વૈજ્ઞાનિકોએ બનાવ્યા મીઠાના દાણાથી પણ નાના ઓટોનોમસ રોબોટ, શરીરમાં જઈને સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખશે
પ્રકાશથી ચાલતા મીઠાના દાણા જેટલા નાના રોબોટ હવે માનવ કોષોના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરી શકશે અને સારવારને નવી દિશા આપી શકશે.
Published : December 26, 2025 at 10:44 PM IST
હૈદરાબાદ: વિજ્ઞાન હવે એવા તબક્કે પહોંચી ગયું છે જ્યાં માનવ કોષો વચ્ચે તરી શકે તેવા નાના રોબોટ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. પેન્સિલવેનિયા યુનિવર્સિટી અને અમેરિકાની મિશિગન યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ સંયુક્ત રીતે મીઠાના દાણા કરતા નાના માઇક્રો સ્વિમિંગ રોબોટ્સ બનાવ્યા છે. આ વાત આશ્ચર્યજનક લાગે છે, પરંતુ મોટાભાગની પહેલી વખતની વૈજ્ઞાનિક શોધો ઘણીવાર સામાન્ય લોકોને અજાયબી જેવી લાગે છે.
રોબોટનું કદ આશ્ચર્યચકિત કરશે
મીઠાના દાણા કરતા પણ નાનો આ સ્વાયત્ત રોબોટ આશરે 200x300x50 માઇક્રોમીટર સાઈઝનો છે, જેના કારણે તેને નરી આંખે જોવો મુશ્કેલ બને છે. આ રોબોટ સામાન્ય માછલીની જેમ શરીરને હલાવીને ચાલતા નથી, પરંતુ તેમની આસપાસ એક ઇલેક્ટ્રિક ક્ષેત્ર બનાવે છે. આ ક્ષેત્રથી પાણીમાં ઉપસ્થિત આયન હલે છે અને આ પાણીને પાછળની તરફ ધકેલે છે. ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમ મુજબ, પાણીનું આ બળ રોબોટને આગળ ધકેલે છે. સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે આ રોબોટ્સમાં કોઈ હલનચલન કરી શકે તેવા ભાગો નથી, જેના કારણે તેઓ લાંબા સમય સુધી ખામી સર્જાયા વિના કાર્ય કરી શકે છે. ચાલો સરળ શબ્દોમાં ટેબલ દ્વારા સમજીએ કે આ માઇક્રો રોબોટ્સ શું-શું કરી શકે છે.
|ફીચર્સ
|જાણકારી
|પાવર સોર્સ
|LED લાઇટ દ્વારા ચાર્જ થતા સોલર પેનલ
|ઝડપ
|તમારા શરીરની લંબાઈ જેટલી દર સેકન્ડે
|સેન્સિંગ ક્ષમતા
|0.3°C સુધી તાપમાન ઓળખ
|નિયંત્રણ
|લાઈટ પલ્સથી પ્રોગ્રામિંગ
|લાઈફ
|મહિનાઓ સુધી સતત કામગીરી
આ રોબોટ્સમાં લાગેલું એક નાનું કમ્પ્યુટર તેમને પોતાના નિર્ણયો લેવાની શક્તિ આપે છે. મિશિગન યુનિવર્સિટીએ ખાસ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ વિકસાવી છે જે ખૂબ જ ઓછી વીજળી પર ચાલે છે. આ કારણે રોબોટમાં પ્રોસેસર, મેમરી અને સોલાર પેનલ ત્રણેય ફીટ થઈ શક્યા છે. દરેક રોબોટનું પોતાનું ડિજિટલ સરનામું હોય છે, જેનાથી વૈજ્ઞાનિકો દરેકને વિવિધ કાર્યો શીખવી શકે છે. આ રોબોટ આપમેળે વધતા તાપમાનવાળા વિસ્તારો તરફ આગળ વધે છે, જેનાથી તેઓ કોષોના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે.
ભવિષ્યમાં, આ ટેકનોલોજી કેન્સરની સારવાર, માઇક્રોસર્જરી, દવા પહોંચાડવા અને માઇક્રોમશીનોના નિર્માણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આ શોધ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં દવા અને ટેકનોલોજી બંનેનો ચહેરો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે.
આ પણ વાંચો: