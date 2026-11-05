VinFast VF MPV 7ની કિંમતમાં ₹4.1 લાખનો ઘટાડો; તહેવારોની સીઝન પહેલાં કંપનીનું મોટું પગલું
VinFast Indiaએ તેના VinFast VF MPV 7ની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી તે ₹4.1 લાખ વધુ સસ્તું બન્યું છે.
Published : November 5, 2026 at 6:15 PM IST
હૈદરાબાદ: વિયેતનામી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નિર્માતા VinFastએ લગભગ છ મહિના પહેલા ભારતીય બજારમાં VF MPV 7 લોન્ચ કરી હતી. હવે તહેવારોની સીઝન નજીક આવતાં કંપનીએ આ ઇલેક્ટ્રિક MPVની કિંમત ઘટાડી દીધી છે. શરૂઆતમાં VinFast VF MPV 7ની એક્સ શોરૂમ પ્રાઈઝ ₹24.49 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી.
કંપનીએ હવે તેની કિંમત ઘટાડીને ₹20.39 લાખ કરી દીધી છે, જેમાં ₹4.1 લાખનો ઘટાડો થયો છે. નોંધનીય છે કે, કિંમતમાં આ ઘટાડા છતાં, વાહનની વિશેષતાઓ કે યાંત્રિક વિશિષ્ટતાઓમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, બજારમાં ઉપલબ્ધ અન્ય થ્રી-રો ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની સરખામણીમાં VinFast VF MPV 7ની કિંમત હજુ પણ ઊંચી છે. જોકે કિંમતમાં થયેલા આ ઘટાડા બાદ આ MPV પહેલાં કરતાં ઘણી વધુ સસ્તું બની ગયું છે.
માહિતી માટે જણાવી દઈએ કે, VinFast VF MPV 7 ભારતમાં એક જ સંપૂર્ણ સુવિધાઓથી સજ્જ વેરિઅન્ટમાં વેચાય છે. આ MPV તેના સ્પર્ધકોના ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ્સ કરતાં લગભગ ₹9.76 લાખ સસ્તું છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, VinFast VF MPV 7ની કિંમતમાં આ ઘટાડો એવા સમયે કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની માંગ અને વેચાણમાં સતત અને નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ ભારતમાં લોન્ચ થઈ, ત્યારથી VinFast VF MPV 7નું વેચાણ ઘણું ધીમું રહ્યું છે.
વધુ એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, ઇલેક્ટ્રિક MPVની કિંમતમાં આ ઘટાડો તહેવારોની સીઝન દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, એવો સમયગાળો જ્યારે ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓને સામાન્ય રીતે ગ્રાહકોની સૌથી વધુ સક્રિયતા જોવા મળતી હોય છે. કિંમતમાં કરવામાં આવેલા આ ઘટાડા સાથે VinFastને VF MPV 7ના વેચાણમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
VinFast VF MPV 7ની વિશેષતાઓ
વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો, VinFast VF MPV 7માં 60.13 kWhનું બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે, જે આગળના એક્સલ પર લગાવેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર પૂરો પાડે છે. આ ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેન 201 bhpનો પીક પાવર અને 280 Nmનો મહત્તમ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
આ વાહન 9 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં 0 થી 100 kmphની ઝડપ પકડી શકે છે અને તેની ટોપ સ્પીડ 140 kmph છે. એકવાર સંપૂર્ણ ચાર્જ થયા પછી VF MPV 7 માં 517 kmની રેન્જ મળે છે; તે 6.9 kW AC ચાર્જિંગ અને 80 kW DC ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
આ પણ વાંચોઃ
નવી Mercedes-Benz GLC EV ભારતમાં લોન્ચ; 700 કિમીથી વધુની રેન્જ, જાણો કેટલી છે કિંમત?
નવેમ્બર 2026માં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે આ ચાર નવી કાર, જુઓ લિસ્ટ