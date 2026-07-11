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OpenAI એ લોન્ચ કર્યા GPT-5.6 અને ChatGPT Work

OpenAIએ પોતાના ફ્લેગશિપ AI મોડલ GPT-5.6ને ત્રણ વેરિઅન્ટ સોલ, ટેરા અને લુના સાથે લોન્ચ કર્યું, જે અલગ-અલગ પર્ફોર્મન્સ અને ખર્ચ વિકલ્પો આપે છે.

OpenAI એ લોન્ચ કર્યા GPT-5.6 અને ChatGPT Work
OpenAI એ લોન્ચ કર્યા GPT-5.6 અને ChatGPT Work (Image Credti: X/@OpenAI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 10:17 PM IST

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હૈદરાબાદઃ OpenAIએ પોતાના સૌથી નવા ફ્લેગશિપ મોડલ્સ GPT-5.6 અને ChatGPT Work લોન્ચ કર્યા છે. ChatGPT Work એક એજન્ટિક વર્કસ્પેસ છે, જે કોડિંગ, સંશોધન, દસ્તાવેજ નિર્માણ, વેબસાઇટ બનાવવી અને પ્રેઝન્ટેશન જેવા જટિલ વ્યાવસાયિક કાર્યોને એક જ ઇન્ટરફેસથી પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ જાહેરાત સાથે OpenAI એ ChatGPTને સાદા ચેટિંગ ચેટબોટને બદલે ઉત્પાદકતા પ્લેટફોર્મ તરીકે સ્થાપિત કરવાની દિશામાં સૌથી મોટું પગલું ભર્યું છે.

GPT-5.6 ત્રણ વેરિઅન્ટમાં છે

સોલ, ટેરા અને લુના. દરેક વેરિઅન્ટ પર્ફોર્મન્સ, ઝડપ અને ખર્ચનું અલગ સંતુલન પૂરું પાડે છે. OpenAIના જણાવ્યા અનુસાર, આ મોડલ્સ રિઝનિંગ, કોડિંગ, વૈજ્ઞાનિક સમસ્યા ઉકેલવાની ક્ષમતા અને એજન્ટિક ક્ષમતાઓમાં સુધારો લાવે છે, સાથે ડેવલપર્સ અને સાહસોને ઝડપ, બુદ્ધિમત્તા અને કાર્યક્ષમતા વચ્ચે પસંદગી કરવાની લવચીકતા પણ આપે છે. કંપનીએ એ પણ પુષ્ટિ કરી છે કે GPT-5.6 હવે Microsoft 365 Copilotને શક્તિ આપતું પ્રિફર્ડ મોડલ છે.

GPT-5.6 ChatGPT, Codex અને OpenAIની APIમાં રોલઆઉટ થઈ રહ્યું છે. સોલ સૌથી માંગવાળા કાર્યો માટે ફ્લેગશિપ વર્ઝન છે, ટેરા ઓછા ખર્ચે GPT-5.5 જેવું પર્ફોર્મન્સ આપે છે અને લુના સૌથી ઝડપી અને સસ્તો વિકલ્પ છે. ChatGPTની અંદર પ્લસ, પ્રો, બિઝનેસ અને એન્ટરપ્રાઇઝ સબસ્ક્રાઇબર્સ સોલનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે પ્રો અને એન્ટરપ્રાઇઝ યુઝર્સને વધુ ભારે કામ માટે અપગ્રેડેડ સોલ પ્રો ટિયર પણ મળે છે. ChatGPT Work અને Codexમાં ફ્રી અને ગો-ટિયર યુઝર્સને ટેરા મળે છે, જ્યારે પેમેન્ટ કરતા સબસ્ક્રાઇબર્સ સોલ, ટેરા અને લુના વચ્ચે પસંદગી કરી રિઝનિંગ લેવલ એડજસ્ટ કરી શકે છે. ડેવલપર્સ API મારફતે ત્રણેય વેરિઅન્ટનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જેમાં મલ્ટિ-એજન્ટ સપોર્ટ અને સુધારેલા ટૂલ-કોલિંગ ફીચર્સનો સમાવેશ થાય છે.

GPT-5.6ના ભાવની વાત કરીએ તો, લુના માટે દસ લાખ ઇનપુટ ટોકન દીઠ 1 ડોલર (આશરે 96 રૂપિયા), ટેરા માટે 2.50 ડોલર (આશરે 239 રૂપિયા) અને સોલ માટે 5 ડોલર (આશરે 478 રૂપિયા) છે. આઉટપુટ ટોકન માટે દર થોડો વધારે છે.

ChatGPT Work ડેસ્કટોપ, વેબ અને મોબાઇલ પર ઉપલબ્ધ એક જ એપ્લિકેશનમાં ChatGPT અને Codex (OpenAIની AI કોડિંગ સિસ્ટમ)ને સંયોજિત કરે છે. યુઝર્સ આ આસિસ્ટન્ટને રિપોર્ટ બનાવવા, ડેટાનું પૃથ્થકરણ કરવા, સોફ્ટવેર લખવા, વેબસાઇટ્સ બનાવવા, વર્કફ્લો ઓટોમેટ કરવા અને પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવા જેવા કામો સોંપી શકે છે – આ બધું અલગ-અલગ એપ્લિકેશનોમાં જવાની જરૂર વગર. પ્લેટફોર્મ બ્રાઉઝર ઓટોમેશન અને વેબસાઇટ પબ્લિશિંગને પણ સપોર્ટ કરે છે, જે કોડિંગ અને લેખનથી આગળ વ્યાપક વર્કફ્લો ઓટોમેશન સુધી તેની પહોંચ લંબાવે છે.

આ લોન્ચ ChatGPTને ઓલ-ઇન-વન વર્ક પ્લેટફોર્મમાં ફેરવવાની OpenAIની વ્યાપક મહત્ત્વાકાંક્ષા દર્શાવે છે. ચેટ, કોડિંગ, સંશોધન અને ઓટોમેશન માટે અલગ-અલગ ટૂલ્સ આપવાને બદલે, ChatGPT Work તે બધાને એક જગ્યાએ લાવે છે. આ એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે OpenAI એન્થ્રોપિક સહિત હરીફો સામે સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહી છે. એન્થ્રોપિકનું Claude Cowork એજન્ટ સમાન એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રોડક્ટિવિટી યુઝ કેસને લક્ષ્ય બનાવે છે. Claude Coworkની જેમ ChatGPT Work પણ શક્તિશાળી AI કોડિંગ ટૂલ્સને પ્રોગ્રામિંગ અનુભવ વગરના લોકો માટે ઉપયોગી બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્લેટફોર્મ Slack, Gmail, Google Drive, Microsoft Teams, SharePoint અને CRM ટૂલ્સ જેવી વ્યાપકપણે વપરાતી એન્ટરપ્રાઇઝ સેવાઓ સાથે પણ કનેક્ટ થાય છે, જે ChatGPTને ફાઇલ્સ એક્સેસ કરવા અને હાલની બિઝનેસ સિસ્ટમોમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. OpenAIનું કહેવું છે કે ChatGPT Work એ જ સુરક્ષા અને વહીવટી નિયંત્રણો દ્વારા સંચાલિત છે જે પહેલાથી ChatGPT Enterpriseમાં વપરાય છે.

આ અપડેટ્સ સાથે OpenAI એ GPT-5.6 માટે કન્ફિગરેબલ રિઝનિંગ લેવલ પણ રજૂ કર્યા છે, જે યુઝર્સને ઝડપી જવાબોથી લઈને ઊંડા વિશ્લેષણ સુધી, કોઈ કાર્યમાં મોડલે કેટલો કમ્પ્યુટિંગ પ્રયાસ કરવો તે નક્કી કરવાની સુવિધા આપે છે. 'અલ્ટ્રા' મોડ સહિતના ઉચ્ચતર વિકલ્પો શરૂઆતમાં ફક્ત પ્રો અને એન્ટરપ્રાઇઝ સબસ્ક્રાઇબર્સ પૂરતા મર્યાદિત છે.

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