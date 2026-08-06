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River Mobility ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં કરશે મોટું રોકાણ, 120 મિલિયન ડૉલરનું ફંડિંગ મેળવ્યું

આ ફંડનો ઉપયોગ હાલની મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષમતા વધારવા અને નવી ગ્રીનફિલ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી સ્થાપિત કરવા માટે થશે.

River Indie ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર
River Indie ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર (ફોટો - River Mobility)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 12:31 PM IST

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હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક River Mobilityએ તેના સિરીઝ C ફંડિંગ રાઉન્ડ પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી $120 મિલિયન પ્રાપ્ત થયા છે. બેંગલુરુ સ્થિત આ કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર આ ભારતના ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર (e2W) બજારમાં સૌથી મોટા ખાનગી રોકાણોમાંનું એક છે. કંપનીએ વધુમાં નોંધ્યું છે કે ભંડોળનો ઉપયોગ હાલની ઉત્પાદન ક્ષમતાને વિસ્તૃત કરવા અને નવી ગ્રીનફિલ્ડ ઉત્પાદન સુવિધા સ્થાપિત કરવા માટે કરવામાં આવશે.

River Mobility 2023થી ભારતીય બજારમાં કાર્યરત છે. તેની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓમાંની એક યામાહા મોટર કોર્પોરેશન પાસેથી રોકાણ સુરક્ષિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, રિવર મોબિલિટી સમગ્ર ભારતમાં 75 થી વધુ સ્ટોર્સ ચલાવે છે અને માર્ચ 2028 સુધીમાં તેના રિટેલ નેટવર્કને 350 થી વધુ સ્ટોર્સ સુધી વિસ્તૃત કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

રિવર મોબિલિટીના સહ-સ્થાપક અને સીઈઓ અરવિંદ મણિએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ભંડોળ રિવરની યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. અમારા હાલના અને નવા રોકાણકારો બંને દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ વિશ્વાસ અમારા વિશ્વાસને મજબૂત બનાવે છે કે ભારતની પ્રથમ યુટિલિટી- અને ડિઝાઇન-આગેવાનીવાળી મોબિલિટી બ્રાન્ડ બનાવવાની એક જબરદસ્ત તક છે."

મણિએ ઉમેર્યું હતું કે, "આ મૂડી અમને અમારા ઉત્પાદન રોડમેપને વેગ આપવા, ઉત્પાદનને વધારવા અને દેશભરમાં અમારી હાજરીને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે." ક્લેપોન્ડ કેપિટલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શેખર ગેરિસાએ જણાવ્યું હતું કે, "રિવરે સ્પર્ધાત્મક બજારમાં ઝડપથી સ્કેલ કરવા અને ગ્રાહકનો વિશ્વાસ જીતવા માટે વિચારપૂર્વક ડિઝાઇન કરાયેલ, વિશિષ્ટ ઉત્પાદન સાથે શિસ્તબદ્ધ ઓપરેશનલ અભિગમનું સંયોજન કર્યું છે. રાષ્ટ્રના ઊર્જા સંક્રમણ અને સ્થાનિક ઉત્પાદન લક્ષ્યોમાં યોગદાન આપતી વખતે ટીમના સતત વિકાસને ટેકો આપવા માટે અમે ઉત્સાહિત છીએ."

આ રોકાણ પર ટિપ્પણી કરતા, યામાહા ઇન્ડિયા ગ્રુપના ચેરમેન હાજીમે 'જીમ' આઓટાએ જણાવ્યું હતું કે, "વર્ટિકલ ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇલેક્ટ્રિક વાહન ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ બનાવવા પર રિવરનું ધ્યાન તેની સફળતાની ચાવી રહ્યું છે. યામાહાને રિવરની અત્યાર સુધીની પ્રગતિ પર ગર્વ છે અને તે તેના વિકાસના આગામી તબક્કાનો ભાગ બનવા માટે ઉત્સાહિત છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે, કંપનીએ તાજેતરમાં કર્ણાટકના હોસ્કોટમાં તેની ઉત્પાદન સુવિધામાંથી 'રિવર ઇન્ડી' ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરના 50,000 યુનિટના વેચાણના સીમાચિહ્નરૂપ હાંસલ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. 'રિવર ઇન્ડી'નું ઉત્પાદન 25 ઓગસ્ટ, 2023 ના રોજ શરૂ થયું હતું, એટલે કે કંપનીને આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવામાં ત્રણ વર્ષથી ઓછા સમય લાગ્યો હતો.

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