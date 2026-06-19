RIL AGM 2026: રિલાયન્સે 5 નવી AI એપ્સ રજૂ કરી, દરેકની વિગતો જાણો
રિલાયન્સે RIL AGM 2026 માં JioBharat IQ, AI Vyapar અને Jio Teleframe સહિત પાંચ નવી AI એપ્સ વિશે મોટી જાહેરાત કરી છે
Published : June 19, 2026 at 7:53 PM IST
હૈદરાબાદ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) એ આજે તેની 49મી વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક (AGM) યોજી હતી. આ કાર્યક્રમમાં, કંપનીએ અનેક નવા AI ઈનોવેશન્સ રજૂ કર્યા. કંપનીએ પાંચ નવા AI પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી જેના નામ JioBharat IQ, AI વ્યાપાર, JioHealth IQ, JioLearn IQ, અને JioKrishi IQ છે.
આ ઉપરાંત, રિલાયન્સ તેના ટેલિકોમ પ્લેટફોર્મ એટલે કે Jio નેટવર્કમાં સીધું AI ઈન્ટીગ્રેટ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી કોલ દરમિયાન એક વૉઇસ કમાન્ડ પર AI એજન્ટને એક્ટિવેટ કરી શકાશે. કંપનીએ Jio TeleFrame નામના AI એજન્ટ્સનો એક નવો પરિવાર પણ રજૂ કર્યો છે. ચાલો તમને તેના તે તમામ વિશે જણાવીએ.
પાંચ AI એપ્સની જાહેરાત
આ વર્ષની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠકમાં રિલાયન્સે પાંચ નવી AI-આધારિત એપ્સનું જાણકારી આપી છે, જે 22 ભારતીય ભાષાઓમાં કામ કરશે.
- JioBharat IQ: JioBharat IQ એપ એક પર્સનલ AI સાથી તરીકે લૉન્ચ કરવામાં આવશે જે યૂઝર્સને વિવિધ પ્રશ્નોના જવાબ આપશે.
- AI Vyapar: AI વ્યાપાર નાના દુકાનદારો અને વ્યવસાયો માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે તેમની પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો કરવાની સાથે-સાથે કસ્ટમર એક્સપિરિયન્સને પણ વધુ સારો બનાવશે.
- JioHealth IQ: JioHealth IQ ને એક હેલ્થકેર આસિસ્ટન્ટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે.
- JioLearn IQ: Jio ની આ AI એપ વિદ્યાર્થીઓ માટે AI આસિસ્ટન્ટ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
- JioKrishi IQ: આ યાદીમાં છેલ્લી એપ JioKrishi IQ છે, જે ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તે તેમને પાક, બીજ અને હવામાન વિશેની તમામ જરૂરી જાણકારીઓ પ્રાપ્ત કરી શકશે.
આ પાંચ AI એપ્સ રજૂ કરતી વખતે, કંપનીએ કહ્યું કે તે બધી જિયો ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ હશે.
કૉલ પર મળશે વૉઇસ-બેઝ્ડ AI આસિસ્ટન્ટ
રિલાયન્સે AI ને સીધા જ Jio નેટવર્કમાં ઈન્ટિગ્રેટ કરવાની પણ ઘોષણા કરી છે. આ નવો AI એજન્ટ છે જે કૉલ દરમિયાન ગ્રાહકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશે અને ભારતની બધી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ઉપયોગ કરી શકાશે.
આમાં યૂઝર્સને ફક્ત "હેય જિયો" કહેવાની જરૂર છે અને AI એજન્ટ સક્રિય થઈ જશે. તેની મદદથી યૂઝર્સ કૉલ ટ્રાન્સક્રાઇબ કરી શકશે, કોન્ફરન્સ કોલમાં 10 જેટલા અલગ અલગ બોલનારાઓની ઓળખાણ કરી શકશે અને AI કોલ સમરી પણ તૈયાર કરી શકશે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વૉઇસ એજન્ટ યૂઝર્સ વતી ચોક્કસ કાર્યો પણ કરી શકશે. ઉદાહરણ તરીકે, વપરાશકર્તાઓ આ AI એજન્ટનો ઉપયોગ ફૂડ ઓર્ડર કરવા, કેબ બુક કરવા અથવા રેસ્ટોરન્ટમાં ટેબલ રિઝર્વ કરવા માટે કરી શકે છે.
વધુમાં, આ AI એજન્ટ યૂઝર્સને કૉન્ફરન્સ કૉલમાં લોકોને ઉમેરવાની પણ મંજૂરી આપશે, જ્યાં એજન્ટ પછી તેમને કૉલ કરશે. કંપનીએ તેને ડિજિટલ કન્સીર્જ, એટલે કે વર્ચ્યુઅલ અથવા AI-સંચાલિત વ્યક્તિગત સહાયક તરીકે વર્ણવ્યું છે, જે દરેક કૉલ પર હાજર રહેશે.
Jio TeleFrame ની જાહેરાત
આ મીટિંગમાં, રિલાયન્સે Jio TeleFrame ની પણ જાહેરાત કરી, જે એક વોઇસ-ફર્સ્ટ એજન્ટિક AI ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. તે મલ્ટિપલ AI એજન્ટોને એકસાથે લાવે છે જે યૂઝર્સ વતી તેમની પરમિશન લઈ તેમના માટે કામ કરી શકે છે. આમાં કેર, એન્ટરટેઈનમેન્ટ, શૉપિંગ વગેરે જેવા કાર્યો માટે અલગ-અલગ એજન્ટોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, કોઈપણ પેમેન્ટ-સંબંધિત કામ માટે યૂઝરની સંમતિની જરૂર પડશે.
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