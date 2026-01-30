ETV Bharat / technology

ટેસ્લા મોડેલ એસ અને મોડેલ એક્સનું ઉત્પાદન 2026માં બંધ થશે!, એલોન મસ્કેએ કહ્યું

ટેસ્લાએ જણાવ્યું હતું કે કંપની 2026 ના મધ્ય સુધીમાં તેની ટેસ્લા મોડેલ એસ સેડાન અને ટેસ્લા મોડેલ એક્સ એસયુવીનું ઉત્પાદન બંધ કરશે.

ટેસ્લા મોડેલ એસ અને મોડેલ એક્સનું ઉત્પાદન બંધ કરવામાં આવશે
ટેસ્લા મોડેલ એસ અને મોડેલ એક્સનું ઉત્પાદન બંધ કરવામાં આવશે (Tesla)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : અમેરિકન ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક ટેસ્લાએ જાહેરાત કરી છે કે તે 2026ના મધ્ય સુધીમાં તેની ટેસ્લા મોડેલ એસ સેડાન અને ટેસ્લા મોડેલ એક્સ એસયુવીનું ઉત્પાદન બંધ કરશે. કંપનીના 2025ના ચોથા ક્વાર્ટરના કમાણી કોલ દરમિયાન તેમના સ્વાગત ભાષણમાં સીઈઓ એલોન મસ્કે આ જાહેરાત કરી.

કમાણીના કોલ પર બોલતા, એલોન મસ્કે કહ્યું, "મોડેલ S અને મોડેલ X પ્રોગ્રામ્સને શાનદાર રીતે સમાપ્ત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. અમે ખરેખર સ્વાયત્તતા પર આધારિત ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ, તેથી જો તમે મોડેલ S અને મોડેલ X ખરીદવા માંગતા હો, તો હવે ઓર્ડર આપવાનો યોગ્ય સમય છે. અમે આગામી ક્વાર્ટરમાં મોડેલ S અને મોડેલ Xનું ઉત્પાદન બંધ કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."

જોકે, એલોન મસ્કે ઉમેર્યું હતું કે "જ્યાં સુધી લોકો પાસે આ વાહનો હશે ત્યાં સુધી ટેસ્લા મોડેલ એસ અને મોડેલ એક્સ પ્રોગ્રામ્સને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખશે." ટેસ્લા મોડેલ એસ કંપનીનું સૌથી લાંબું ચાલતું મોડેલ છે, જે એક દાયકા પહેલા 2012માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન, ટેસ્લા મોડેલ એક્સ કંપનીની પ્રથમ SUV હતી અને 2015માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.

આ બંને ઇલેક્ટ્રિક કાર ટેસ્લાના ફ્રેમોન્ટ સુવિધામાં બનાવવામાં આવી હતી, જેની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 100,000 યુનિટ હતી. એલોન મસ્કે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે કંપનીના નવા હ્યુમનોઇડ રોબોટ્સ બનાવવા માટે મોડેલ S અને મોડેલ X ઉત્પાદન લાઇનને ઓપ્ટિમસ ફેક્ટરીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, જેની લાંબા ગાળે વાર્ષિક ક્ષમતા 1 મિલિયન યુનિટ હશે.

એક સમયે ટેસ્લાના વૈશ્વિક વેચાણની કરોડરજ્જુ ગણાતા મોડેલ S અને મોડેલ X એ તાજેતરના વર્ષોમાં કંપનીના એકંદર વેચાણમાં ઘણી ઓછી ભૂમિકા ભજવી છે. નાના મોડેલ 3 અને મોડેલ Y કંપનીના મુખ્ય મોડેલ બની ગયા છે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તમામ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ અને બજારોમાં વાર્ષિક ઉત્પાદન અને વેચાણ 1.5 મિલિયન યુનિટથી વધુ થયું છે.

કંપની પાસેથી મળેલા ડેટા અનુસાર, ગયા વર્ષે કંપનીએ મોડેલ 3 અને મોડેલ Yના 15,85,279 યુનિટ વેચ્યા હતા, પરંતુ મોડેલ S, મોડેલ X અને સાયબરટ્રકના ફક્ત 50,850 યુનિટ વેચાયા હતા, જે કંપનીની પ્રોડક્ટ લાઇનની ઉત્પાદન ક્ષમતા કરતા ઘણું ઓછું છે.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ફ્રેમોન્ટમાં મોડેલ S અને મોડેલ X એસેમ્બલી લાઇનની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 100,000 યુનિટ છે, જ્યારે ટેક્સાસમાં સાયબરટ્રક લાઇનની ક્ષમતા 125,000 યુનિટથી વધુ છે. વધુમાં, તાજેતરના વર્ષોમાં EV બજારમાં સ્પર્ધા વધી છે, યુરોપ અને યુએસમાં મુખ્ય આંતરિક કમ્બશન એન્જિન ઉત્પાદકો વીજળીકરણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, અને ચીનમાંથી ઘણી નવી બ્રાન્ડ્સ ઉભરી રહી છે.

કંપનીએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા નવા મોડેલોની યોજના બનાવી છે, જેમાં એકદમ નવા રોડસ્ટર, સાયબરટ્રક અને સેમી ટ્રકનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ ઓપ્ટિમસ જેવા અન્ય પ્રોજેક્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે બધા ધીમે ધીમે ઉત્પાદન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. હાલમાં, ટેસ્લા મોડેલ S કે મોડેલ Xનો કોઈ હરીફ દેખાતું નથી.

આ પણ વાંચો...

  1. એલોન મસ્કે રાજકીય પક્ષ 'અમેરિકા પાર્ટી' બનાવવાની જાહેરાત કરી, મોટા ફેરફારોનો દાવો કર્યો
  2. આ મંત્રીને મળી ભારતની પહેલી Tesla Model Yની ડિલિવરી, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ

TAGGED:

TESLA MODEL S PRICE
TESLA MODEL X PRODUCTION
TESLA MODEL X SALES
TESLA MODEL S PRODUCTION TO END
TESLA MODEL S

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.