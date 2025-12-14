Realme Narzo 90 સિરીઝ: લોન્ચ પહેલા જ લીક થઈ કિંમત અને ફીચર્સ, જાણો વિગતો
Realme Narzo 90 સિરીઝ આવતા અઠવાડિયે ભારતમાં લોન્ચ થશે, જેમાં મોટી બેટરી, ઝડપી ચાર્જિંગ અને સસ્તું ભાવ જોઈ શકાય છે.
Published : December 14, 2025 at 8:12 PM IST
હૈદરાબાદ : Realme 16 ડિસેમ્બરે ભારતમાં Narzo 90 Seriesના નવા ફોન લોન્ચ કરશે. આમાં બે સ્માર્ટફોન હશે. Realme Narzo 90 5G અને Realme Narzo 90x 5G. લોન્ચ પહેલા, કિંમત અને કલર સહિત અનેક મુખ્ય ફિચર્સો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
Realmeએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા આ ફોન વિશે ઘણી વિગતોની પુષ્ટિ પણ કરી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફોનમાં 60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે 7000mAhની મોટી બેટરી હશે. પ્રખ્યાત ટેક બ્લોગર પારસ ગુગલાની (@passionategeekz)એ X પર કિંમતની માહિતી શેર કરી (જે પહેલા ટ્વિટર તરીકે ઓળખાતું હતું). તેમના મતે, Realme Narzo 90 5Gની કિંમત ભારતમાં લગભગ રુ.17,999 હોઈ શકે છે, જ્યારે Narzo 90x 5Gની કિંમત લગભગ રુ.14,999માં લોન્ચ થઈ શકે છે.
Realme Narzo 90 5G— Paras Guglani (@passionategeekz) December 12, 2025
- Victory Gold, Carbon Black
- 6GB and 8GB (128GB)
- 6.8" 120hz amoled
- hbm 1400 nits
- 50mp +2mp primary
- 50mp front
- dm 6400 max
- 7000 mah ="" 60w
- esim (no)
- ui 6.0
- ufs 2.2
17,999="" * (inc offers) pic.twitter.com/GnhyGOy2XP
જોકે, આ કિંમતોમાં બેંક ઑફર્સ અને લોન્ચ ડિસ્કાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે, તેથી વાસ્તવિક MRP થોડી વધારે હોઈ શકે છે. કંપનીએ હજુ સુધી સત્તાવાર કિંમતની પુષ્ટિ કરી નથી, તેથી આ માહિતીને હાલ માટે લીક ગણવી જોઈએ.
ફોનની વિગતો
Realmeએ એમેઝોન પર તેની સત્તાવાર માઇક્રોસાઇટ પણ અપડેટ કરી છે, જેમાં બંને ફોન માટે કલર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. Narzo 90 5G વિક્ટરી ગોલ્ડ અને કાર્બન બ્લેક રંગોમાં ઉપલબ્ધ થશે. Narzo 90x 5G નાઇટ્રો બ્લુ અને ફ્લેશ બ્લુ શેડ્સમાં ઉપલબ્ધ થશે. Narzo 90 5Gનું વજન આશરે 181 ગ્રામ અને જાડાઈ ફક્ત 7.79mm હોવાનું કહેવાય છે.
Realme Narzo 90x— Paras Guglani (@passionategeekz) December 12, 2025
- Flash Blue, Nitro Blue
- 6GB and 8GB (128GB)
-6.8" 144hz hd+
- hbm 1200 nits
- 50mp +2mp primary
- 8mp front
- dm 6300
- 7000 mah ="" 60w
- esim (no)
- ui 6.0
14,999="" * (inc offers) pic.twitter.com/VhQVpKnef2
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, બંને સ્માર્ટફોનમાં 7,000mAhની મોટી ટાઇટન બેટરી હશે, જે 60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરશે. Narzo 90 5G બાયપાસ ચાર્જિંગ અને વાયર્ડ રિવર્સ ચાર્જિંગ જેવી અદ્યતન સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરશે. કેમેરા વિભાગમાં, બંને ફોનમાં 50MP પ્રાઇમરી રીઅર કેમેરા હશે.
નોંધનીય છે કે, Narzo 90 5G IP66, IP68 અને IP69 રેટિંગ સાથે ઓફર કરવામાં આવશે, જેનો અર્થ છે કે તે પાણી અને ધૂળ સામે ખૂબ પ્રતિરોધક હશે. Realme Narzo 90 સિરીઝ ભારતમાં 16 ડિસેમ્બરે લોન્ચ થશે અને તેનું વેચાણ Amazon અને Realmeની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા થવાની ધારણા છે.
