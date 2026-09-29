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7.84 લાખ રૂપિયામાં લૉન્ચ થઈ 7 સીટર કાર, 21 KMPLની માઈલેજ

Renault એ Triberમાં 100 PS અને 180 Nm વાળા ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન લોન્ચ કરી છે, તેની પ્રારંભિક કિંમત 7.84 લાખ રૂપિયા (એક્સ -શોરૂમ) છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 1:36 PM IST

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હૈદરાબાદ: Renault ઇન્ડિયાએ આખરે તેની સાત-સીટર વાળી કાર ટ્રાઇબરમાં આખરે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન ઉમેર્યું છે. આ નવા મોડલને કંપનીએ ભારતીય બજારમાં ટ્રાઇબર 100PS તરીકે લોન્ચ કર્યું છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹7.84 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.

વર્ષોથી,આ કારની સૌથી મોટી ખામી તેની ઓછી ક્ષમતા માનવામાં આવતી હતી, અને એ પણ ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે એક જ ગાડીમાં આખો પરિવાર અથવા મિત્રોનું ગ્રુપ બેઠું હોય. હવે, કંપનીએ આ ખામીને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

નવું એન્જિન, વધુ શક્તિ

ટ્રાઇબર ટર્બો 1.0-લિટર, ત્રણ-સિલિન્ડર TCe ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. તે 100 PS પાવર અને 180 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. અગાઉના સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ એન્જિન ફક્ત 72 PS પાવર અને 96 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરતું હતું.

કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે, તેમની આ ગાડી 21 કિલોમીટર પ્રતિ લિટરની માઈલેજ આપે છે. આ એન્જિન Renault Kiger પાસેથી લેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેમાં કેટલાક ફેરફારો કરાયા છે. તેમાં એક નવી એન્જિન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અને બ્રશલેસ DC કૂલિંગ ફેન પણ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઓવરટેકિંગ કરતી વખતે, ટેકરીઓ પર ચઢતી વખતે અને વાહન સંપૂર્ણ લોડ થાય ત્યારે આ ફાયદાકારક રહેશે.

હાલમાં, ટર્બો એન્જિન ફક્ત મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે. સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ ટ્રાઇબરમાં ડીલર પાસેથી CNG કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો વિકલ્પ છે, પરંતુ ટર્બોમાં હજુ સુધી આ વિકલ્પ નથી. રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે કારના CNG અને CVT વર્ઝન ભવિષ્યમાં પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, પરંતુ કંપનીએ હજુ સુધી આ વિશે વધુ કંઈ જણાવ્યું નથી.

કિંમત અને પ્રકારો

ટર્બો એન્જિન ઇવોલ્યુશન, ટેક્નો અને ઇમોશન વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ હશે. સૌથી સસ્તું ઓથેન્ટિક વેરિઅન્ટ ફક્ત સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ એન્જિન સાથે જ ઓફર કરવામાં આવશે. બધી કિંમતો પ્રારંભિક અને એક્સ-શોરૂમ છે.

વેરિયન્ટ1.0 પેટ્રોલ MT 1.0 પેટ્રોલ AMT 1.0 ટર્બો પેટ્રોલ MT (નવી)
Authentic5.80 લાખ રૂપિયા - -
Evolution6.73 લાખ રૂપિયા -7.84 લાખ રૂપિયા
Techno7.44 લાખ રૂપિયા -8.53 લાખ રૂપિયા
Emotion8.05 લાખ રૂપિયા 8.52 લાખ રુપિયા8.99 લાખ રૂપિયા

સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ મેન્યુઅલની સરખામણીમાં, ટર્બો વેરિઅન્ટની કિંમત ઇવોલ્યુશન માટે ₹1.11 લાખ (આશરે ₹1.10 લાખ), ટેકનો માટે ₹1.10 લાખ (આશરે ₹94,500) અને ઇમોશન માટે ₹94,500 (આશરે ₹900,000) છે. સમગ્ર ટર્બો રેન્જની કિંમત ₹900,000 થી ઓછી છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, બુકિંગ ₹11,000 થી શરૂ થઈ ગયું છે, અને ડિલિવરી થોડા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની ધારણા છે.

કારમાં ફેરફારો

ટ્રાઇબર બહારથી સમાન દેખાય છે, પરંતુ નીચે નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. તે હવે રેનો ગ્રુપ એન્ટ્રી પ્લેટફોર્મ (RGEP) પર બનાવવામાં આવ્યું છે. સસ્પેન્શન ટ્યુનિંગમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આગળ અને પાછળના એન્ટી-રોલ બાર, MTV ડેમ્પર ટેકનોલોજી અને સુધારેલ બ્રેકિંગનો સમાવેશ થાય છે. ABS, TCS અને VDC સેટિંગ્સ પણ નવી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ નવી ટ્યુનિંગ ભારતીય રસ્તાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી.

સીટ પણ વધુ આરામદાયક બનાવવામાં આવી છે. તેમાં 5, 6, અથવા 7 સીટો સમાવી શકાય છે. ત્રીજી હરોળની સીટો સરળતાથી ફોલ્ડ અથવા દૂર કરી શકાય છે, અને બીજી હરોળની સીટોને સ્લાઇડ અને રિક્લાઇન કરી શકાય છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ સીટવાળી ગોઠવણી 625 લિટર સુધીની બૂટ સ્પેસ આપે છે.

સુવિધાઓ, સલામતી અને સ્પર્ધા

કારનું કેબિન બેજ અને ગ્રે રંગનું છે. એક મોટી ફ્લોટિંગ ટચસ્ક્રીન હાજર હોય તેવું લાગે છે. એસી વેન્ટ પેનલમાં ટેક્ષ્ચર્ડ ફિનિશ છે. એસી માટે રોટરી ડાયલ્સ આપવામાં આવ્યા છે. સ્ટીયરિંગ ત્રણ-સ્પોક અને ચામડાથી લપેટાયેલું છે. ડ્રાઇવર માટે સંપૂર્ણ ડિજિટલ સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે.

આ કારમાં છ એરબેગ્સ અને 21 સલામતી સુવિધાઓ પ્રમાણભૂત છે. CarDekho ના અહેવાલ મુજબ, નવી ટ્રાઇબરનું હજુ સુધી ક્રેશ-ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ અગાઉના મોડેલને ગ્લોબલ NCAP તરફથી 4-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.

વિશેષતા અને વધુ માહિતી

એન્જિન1.0L TCe ટર્બો પેટ્રોલ
પાવર અને ટોર્ક100 PS અને 180 Nm
ગિયરબોક્સ5-સ્પીડ મેન્યુઅલ
માઇલેજ21 kmpl (કંપનીનો દાવો)
પ્લેટફોર્મ RGEP
ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ182 mm
બૂટ સ્પેસ625 લિટર સુધી (5-સીટ સેટિંગ્સ)
8-ઇંચ ટચસ્ક્રીનવાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે
સુરક્ષા સુવિધાઓવાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે
અન્ય સુવિધાઓઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ચાર્જર, ઓટોમેટિક હેડલેમ્પ્સ, રેઇન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ, સ્માર્ટ એક્સેસ કાર્ડ

ભારતીય બજારમાં, ટ્રાઇબર 100PS મારુતિ એર્ટિગા, ટોયોટા રુમિયન, કિયા કેરેન્સ, મારુતિ XL6 અને કિયા કેરેન્સ ક્લેવિસ સાથે સ્પર્ધા કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ કાર નિસાન ગ્રેવિટ સાથે પણ સ્પર્ધા કરી શકે છે.

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