, મેસેન્જરનો ઉપયોગ દેશમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા અને અંજામ આપવા માટે થાય છે, અને તે નાગરિકો પાસેથી છેતરપિંડી અને પૈસા પડાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી મુખ્ય સર્વિસમાંની એક છે.

બુધવારે અગાઉ, ટેલિગ્રામના સ્થાપક પાવેલ દુરોવે પણ X પરની એક પોસ્ટમાં રશિયા પર એપ્લિકેશનના ઍક્સેસને બ્લોક કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે, "રશિયા તેના નાગરિકોની દેખરેખ અને પોલિટિકલ સેન્સરશીપ માટે બનાવેલી સરકાર-નિયંત્રિત એપ્લિકેશનો પર સ્વિચ કરવા દબાણ કરવા ટેલિગ્રામના ઍક્સેસને અવરોધિત કરી રહ્યું છે. આ સરમુખત્યારશાહી પગલું અમારો માર્ગ બદલશે નહીં. ટેલિગ્રામ સ્વતંત્રતા અને ગોપનીયતા માટે વપરાય છે, ભલે ગમે તેટલું દબાણ હોય."

આ પણ વાંચો...

  1. EUનો મેટાને આદેશ, પોતાના હરિફોને whatsapp પર AI ચેટબોટ્સ ચલાવવા દે
  2. વ્હોટ્સએપથી પ્રેમજાળમાં ફસાવી, સુરત બોલાવી કોટાની યુવતી પર 20 દિવસ દુષ્કર્મ આચર્યું

TAGGED:

WHATSAPP BANNED IN RUSSIA
META OWNED WHATSAPP BAND IN RUSSIA
RUSSIA BANS WHATSAPP
WHATSAPP
WHATSAPP BANNED IN RUSSIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.