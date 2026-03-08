આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર દિલ્હીને 33500 કરોડ રૂપિયાની ભેટ, રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કરવા બદલ PM મોદીએ મમતા બેનર્જી પર કર્યા પ્રહાર
પહેલી વાર સમગ્ર ઉત્તર દિલ્હી મેટ્રો લાઇન દ્વારા જોડાઈ, હવે દિલ્હીવાસીઓ મેટ્રો દ્વારા બુરારી અને યમુના વિહારની મુસાફરી કરી શકશે
Published : March 8, 2026 at 4:36 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના બુરાડીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી, જેમાં 33,500 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. રેલી દરમિયાન, PM મોદીએ કહ્યું, "આજે આપણે બધા દિલ્હીના વિકાસને નવી ગતિ આપવા માટે ભેગા થયા છીએ. થોડા સમય પહેલા જ અહીં 33,500 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. એક વર્ષ પહેલા દિલ્હીના લોકોએ જે આશા અને પરિવર્તન સાથે ભાજપ સરકારને ચૂંટી હતી તે હવે આ પ્રોજેક્ટ્સમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહી છે."
PM મોદીએ કહ્યું કે આજનો દિવસ એક ખાસ દિવસ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાના નેતૃત્વમાં, દિલ્હી વિકાસના નવા પાયા ખોલી રહ્યું છે. મહિલા દિવસ નિમિત્તે, હું દેશની મહિલાઓને અપીલ કરું છું કે તેઓ દેશની પ્રગતિમાં યોગદાન આપતા રહે અને તેમને સપોર્ટ આપતા રહે. જ્યારે કોઈ પણ ભારતને સૌથી મોટા લોકશાહી તરીકે જુએ છે ત્યારે દિલ્હીની છબી મનમાં આવે છે. દિલ્હી દેશની રાજધાની જેટલી આધુનિક અને સુવિધાજનક બનશે, ભારતનો વિકાસ તેટલો જ મજબૂત દેખાશે.
#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " today is international women's day. under the successful leadership of chief minister rekha gupta, the capital is witnessing development. be it the field of politics, administration, science, sports, or social service, india's… pic.twitter.com/1nWtprtGLe— ANI (@ANI) March 8, 2026
પોતાના સંબોધનમાં, પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આજે દિલ્હી સુવિધાઓ અને માળખાગત સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. એક સમય હતો જ્યારે દિલ્હીના નબળા માળખાગત સુવિધાઓની વ્યાપક ચર્ચા થતી હતી. દિલ્હીના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી મુસાફરી કરવામાં કલાકો લાગતા હતા. આપણી માતાઓ અને બહેનો કલાકો સુધી બસોની રાહ જોતી હતી. થોડા સમય પહેલા નમો ભારત ટ્રેન દ્વારા દિલ્હીથી ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠ સુધી કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. હવે, આજે ઉદ્ઘાટન કરાયેલ દિલ્હી મેટ્રો કોરિડોરથી ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હીને પણ કનેક્ટિવિટી મળી છે.
પીએમ મોદીએ AAP પર પ્રહાર કર્યા
આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર પર નિશાન સાધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, "જો દિલ્હીમાં AAPની સરકાર ન હોત તો દિલ્હી મેટ્રોના આ પ્રોજેક્ટ ઘણા સમય પહેલા પૂર્ણ થઈ ગયા હોત. દિલ્હીના લોકોએ AAPની સરકારને હટાવીને દિલ્હીના વિકાસને વેગ આપવા માટે ડબલ એન્જિન સરકાર બનાવી. આજે ભાજપ સત્તામાં હોવાથી અહીં કોઈ કામ અટકશે નહીં. AAPની સરકારે દિલ્હીમાં બધા કામ સ્થગિત કરી દીધા હતા. આજે અમારી સરકાર દિલ્હીના વિકાસ માટે મિશન મોડમાં કામ કરી રહી છે. અમે યમુનાની સફાઈ માટે હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યા છે."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ...today, i say with happiness that the pledge taken by the country to make three crore women lakhpati didi has been fulfilled. more than three crore sisters have now become lakhpati didi."— ANI (@ANI) March 8, 2026
"a few years ago, we had taken a… pic.twitter.com/8BQwUKu2RB
"અમારી સરકારે વારંવાર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સરકારને દિલ્હીમાં આયુષ્માન યોજના લાગુ કરવા કહ્યું હતું પરંતુ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સરકારે અહીંના ગરીબો માટે કોઈ ચિંતા દર્શાવી નહીં. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સરકારનો મંત્ર ઓછો કામ અને વધુ બહાના હતા. આજે અહીં આવતા પહેલા મેં સરોજિની નગરની મુલાકાત લીધી જ્યાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે સરકારી ફ્લેટ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા રહેઠાણો આપણા કર્મચારીઓના જીવનમાં નવી ખુશી અને પ્રગતિ લાવે. આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ફ્લેટ આપણા કર્મચારીઓને દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે સક્રિયપણે કામ કરવા પ્રેરણા આપશે. ફેરિયાઓને પહેલા પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન લેવી પડતી હતી. હવે, સરકારની પીએમ સ્વાનિધિ યોજના હેઠળ, ₹350 કરોડથી વધુના લાભો પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે." - નરેન્દ્ર મોદી, પ્રધાનમંત્રી
પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું, "અમે જાહેરાત કરી હતી કે અમે દેશમાં ત્રણ કરોડ મહિલાઓને લખપતિ દીદી બનાવીશું. આજે, આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે, મને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 3 કરોડ મહિલાઓને લખપતિ દીદી બનાવવાનો સીમાચિહ્ન પ્રાપ્ત થયો છે. આજે 3 કરોડ લખપતિ દીદીઓ બનાવવામાં આવી ચૂકી છે."
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " droupadi murmu had gone to bengal to attend a major celebration of the santhal. but instead of honouring the president, the tmc boycotted this sacred and important event. she herself comes from the tribal community and has been concerned… pic.twitter.com/1BnBCPpBey— ANI (@ANI) March 8, 2026
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું અપમાન કરવાનો આરોપ
પીએમ મોદીએ શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ ફક્ત રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન નથી પરંતુ દેશના બંધારણનું અપમાન છે. તે લોકશાહીનું અપમાન છે, આદિવાસી સમુદાયની પુત્રીનું અપમાન છે જેણે આ પદ સુધી પહોંચવા માટે સંઘર્ષ કરીને લડ્યા છે. TMC નો સત્તાનો ઘમંડ ટૂંક સમયમાં તૂટી જશે. પશ્ચિમ બંગાળના પ્રબુદ્ધ લોકો દેશના આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિના આ અપમાનને ક્યારેય માફ કરશે નહીં. આદિવાસી સમુદાય ક્યારેય માફ કરશે નહીં.
આ પણ વાંચો: