Motoverse 2025માં રજૂ થઈ નવી Royal Enfield Bullet 650, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
રોયલ એનફિલ્ડે ભારતીય બજાર માટે રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 650 રજૂ કરી છે. તે આવતા વર્ષે લોન્ચ થશે.
Published : November 23, 2025 at 10:16 PM IST
હૈદરાબાદ: રોયલ એનફિલ્ડે EICMA 2025 માં રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 650 નું દુનિયા સમક્ષ અનાવરણ કર્યું હતું. જે બાદ કંપનીએ હવે ગોવામાં આયોજિત મોટોવર્સ 2025 માં પોતાની બુલેટ 650 ને ભારતમાં રજૂ કરી દીધી છે.
રોયલ એનફિલ્ડે સૌપ્રથમ 1932 માં બુલેટ લોન્ચ કર્યું હતું, અને તે નવ દાયકાથી ઉત્પાદનમાં છે. જોકે, હવે તે તેના સૌથી શક્તિશાળી અવતારમાં, 650 સીસી એન્જિન સાથે લોન્ચ કરવામાં આવશે. એવી અપેક્ષા છે કે રોયલ એનફિલ્ડ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં બુલેટ 650 લોન્ચ કરશે.
રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 650 એન્જિન
બુલેટ 650 માં મળનારા એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં એ જ 648 સીસી, સમાંતર-ટ્વીન એન્જિન મળે છે જે 270-ડિગ્રી ફાયરિંગ ઓર્ડરનો ઉપયોગ કરે છે. આ એન્જિન 46 બીએચપીનો મહત્તમ પાવર અને 52 એનએમનો પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
આ એન્જિન સ્લિપર ક્લચ સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. આ એન્જિન અને ગિયરબોક્સનો ઉપયોગ રોયલ એનફિલ્ડ ઇન્ટરસેપ્ટર 650, ઇન્ટરસેપ્ટર બેર 650, કોન્ટિનેન્ટલ GT 650, ક્લાસિક 650, શોટગન 650 અને સુપર મીટીઓર 650 માં પહેલાથી જ થઈ ચૂક્યો છે.
રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 650 ડિઝાઇન
કંપનીએ બુલેટ 650 ના ખાસ આકારને જાળવી રાખ્યો છે, જેમાં ટિયરડ્રોપ ફ્યુઅલ ટેન્ક, હાથથી પેઇન્ટેડ મદ્રાસ પિનસ્ટ્રાઇપ્સ અને આઇકોનિક વિંગ્ડ RE લોગોનો સમાવેશ થાય છે. મોટરસાઇકલમાં ક્લાસિક ટાઇગર-આઇ પાઇલટ લેમ્પ્સ પણ છે, જે 1954 માં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. એકંદરે, બુલેટ 650 અદભુત લાગે છે અને તેમાં સારી રોડ ગ્રિપ છે.
બોડીવર્ક નીચે, બાઇકમાં સ્ટીલ ટ્યુબ્યુલર સ્પાઇન ફ્રેમ છે, જે ડ્યુરેબિલિટી અને સ્ટેબિલિટી પ્રદાન કરે છે. તેમાં શોવા સસ્પેન્શનનો ઉપયોગ થયો છે, જે સરળ રાઈડ પ્રદાન કરે છે. બાઇક 19-ઇંચના આગળના અને 18-ઇંચના પાછળના સ્પોક વ્હીલ્સ સાથે આવે છે.
રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 650 ની વિશેષતાઓ
ખાસતાઓની વાત કરીએ તો, બુલેટ 650 માં એક નવું ડિઝાઇન કરેલું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે જે એનાલોગ ડિસ્પ્લેના ક્લાસિક દેખાવને ડિજિટલ ટેકનોલોજીની કાર્યક્ષમતા સાથે જોડે છે. તે ફ્યુઅલ લેવલ, ટ્રિપ મીટર, ગિયર પોઝિશન અને સર્વિસ નોટિફિકેશન દર્શાવે છે. બાઇકમાં મોબાઇલ ઉપકરણો ચાર્જ કરવા માટે USB ટાઇપ-સી પોર્ટ પણ છે.
આ પણ વાંચો: