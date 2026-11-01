ભારતમાં રેન્જ રોવર SVનું સવાઈ કલેક્શન લોન્ચ; જાણો તેની કિંમત અને ફીચર્સ
રેન્જ રોવરે ભારતીય બજારમાં રેન્જ રોવર SV માટે તેનું સવાઈ કલેક્શન લોન્ચ કરી દીધું છે. તેની પ્રારંભિક કિંમત ₹4.90 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : November 1, 2026 at 11:45 AM IST
હૈદરાબાદ: લક્ઝરી SUV નિર્માતા રેન્જ રોવરએ ભારતમાં રેન્જ રોવર SV માટે તેનું સવાઈ કલેક્શન લોન્ચ કરી દીધું છે. આ કલેક્શનમાં ત્રણ લિમિટેડ-એડિશન મોડલ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે રાજસ્થાનના જયપુર, જોધપુર અને જેસલમેર શહેરોના સ્થાપત્ય વારસાથી પ્રેરિત છે.
આ કલેક્શન વિશ્વભરમાં માત્ર 18 વાહનો સુધી મર્યાદિત છે, જેમાં 'સવાઈ જયપુર', 'સવાઈ જોધપુર' અને 'સવાઈ જેસલમેર' એડિશનના દરેકના 6-6 યુનિટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ મોડલ્સની શરૂઆતી કિંમત ₹4.90 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) નક્કી કરવામાં આવી છે.
આ ત્રણેય આવૃત્તિઓ કંપનીના પર્સનલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ Range Rover Bespoke દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. દરેક આવૃત્તિમાં વિશિષ્ટ બાહ્ય રંગ, આંતરિક ફિનિશિંગ અને ઝીણવટભરી વિગતો જોવા મળે છે, જે તે શહેરના સ્થાપત્ય અને સાંસ્કૃતિક ઓળખથી પ્રેરિત છે.
આ કલેક્શનને 'સવાઈ' નામ આપવામાં આવ્યું છે, જે એક ઐતિહાસિક શાહી પદવી છે અને પરંપરાગત રીતે અસાધારણ ક્ષમતા, બુદ્ધિમત્તા અને વિશિષ્ટતા સાથે જોડાયેલી છે. 'SV રણથંભોર એડિશન' અને 'SV મસારા એડિશન' પછી રેન્જ રોવર દ્વારા ભારતીય બજાર માટે રજૂ કરવામાં આવેલું આ ત્રીજું વિશેષ એડિશન છે.
રેન્જ રોવર SV 'સવાઈ' કલેક્શનમાં શું ખાસ છે?
'સવાઈ જયપુર એડિશન' જયપુરના ગુલાબી રંગના સ્થાપત્યથી પ્રેરિત છે. તેના બાહ્ય ભાગમાં હળવો ગુલાબી રંગ જોવા મળે છે, જ્યારે આંતરિક ભાગમાં 'ઈક્રુ' (આછા ઓફ-વ્હાઈટ/બેજ રંગ જેવો શેડ) રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંયોજન 'પિંક સિટી'ના ઐતિહાસિક કેન્દ્રમાં જોવા મળતા ટેરાકોટા ગુલાબી રંગના બાંધકામોથી પ્રેરિત છે.
'સવાઈ જોધપુર એડિશન' એ 'બ્લૂ સિટી' અને થારના રણમાં જોવા મળતા સ્થાપત્યથી પ્રેરિત છે. તેના બાહ્ય ભાગમાં આછો વાદળી રંગ છે, જ્યારે કેબિનમાં 'લિબર્ટી બ્લૂ' ફ્લોર મેટ્સ અને તેને અનુરૂપ લેધર ફિનિશિંગ આપવામાં આવ્યું છે.
બીજી તરફ, 'સવાઈ જેસલમેર એડિશન' એ 'ગોલ્ડન સિટી'ના સેન્ડ સ્ટોન સ્થાપત્યથી પ્રેરિત છે. તેના બાહ્ય ભાગમાં 'સેટિન ગોલ્ડન' ફિનિશ આપવામાં આવી છે, જ્યારે આંતરિક ભાગમાં 'કેરાવે' અને 'પર્લિનો' રંગોનું ડ્યુઅલ-ટોન સંયોજન જોવા મળે છે. આ રંગ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય જેસલમેરના રેતીના પથ્થરોથી બનેલા સ્થાપત્યો અને આસપાસના રણ પ્રદેશના બદલાતા રંગોને પ્રતિબિંબિત કરવાનો છે.
આ ત્રણેય સંસ્કરણો 'રેન્જ રોવર બિસ્પોક' (Range Rover Bespoke) પ્રોગ્રામ હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં બાહ્ય રંગો, આંતરિક સામગ્રી અને ફિનિશિંગને દરેક સંસ્કરણની વિશિષ્ટ થીમ સાથે સુસંગત રાખવામાં આવ્યા છે.
રેન્જ રોવર SV સવાઈ કલેક્શનનું એન્જિન અને ફીચર્સ
આ ત્રણેય આવૃત્તિઓમાં 4.4 લિટરનું પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 395 kW પાવર અને 750Nmનો પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. 'સવાઈ જયપુર', 'સવાઈ જોધપુર' અને 'સવાઈ જેસલમેર' - આ ત્રણેય આવૃત્તિઓમાં એન્જિનની વિશેષતાઓ સમાન છે.
આ લોન્ચિંગ અંગે વાત કરતા, જગુઆર લેન્ડ રોવર ઈન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજન અંબાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કલેક્શન ત્રણ વિશિષ્ટ 'બિસ્પોક' (bespoke) આવૃત્તિઓ દ્વારા રાજસ્થાનની સ્થાપત્યકળા અને કારીગરીને પ્રદર્શિત કરે છે." તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત કંપની માટે વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે, માત્ર લક્ઝરી ઓટોમોટિવ માર્કેટ તરીકે જ નહીં, પરંતુ ડિઝાઇનની પ્રેરણાના સ્ત્રોત તરીકે પણ.
રેન્જ રોવર SV સવાઈ કલેક્શન, અગાઉ રજૂ કરાયેલા SV રણથંભોર અને SV મસારા એડિશન પછી આવ્યું છે. આ ભારત પર કેન્દ્રિત ખાસ આવૃત્તિઓની એક એવી શ્રેણી છે, જેને દેશના સાંસ્કૃતિક અને સ્થાપત્ય વારસાને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી છે.
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