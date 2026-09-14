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ChatGPT Desktop Appમાં આવ્યું Pets, હવે વગર એપ ખોલે શરૂ કરી શકશો ચેટ

ChatGPT Desktop Appના નવા Pets ફીચરથી હવે તમે સ્ક્રીન પર તરતા સાથી મારફતે તરત નવી ચેટ શરુ કરી શકો છો.

ચેટ જીપીટી
ચેટ જીપીટી (X/Chatgpt)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 2:15 PM IST

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હૈદરાબાદઃ ChatGPT ડેસ્કટોપ એપમાં એક મજેદાર નવું અપડેટ આવ્યું છે: હવે તમારી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર નાના-નાના પેટ્સ (pets) જોવા મળશે. આ પેટ્સ માત્ર દેખાવમાં જ આકર્ષક નથી, પરંતુ તે તમારું કામ પણ સરળ બનાવે છે. જ્યારે તમે અન્ય એપ્સના કામમાં વ્યસ્ત હોવ, ત્યારે પણ તે તમને તમારી ચેટ્સ વિશે અપડેટ આપતા રહે છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે, હવે તમે સીધા આ પેટ્સ દ્વારા નવી ચેટ શરૂ કરી શકો છો.

આ Pets સ્ક્રીન પર તરતા દેખાશે. આ બીજી વિન્ડોસની ઉપર રહે છે. જ્યારે ચેટજીપીટી કોઈ કામ કરી રહ્યું હોય, ત્યારે પેટ્સ તેની સ્થિતિ જણાવે છે. કામ ચાલી રહ્યું છે કે જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છો, બધું જ એકદમ સ્પષ્ટ દેખાશે. તેમાં હવે એક નવું ફીચર આવી ગયું છે. Petsની નીચે એક નાનું ઈનપુટ બૉક્સ આવે છે. જ્યાં તમે ટાઈપ કરીને કે બોલીને તરત નવી ચેટ શરુ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે આખી ડેસ્કટૉપ એપ ખોલવાની જરૂર નહીં રહે.

વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કેવી રીતે યુઝર્સ Pets મારફતે ઝડપથી પોતાનું કામ જણાવી રહ્યો છે. જેમ કે- મારે ફોકસ કરવું છે, આજની મીટિંગ્સ ક્લિયર કરી દો વગેરે. Pets તરત કામ શરુ કરી દે છે અને જવાબ પણ આપે છે. તેનાથી સમય બચે છે અને કામમાં અડચણો પણ ઓછી થાય છે.

Mini ઑપ્શન પણ છે, જો Pet ન જોઈએ તો

Petsને ઘણા લોકો પસંદ નથી કરતા. તેના માટે Mini નામનું ઑપ્શન આપવામા આવ્યું છે. Miniમાં ફક્ત નાનુ કંટ્રોલ પેનલ દેખાય છે, કોઈ કેરેક્ટર નથી હોતું. આ જગ્યા પણ ઓછી લે છે અને સ્ક્રીન સાફ રહે છે, પણ ફીચર્સ બિલ્કુલ સેમ જ હોય છે. તેના મારફતે પણ તમે નવી ચેટ શરુ કરવી, અપડેટ જોવી કે કોઈ પણ અન્ય કામ સરળતાથી કરી શકે છે.

તમે સેટિંગ્સમાં જઈને તમારી પસંદગીના Petને પસંદ કરી શકો છો કે Mini પસંદ કરી શકો છો. તેમાં Built-in-Petsની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે.

કેવી રીતે ચાલુ કરવું

તેના માટે તમારે સૌથી પહેલા ડેસ્કટૉપ એપ ખોલવી પડશે.

ત્યાર બાદ સેટિંગ્સમાં જઈને Pets સેક્શન પસંદ કરો.

હવે Pets કે MINIમાંથી કોઈ એક ઑપ્શન પસંદ કરો.

ત્યાર બાદ `/pet` કમાન્ડ આપો.

macOS પર Option+Space અને Windows પર Windows+Alt+P શૉર્ટકટ પણ કામ કરે છે. Petને હટાવવું હોય તો ફરીથી એ જ કમાન્ડ આપો. આ ફીચર macOS અને Windows બન્ને પર ઉપલબ્ધ છે. આ ફીચરની મદદથી ચેટજીપીટીને બીજા કામોની સાથે ઉપયોગ કરવું ઘણું સરળ થઈ જશે. કામ કરતા-કરતા વગર ધ્યાન ભટકાએ ચેટ શરુ કરી શકો છો અને અપડેટ પણ મળતી રહેશે.

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