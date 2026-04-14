Oppo Find X9 Ultra: 200MP વાળા ડબલ કેમેરા સાથે, 21 એપ્રિલે થશે ગ્લોબલ લોન્ચ
ફોનમાં હેસલબ્લેડની ડ્યૂલ 200 MP કેમેરા સિસ્ટમ નવી LUMO ટેકનોલોજી અને 8K વીડિયો રિકોર્ડિંગ સાથે આવશે.
Published : April 14, 2026 at 10:24 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓપ્પોએ તેના આગામી ફ્લેગશિપ ફોન, Find X9 Ultraનું એક ખાસ વર્ઝન રજૂ કર્યું છે. કંપનીએ તેના વૈશ્વિક લોન્ચ પહેલા હેસલબ્લેડ અર્થ એક્સપ્લોરર માસ્ટર સેટનો ખુલાસો કર્યો છે. આ ખાસ એડિશન હેસલબ્લેડ X2D 100C અર્થ એક્સપ્લોરર લિમિટેડ એડિશનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પેકેજમાં એક યુનિક હેસલબ્લેડ કલેક્ટર સર્ટિફિકેટ શામેલ છે, જેમાં અલગ સીરીયલ નંબર છે. ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે, આ લિમિટેડ એડિશન ખૂબ જ આકર્ષક સાબિત થવાની સંભાવના છે.
ફોન ત્રણ ઉત્કૃષ્ટ કલર વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ થશે: અર્થ ટુંડ્રા, પોલર ગ્લેશિયર અને વેલ્વેટ સેન્ડ કેન્યોન. ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, તેમાં એક સેન્ટ્રલ સર્ક્યુલર કેમેરા મોડ્યુલ છે જે ફોનને પ્રોફેશનલ કેમેરા જેવો લૂક આપે છે. ઓપ્પો ફાઇન્ડ શ્રેણીના પ્રોડક્ટ હેડ ઝોઉ યિબાઓના જણાવ્યા અનુસાર, Find X9 Ultra અને Find X9s Pro બંને પ્રીમિયમ સ્પેસિફિકેશન્સ સાથે આવશે.
સુપિરિયર ડિસ્પ્લે અને કેમેરા સિસ્ટમ
આ ફોનના યુઝર્સ 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે ડિસ્પ્લેનો આનંદ માણશે, જેમાં 1-નિટ આઇ પ્રોટેક્શન ટેકનોલોજીની નવી જનરેશન આપેલી છે. આ ફોન Googleની Android 16 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર આધારિત ColorOS 16 પર ચાલશે. સુરક્ષા માટે, ફોનમાં અલ્ટ્રાસોનિક ફિંગરપ્રિન્ટ અનલોકિંગ સિસ્ટમ છે. ડ્યૂરેબિલિટીના માલામાં ફોનમાં IP66, IP68 અને IP69 રેટિંગ સાથે આવે છે, જે પાણી અને ધૂળ સામે મજબૂત રક્ષણ કરે છે.
આ ફોનની સૌથી ખાસ વાત તેની કેમેરા સિસ્ટમ છે, જેની ચારેય બાજુ ચર્ચા છે. આ ફોનમાં Hasselblad ની ડ્યુઅલ 200MP અલ્ટ્રા-હાઇ-ડેફિનેશન ઇમેજિંગ સિસ્ટમ આપેલી છે. તેમાં નવી જનરેશનનો Hasselblad માસ્ટર મોડ, LUMO લાઇટ-કન્ડેન્સિંગ ઇમેજિંગ સિસ્ટમ અને પ્રોફેશનલ ઇમેજિંગ કીટનો પણ સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ફોન 8K અલ્ટ્રા-હાઇ-ડેફિનેશન સિનેમેટિક વિડિયો રેકોર્ડિંગને સપોર્ટ કરે છે. પાછલી જનરેશનની તુલનામાં, લાઈટ ઈનટેક અને સેન્સર રિઝોલ્યુશન બંનેમાં નોંધપાત્ર સુધારા કરવામાં આવ્યા છે.
આ ડિવાઇસ માસ્ટર સેટ ફોટોગ્રાફી એસેસરીઝ સાથે આવશે, જેમાં પ્રો ટેલિકોન્વર્ટર અને કેમેરા હેન્ડલ કેસ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ ફોન 21 એપ્રિલે વૈશ્વિક સ્તરે લોન્ચ થવાનો છે, તે સમયે ડિવાઇસ વિશે સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામે, જો તમે સારી કેમેરા સિસ્ટમ અને ફોટોગ્રાફી ક્ષમતાઓ ધરાવતા ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોનની શોધમાં છો, તો OPPOનું આ આગામી ડિવાઇસ તમારા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, ભારતમાં આ ફોનનું વેચાણ ક્યારે શરૂ થશે તે અંગેની માહિતી હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો: