AIનો ઉપયોગ કરીને લોકો બનાવી રહ્યાં છે નકલી ટિકિટ, જાણો કેવી રીતે કરવી અસલી-નકલીની ઓળખ ?
આજના સમયમાં AI લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે. પરંતુ ઘણા લોકો તેનો દુરુપયોગ પણ કરી રહ્યા છે.
Published : December 3, 2025 at 10:07 AM IST
હૈદરાબાદ: એક તરફ AIની મદદથી લોકો પોતાના જીવનને સરળ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યાં છે, ત્યારે બીજી તરફ ઘણા લોકો તેનો દુરુપયોગ પણ કરી રહ્યા છે. જોવા જઈએ તો AI માનવ જીવન પર ઊંડી અસર કરી રહ્યું છે. સેન્ટ્રલ રેલ્વેમાં નકલી ટ્રેન ટિકિટનો તાજેતરનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જ્યાં AI દ્વારા બનાવેલી નકલી ટ્રેન ટિકિટ સાથે મુસાફરી કરતા ત્રણ લોકો પકડાયા હતા.
શું છે સમગ્ર મામલો?
માહિતી મુજબ, આ ઘટના 28 નવેમ્બરના રોજ 18:45 પરેલ-કલ્યાણ એસી લોકલ ટ્રેનમાંથી પ્રકાશમાં આવી છે. જ્યારે TTI પ્રશાંત કાંબલે અને રેલ્વે પ્રોટેક્શન ફોર્સના કર્મચારીઓએ ત્રણ મુસાફરો, એક મહિલા અને બે પુરુષોને તેમની ટિકિટ બતાવવા કહ્યું. સત્તાવાર UTS એપમાં ટિકિટ ખોલવાને બદલે, ત્રણેય લોકોએ તેમના ફોનના દસ્તાવેજો ફોલ્ડરમાં સેવ કરેલા UTS 'સીઝન પાસ' બતાવ્યા.
જ્યારે મુસાફરોને એપ પર તેમની ટિકિટ બતાવવાનું કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે તેઓ તે બતાવી શક્યા નહીં, જેના કારણે TTI કાંબલેએ ટિકિટોની વધુ બારીકાઈથી તપાસ કરી. તપાસ કર્યા બાદ, જાણવા મળ્યું કે ત્રણેય ડિજિટલ પાસમાં એક જ યુટીએસ નંબર - XOOJHN4569 - હતો. જ્યારે દરેક અસલી ટિકિટ પર એક યૂનિક નંબર હોય છે. તેમના મોબાઇલ નંબરોની વધુ ચકાસણીથી પુષ્ટિ થઈ કે તેમને કોઈ સીઝન ટિકિટ આપવામાં આવી નથી, જે પાસ નકલી હોવાનું સાબિત કરે છે.
તપાસ દરમિયાન, એવું પણ જાણવા મળ્યું કે, સીઝન ટિકિટો AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી, જે તાજેતરના સમયમાં શોધાયેલા આવા જ કેસોની શ્રેણીમાં આ નવીનતમ ઘટના છે. છેતરપિંડી, બનાવટી અને કપટપૂર્ણ મુસાફરી માટે ભારતીય દંડ સંહિતા (BNS) 2023ની ઘણી કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. આ ગુનાઓમાં દંડ અને સાત વર્ષ સુધીની જેલની સજા છે.
અસલી અને નકલી ટિકિટ કેવી રીતે ઓળખવી
મહત્વપૂર્ણ છે કે ફક્ત UTS એપ દ્વારા બુક કરાયેલી ટિકિટ જ માન્ય હોય છે. જો તમે UTS એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરાવો છો, તો આ ટિકિટને UTS એપ પર પણ જોઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત જો તમે UTS એપ દ્વારા બુક કરાયેલી ટિકિટનો સ્ક્રીનશોટ, ફોટો અથવા અન્ય કોઈ રીતે બતાવો છો, તો તે સંપૂર્ણપણે અમાન્ય ગણવામાં આવશે.
તમારી માહિતી માટે જણાવી દઈએ કે, જો તમે UTS એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરાવો છો, તો ટિકિટ નકલી કે બનાવટી હોઈ શકે નહીં. આવા કિસ્સામાં, TTI તમને એપ ખોલીને ટિકિટ બતાવવાનું કહેશે. જો તમે ટિકિટનો ફોટો, સ્ક્રીનશોટ અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારે ટિકિટ બતાવો છો, તો તે કોઈપણ રીતે માન્ય નથી, અને એવામાં છેતરપિંડીની શક્યતા વધી જાય છે.