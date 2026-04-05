Realme, Xiaomi, OnePlus સહિત ઘણી કંપનીઓએ પોતાના ફોનની કિંમતમાં વધારો કર્યો, જુઓ લિસ્ટ
વૈશ્વિક મેમરી કટોકટીને કારણે, રેમ અને સ્ટોરેજના ભાવમાં વધારો થયો છે અને Realme, Xiaomi અને OnePlus જેવી કંપનીઓએ તેમના ઘણા ફોન મોંઘા કર્યા છે.
Published : April 5, 2026 at 5:32 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારતમાં લાખો સ્માર્ટફોન વપરાશકર્તાઓ માટે ખરાબ સમાચાર છે. સ્માર્ટફોન કંપનીઓએ ઘણા સ્માર્ટફોન મોડેલોના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. વૈશ્વિક મેમરી કટોકટી તેનું કારણ છે. હાલમાં, વિશ્વ મેમરી સ્ટોરેજની અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે , જેની અસર સ્માર્ટફોનના ભાવ પર પડી રહી છે. Realme, Xiaomi અને OnePlus જેવી કંપનીઓએ તેમના ઘણા સ્માર્ટફોન મોડેલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
રેમ અને સ્ટોરેજ કમ્પોનન્ટ્સની કિંમતોમાં ઝડપી વધારાને કારણે આ કરવામાં આવ્યું છે. હવે, બજેટ-સેગમેન્ટ ફોન પણ ઘણા મોંઘા થઈ ગયા છે, જેની અસર સામાન્ય ખરીદદારો પર પડી રહી છે. Realme એ તેના ઘણા મોડેલો, ખાસ કરીને Realme 15 સિરીઝ અને કેટલાક બજેટ ફોનની કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. કંપનીઓએ તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર આ નવી કિંમતો અપડેટ કરી છે.
Realme P4 Lite 5G, જે 4GB RAM અને 64GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ માટે રુ.12,999માં લોન્ચ થયો હતો, તે હવે રુ.13,499 માં વેચાઈ રહ્યો છે. ઘણા અન્ય ફોનની કિંમતમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાલો વિવિધ કંપનીઓના કેટલાક મોડેલોની લોન્ચ કિંમત અને વર્તમાન કિંમત એક ટેબલમાં રજૂ કરીએ. અમે દરેક ફોનની લોન્ચ કિંમત અને વર્તમાન કિંમત તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ચકાસી છે.
Realme સ્માર્ટફોનની કિંમત:
|મોંધા થયેલા ફોન મોડેલ
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|લોન્ચ કિંમત
|નવા વધેલા ભાવ
|Realme P4 Lite 5G
|4GB રેમ + 64GB સ્ટોરેજ
|રુ.12,999
|રુ.13,499
|Realme C83 5G
|4GB રેમ + 64GB સ્ટોરેજ
|રુ.13,999
|રુ.14,499
|Realme C71 4G
|4GB રેમ + 64GB સ્ટોરેજ
|રુ.7,699
|રુ.10,999
|Realme 15x 5G
|6GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.16,999
|રુ.22,999
|Realme 15T 5G
|8GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.20,999
|રુ.26,999
|Realme 15 5G
|8GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.25,999
|રુ.29,999
|Realme 16 Pro 5G
|8GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.31,999
|રુ.35,999
વનપ્લસ સ્માર્ટફોનની કિંમત
|મોંધા થયેલા ફોન મોડેલ
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|લોન્ચ કિંમત
|નવા વધેલા ભાવ
|વનપ્લસ 15R
|12 જીબી રેમ + 256 જીબી સ્ટોરેજ
|રુ.47,999
|રુ.50,999
|વનપ્લસ 15R
|12 જીબી રેમ + 512 જીબી સ્ટોરેજ
|રુ.52,999
|રુ.55,499
શાઓમી સ્માર્ટફોનની કિંમત:
|મોંધા થયેલા ફોન મોડેલ
|રેમ અને સ્ટોરેજ
|લોન્ચ કિંમત
|નવા વધેલા ભાવ
|Redmi 15C 5G
|4GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.12,499
|રુ.15,499
|Redmi 15 5G
|6GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.14,999
|રુ.18,499
|Redmi Note 15 5G
|8GB રેમ + 128GB સ્ટોરેજ
|રુ.22,999
|રુ.24,999
આ ફોન મોડેલો ઉપરાંત, આ જ કંપનીઓના ઘણા અન્ય સ્માર્ટફોનના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય બ્રાન્ડ્સે પણ તેમના સ્માર્ટફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે હવે સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે પહેલા કરતાં વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. જો કે, કંપનીઓ વેચાણ દરમિયાન ફોન પર બેંક ડિસ્કાઉન્ટ અથવા અન્ય ઑફર્સ આપી શકે છે, જે લોકોના ખિસ્સા પરની અસર ઓછી કરશે. જો કે, તમારે વેચાણ માટે રાહ જોવી પડશે.
