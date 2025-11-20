Realme GT 8 Pro ભારતમાં લોન્ચ, સૌથી ફાસ્ટ પ્રોસેસર સાથે મળશે 200MPનો કેમેરા
Realme એ ભારતમાં એક ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં તમને 200MP કેમેરાની સાથે એક શાનદાર ચિપસેટ પણ મળશે.
Published : November 20, 2025 at 7:20 PM IST
હૈદરાબાદ: Realme GT 8 Pro આજે ભારતમાં Realme GT 8 Pro ડ્રીમ એડિશન સાથે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. Realme ના ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોનમાં 3nm સ્નેપડ્રેગન 8 Elite Gen 5 SoC, Ricoh-ટ્યુન્ડ કેમેરા સાથે છે, જે Qualcomm નો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપી પ્રોસેસર છે. ભારતમાં આ ચિપસેટ સાથે લોન્ચ થનાર પહેલો ફોન તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલ OnePlus 15 છે. Realme નો નવો ફોન બે રંગોમાં આવે છે. Realme એ Realme GT 8 Pro ડ્રીમ એડિશન પણ લોન્ચ કર્યું છે, જેમાં બેક પેનલ પર ટેક્ષ્ચર્ડ એસ્ટન માર્ટિન લોગો છે.
વેરિઅન્ટ્સ અને કિંમત
- Realme GT 8 Pro ની કિંમત ભારતમાં 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે બેઝ વેરિઅન્ટ માટે ₹72,999 થી શરૂ થાય છે.
- ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન વેરિઅન્ટ 16GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત ₹78,999 છે.
- કંપનીએ Realme GT 8 Pro ડ્રીમ એડિશનને એક જ વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કર્યું છે, જેની કિંમત ₹79,999 છે, જે 16GB RAM + 512GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે.
આ ફોન ફ્લિપકાર્ટ અને Realme ઇન્ડિયાના ઓનલાઈન સ્ટોર્સ પરથી ખરીદી શકાય છે. વેચાણ 25 નવેમ્બરથી શરૂ થશે, અને ઉપલબ્ધતા 29 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.
કંપની ફોન સાથે મફત ડેકો સેટ ઓફર કરી રહી છે. વધુમાં, વપરાશકર્તાઓને ₹5,000 સુધીનું બેંક ડિસ્કાઉન્ટ અને શરૂઆતના ગ્રાહકો માટે 6 મહિનાનો EMI વિકલ્પ પણ મળશે. જ્યારે કંપનીએ ડ્રીમ એડિશન પર કોઈ ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી નથી, વપરાશકર્તાઓ 12 મહિનાના EMI વિકલ્પ સાથે ફોન ખરીદી શકે છે.
Realme GT 8 Pro સ્પેસિફિકેશન અને ફીચર્સ
|ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
|Android 16 + Realme UI 7.0
|પ્રોસેસર
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|મેમરી અને સ્ટોરેજ
|16GB સુધી LPDDR5X RAM અને 512GB સુધી UFS 4.1 સ્ટોરેજ
|ડિસ્પ્લે
|6.79-ઇંચ BOE Q10 ફ્લેક્સિબલ AMOLED QHD+ ડિસ્પ્લે | 144Hz રિફ્રેશ રેટ, 2000 nits પીક બ્રાઇટનેસ, ગોરિલા ગ્લાસ 7i પ્રોટેક્શન
|રીઅર કેમેરા
|ટ્રિપલ કેમેરા (Ricoh GR tuned): 50MP Sony IMX906 + 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ + 200MP ટેલિફોટો (120x ડિજિટલ ઝૂમ સુધી)
|ફ્રન્ટ કેમેરા
|32MP સેલ્ફી કેમેરા
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|120W SuperVOOC વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે 7000mAh બેટરી
|વોટર & ડસ્ટ રેસિસ્ટન્ટ
|IP66 + IP68 + IP69
|વજન
|214 ગ્રામ
|અન્ય ફીચર્સ
|અંડર-ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ, કલર ટેમ્પરેચર સેન્સર, હોલ સેન્સર, પ્રોક્સિમિટી અને લાઇટ, એક્સીલેરોમીટર, ગાયરોસ્કોપ, ઇ-કંપાસ
