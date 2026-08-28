Apple Maps માં પરમેનન્ટ એડ્સ શરૂ થઈ; iPhone યૂઝર્સ હટાવી નહીં શકે
એપલે મેપ્સ એપમાં જાહેરાતો શરૂ કરી છે, જે હવે યુએસ અને કેનેડામાં આઇફોન યૂઝર્સને દેખાવા લાગી છે.
Published : August 28, 2026 at 10:46 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલે તેની મેપ્સ એપમાં કાયમી જાહેરાતો રજૂ કરી છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે એપલ મેપ્સમાં જાહેરાતો પ્રદર્શિત કરવાનું શરૂ કરી શકે છે, પરંતુ હવે કંપનીએ સત્તાવાર રીતે તેમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
9to5Mac ના અહેવાલ મુજબ, એપલે પુષ્ટિ આપી છે કે આ જાહેરાતોનું રોલઆઉટ યુએસ અને કેનેડામાં શરૂ થઈ ગયું છે, અને આગામી અઠવાડિયામાં આ પ્રક્રિયા સમગ્ર ઉત્તર અમેરિકામાં વિસ્તરવાની છે. યૂઝર્સને હવે મેઈન સર્ચ શોધ પેનમાં જાહેરાતો દેખાશે, જે "સજેસ્ટેડ પ્લેસ" બેનર નીચે રાખવામાં આવ્યું છે; આ જાહેરાતો શોધ પરિણામોમાં પણ દેખાશે.
જાહેરાતો ક્યાં અને કેવી રીતે દેખાય છે?
આ મેપ્સ જાહેરાતો તમારા નજીકના વિસ્તારમાં પ્રમોટ કરાયેલા બિઝનેસ દર્શાવે છે. એપલે જણાવ્યું છે કે આ પ્રક્રિયા વપરાશકર્તા માટે ડિફોલ્ટ રૂપે ખાનગી છે, કોઈપણ ફર્સ્ટ- અથવા થર્ડ પાર્ટી કંપનીઓ સાથે ડેટા શેર કર્યા વિના ડિવાઈસ પરની માહિતી પર આધાર રાખે છે. એપલે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તમે જે પણ જાહેરાત પર ક્લિક કરો છો તે તમારા એપલ એકાઉન્ટમાં પાછી ટ્રેક કરવામાં આવશે નહીં.
નોંધનીય છે કે, સેટિંગ્સ દ્વારા આ જાહેરાતોને અક્ષમ કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી; તે એપ સ્ટોરમાં મળતી જાહેરાતોની જેમ કાર્ય કરે છે. એપલ વન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ પણ મેપ્સમાં જાહેરાતો જોવાનું ચાલુ રાખશે. આનો અર્થ એ થયો કે આઇફોન યૂઝર્સને આ જાહેરાતો ગમશે કે નહીં, પછી ભલે તેઓ તેમને પસંદ કરે કે ન કરે.
અન્ય એપ્સ સાથે સરખામણી અને યૂઝર્સ પર અસર
મફત સોફ્ટવેરમાં જાહેરાતો કંઈ નવી વાત નથી; તે મેપિંગ એપ્લિકેશનોમાં સામાન્ય છે. ગૂગલ મેપ્સ વર્ષોથી આવા સૂચનો પ્રદર્શિત કરી રહ્યું છે, અને એપલ પોતે લાંબા સમયથી એપલ ન્યૂઝ અને એપલ ટીવીમાં યૂઝર્સને જાહેરાતો બતાવી રહ્યું છે.
અત્યાર સુધી, એપલ મેપ્સ આ સંદર્ભમાં અલગ હતું, કારણ કે તે સૂચવેલા સ્થાનો અથવા વ્યવસાયો પ્રદર્શિત કરતું ન હતું. બજારના દબાણથી પ્રેરિત, એપલે હવે એપલ મેપ્સમાં પણ જાહેરાતો રજૂ કરી છે. કમનસીબે, એપલ વન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ - જેઓ પ્રીમિયમ સેવાઓ માટે નિયમિત ફી ચૂકવે છે - તેમને પણ જાહેરાત-મુક્ત અનુભવ મળશે નહીં.
અહેવાલો અનુસાર, હાલમાં એપલ મેપ્સમાં દેખાતી જાહેરાતો યૂઝર્સ માટે વધુ પડતી કર્કશ લાગતી નથી. જો જાહેરાતો iPhone, iPad અને Mac પર નકશામાં ચાલુ રહે છે, તો કોઈ આશા રાખશે કે તે સમગ્ર એપ ઇન્ટરફેસમાં ફેલાવાને બદલે 'સૂચવેલા સ્થાનો' વિભાગ અને શોધ પરિણામો સુધી મર્યાદિત રહેશે.
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