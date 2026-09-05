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OpenAI એ લોન્ચ કર્યું સૌથી સ્માર્ટ AI મોડલ GPT-6 Astra, જાણો ખાસિયતો

OpenAI એ GPT-6 Astra નામનું અત્યાર સુધીનું સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ અને અલાઇન્ડ AI મોડલ લોન્ચ કર્યું, જે કમ્પ્યુટર ઉપયોગ અને પ્રોફેશનલ કામો માટે ડિઝાઇન કરાયું છે.

GPT-6 Astra ChatGPT Plus માટે ઉપલબ્ધ હશે
GPT-6 Astra ChatGPT Plus માટે ઉપલબ્ધ હશે (Image Credit: X/@OpenAI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 1:59 PM IST

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હૈદરાબાદ: OpenAI એ GPT-6 Astra રજૂ કર્યું છે, જે તેનું અત્યાર સુધીનું સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ અને સૌથી વધુ અલાઇન્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) મોડલ છે. તેને કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ, વેબ બ્રાઉઝિંગ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ, સાયબર સિક્યુરિટી, સાયન્ટિફિક રિસર્ચ અને પ્રોફેશનલ કામો જેવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

OpenAI નું કહેવું છે કે Astra નું લોન્ચિંગ ટ્રેનિંગ, રિઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ અને સેફ્ટી અલાઇનમેન્ટમાં વર્ષોના રિસર્ચને એક સાથે લાવે છે અને તે આ બાબતમાં એક મોટું પગલું છે કે AI સિસ્ટમ કેવી રીતે જટિલ, વાસ્તવિક દુનિયાના કામોને સંભાળે છે.

કંપનીનું કહેવું છે કે નવું AI મોડલ શરૂઆતમાં કેટલીક પસંદગીની સંસ્થાઓ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં તેને ChatGPT Plus, Pro, Business અને Enterprise યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. GPT-6 Astra, OpenAI API, Microsoft Azure અને AWS Bedrock દ્વારા પણ ઉપલબ્ધ થશે.

કમ્પ્યુટરના ઉપયોગમાં GPT-6 Astra સૌથી અલગ છે

Astra ની ખાસિયતોમાંની એક કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ છે. આ મોડલ વારંવાર કરવામાં આવતા ડિજિટલ કામો, જેમ કે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા, કસ્ટમર રેકોર્ડ અપડેટ કરવા અને કેલેન્ડર મેનેજ કરવા, ને સંભાળી શકે છે. તે ઓનલાઇન રિસર્ચ કરવા, ઇમેઇલ કે ડોક્યુમેન્ટમાં સમરી તૈયાર કરવા, સાયન્ટિફિક ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવા, ચાર્ટ બનાવવા, વેબસાઇટ બનાવવા અને બધું યોગ્ય રીતે કામ કરે તે માટે ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે પણ સક્ષમ છે. Astra યુઝર્સને સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ અને ટેસ્ટ કરવા સાથે સ્ક્રીન પર આવતી સમસ્યાઓને ઠીક કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

આ સુધારાઓથી વાસ્તવમાં કામ કરવાની ક્ષમતા વધે છે. OSWorld 2.0 પર સિમ્યુલેટેડ ટેસ્ટિંગમાં, Astra એ તેના અગાઉના મોડલ, GPT-5.6 Sol ની તુલનામાં કમ્પ્યુટર સંબંધિત કામો લગભગ 47 ટકા ઝડપથી પૂર્ણ કર્યા. તેણે પ્રતિ કામ લગભગ 40 મિનિટમાં 72.6 ટકા સ્કોર હાંસલ કર્યો, જ્યારે અગાઉના મોડલે લગભગ 75 મિનિટમાં 65.7 ટકા સ્કોર હાંસલ કર્યો હતો.

સેફ્ટી અને અલાઇનમેન્ટ પર વધુ ભાર

OpenAI નું કહેવું છે કે Astra માં યુઝરની મંશા સમજવા અને કોઈ કામની નક્કી કરેલી સીમાઓમાં રહેવાની રીતે નોંધપાત્ર સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. તેને ટેસ્ટ કરવા માટે, AI કંપનીએ Hugging Face સાથે જોડાયેલી વાસ્તવિક દુનિયાની એક અગાઉની ઘટનાથી પ્રેરિત થઈને એક નવું મૂલ્યાંકન (evaluation) તૈયાર કર્યું. તેનો હેતુ એ તપાસવાનો હતો કે શું કોઈ મોડલ મુશ્કેલ અથવા અશક્ય કામ મળવા પર તેના નક્કી કરેલા દાયરાથી બહાર જશે કે કેમ. આ ટેસ્ટમાં, અગાઉના મોડલ GPT-5.6 Sol ને જ્યારે વધારાના સુરક્ષા પગલાં વગર ચલાવવામાં આવ્યું, ત્યારે તે 48 ટકા કિસ્સાઓમાં તેની નક્કી કરેલી સીમાઓથી આગળ નીકળી ગયું. તેનાથી વિપરીત, GPT-6 Astra કોઈ પણ ટેસ્ટ કેસમાં તેની સીમાથી બહાર ગયું નથી.

આ ઉપરાંત, આ મોડલે ગણિતના એક મુશ્કેલ બેન્ચમાર્ક, FrontierMath Tier 4 પર 98 ટકા સ્કોર કર્યો અને અગાઉ વણઉકેલાયેલી ગાણિતિક સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં પણ યોગદાન આપ્યું છે.

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