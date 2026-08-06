ETV Bharat / technology

Redmi Note 17 5G ભારતમાં લોન્ચ: 8000mAhની બેટરી, કિંમત રૂ.27,999થી શરૂ

Redmi Note 17 5G 8,000mAh બેટરી, Snapdragon 4 Gen 4 ચિપસેટ અને 120Hz AMOLED ડિસ્પ્લે જેવા શક્તિશાળી ફીચર્સ સાથે આવે છે.

Redmi Note 17 5G ભારતમાં લોન્ચ
Redmi Note 17 5G ભારતમાં લોન્ચ (Image Credit: Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: Xiaomi ની સબ-બ્રાન્ડ Redmi એ આજે ​​(ગુરુવારે) ભારતમાં તેનો નવો મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોન, Redmi Note 17 5G લોન્ચ કર્યો. આ Note 17 શ્રેણીનો પહેલો ફોન છે જે ભારતીય માર્કેટમાં રિલીઝ થયો છે, જે ચીનમાં તેના ડેબ્યૂના થોડા અઠવાડિયા પછી જ આવ્યો છે.

ભારતીય વેરિઅન્ટમાં ચીની વર્ઝન જેવી જ સુવિધાઓ અને વિશિષ્ટતાઓ જાળવી રાખવામાં આવી છે. ભારતમાં, ફોન એમેઝોન અને Xiaomi ઇન્ડિયાના ઓનલાઈન સ્ટોર દ્વારા વેચવામાં આવશે.

સ્પેસિફિકેશન અને ફીચર્સ
Redmi Note 17 5G એ ડ્યુઅલ-સિમ સ્માર્ટફોન છે જે એન્ડ્રોઇડ 16 પર આધારિત નવીનતમ HyperOS 3 ચાલે છે. કંપનીએ ડિવાઈસ માટે ચાર વર્ષના OS અપડેટ્સ અને છ વર્ષના સુરક્ષા અપડેટ્સનું વચન આપ્યું છે.

ફોનમાં 6.9-ઇંચની ફુલ-HD+ AMOLED ડિસ્પ્લે છે જે 120Hz સુધીનો રિફ્રેશ રેટ, 100% DCI-P3 કલર ગેમટ કવરેજ, 1800 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ, 240Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટ અને કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ 7i પ્રોટેક્શન આપે છે. તેમાં હાઇડ્રોટચ 2.0 ટેકનોલોજીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ભીની આંગળીઓ સાથે પણ વધુ સારો ટચ રિસ્પોન્સ આપે છે.

આ ફોનમાં ઓક્ટા-કોર સ્નેપડ્રેગન 4 Gen 4 ચિપસેટ આપેલી છે, જે 4nm પ્રોસેસ પર બની છે. તે 8GB LPDDR4x RAM અને 256GB સુધી UFS 2.2 સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેને માઇક્રોએસડી કાર્ડ દ્વારા 2TB સુધી વધારી શકાય છે. તેમાં થર્મલ મેનેજમેન્ટ માટે વેપર ચેમ્બર કૂલિંગ સોલ્યુશન છે અને IP65 રેટિંગ સાથે ડસ્ટ અને પાણી સામે રક્ષણ આપે છે.

ફોનની પાછળ ડ્યુઅલ-કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં f/1.8 એપર્ચર સાથે 50MP પ્રાથમિક કેમેરા છે. તેમાં સેલ્ફી અને વિડીયો કોલ માટે 8MP ફ્રન્ટ કેમેરા પણ શામેલ છે.

ફોનની એક ખાસ વિશેષતા તેની વિશાળ 8000mAh બેટરી છે. તે 45W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને 22.5W રિવર્સ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે એક ચાર્જ પર લગભગ 2.5 દિવસ સુધી ટકી શકે છે.

કિંમત અને ઉપલબ્ધતા

  • Redmi Note 17 5G ના બેઝ વેરિઅન્ટમાં 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ છે, જેની કિંમત ₹27,999 છે.
  • બીજા વેરિઅન્ટમાં 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ છે, જેની કિંમત ₹30,999 છે.
  • ફોન માટે ઘણી લોન્ચ ઑફર્સ ઉપલબ્ધ છે; SBI, Axis Bank અથવા Kotak ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ચૂકવણી કરવાથી ₹3,000 નું તાત્કાલિક ડિસ્કાઉન્ટ મળશે.

આ ફોન 12 ઓગસ્ટથી ભારતમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે અને ત્રણ રંગ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ થશે: આર્કટિક બ્લ્યૂ, ડાર્ક નાઈટ અને સ્ટારલાઈટ પર્પલ.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બેઝ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹27,999 છે અને તે 6GB LPDDR4x RAM સાથે 128GB UFS 2.2 સ્ટોરેજ ઓફર કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે વૈશ્વિક સ્ટોરેજ કટોકટીને કારણે, કંપનીએ ફોનની કિંમત વધારી દીધી છે અને સાથે સાથે RAM અને સ્ટોરેજની ગુણવત્તા અને સ્પેસ બંનેમાં ઘટાડો કર્યો છે. વધુમાં, ફોનમાં એક સામાન્ય ચિપસેટ છે સ્નેપડ્રેગન 4 Gen 4, જે 4nm પ્રક્રિયા પર બનેલ છે. જે ભારે મલ્ટીટાસ્કીંગને હેન્ડલ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. તે ડસ્ટ અને પાણીથી રક્ષણ માટે IP65 રેટિંગ સાથે આવે છે.

રીઅર કેમેરા સેટઅપ સામાન્ય છે, અને ડિવાઇસમાં સેલ્ફી માટે ફક્ત 8MP ફ્રન્ટ કેમેરા છે, જે દર્શાવે છે કે કંપનીએ અહીં કટિંગ કરી છે. જ્યારે ડિસ્પ્લે 120Hz સુધીના રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે, કિંમતને ધ્યાનમાં લેતા 1800 nits ની પીક બ્રાઇટનેસ થોડી ઓછી લાગે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. OnePlus N6x: 7000mAh બેટરી સાથે ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત અને સ્પેસિફિકેશન
  2. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત અને શાનદાર ફિચર્સ

TAGGED:

REDMI NOTE 17 5G SPECIFICATIONS
REDMI NOTE 17 5G LAUNCH
REDMI NOTE 17 5G SALE DATE
XIAOMI REDMI NOTE 17 5G INDIA
REDMI NOTE 17 5G PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.