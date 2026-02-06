ઓપનAI ફ્રન્ટિયર લોન્ચ થયું, કંપનીઓને વાસ્તવિક AI સહ-કાર્યકરો મળશે
ઓપનAI ફ્રન્ટિયર એક નવું પ્લેટફોર્મ છે જે કંપનીઓને વિશ્વસનીય એઆઈ સહકાર્યકરો બનાવવામાં મદદ કરે છે જેઓ વાસ્તવિક કાર્ય કરે છે.
Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST
હૈદરાબાદ : OpenAI એ એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીઓ માટે ફ્રન્ટિયર નામનું એક નવું પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે. તેનો ધ્યેય AI એજન્ટ્નેસને ફક્ત સાધનો કરતાં વાસ્તવિક કર્મચારીઓની જેમ કાર્ય કરવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. OpenAI કહે છે કે, AI એ પહેલાથી જ કંપનીઓના કાર્ય કરવાની રીતમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે અને ઉત્પાદન, વૈશ્વિક રોકાણ કંપનીઓ અને ઉર્જા ક્ષેત્ર જેવા અનેક ક્ષેત્રોમાં ઉત્પાદકતામાં વધારો કર્યો છે.
જોકે, આટલી ઝડપી પ્રગતિ છતાં, ઘણી કંપનીઓ AIને સંપૂર્ણપણે અપનાવવામાં પાછળ રહી જાય છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે AI એજન્ટોને હાલની સિસ્ટમોમાં બનાવવા, ચલાવવા અને એકીકૃત કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. OpenAIનું નવું પ્લેટફોર્મ, Frontier, આ મુદ્દાને સંબોધવા માટે રચાયેલ છે.
ઓપનએઆઈ અનુસાર, ફ્રન્ટીયર એઆઈ એજન્ટોને એ જ કુશળતા આપે છે, જે માનવોને કામ પર સફળ થવા માટે જરૂરી છે. આમાં શેર કરેલ સંદર્ભ, યોગ્ય ઓનબોર્ડિંગ, પ્રતિસાદમાંથી શીખવાની ક્ષમતા અને સ્પષ્ટ પરવાનગીઓ અને મર્યાદાઓનો સમાવેશ થાય છે. કંપની કહે છે કે આ રીતે, કંપનીઓ વ્યક્તિગત કાર્યોથી આગળ વધીને એઆઈને સહકાર્યકરો બનવા માટે સશક્ત બનાવી શકે છે, સમગ્ર વ્યવસાયમાં સાથે મળીને કામ કરી શકે છે.
ફ્રન્ટિયરની મુખ્ય વિશેષતાઓ
- આ AI એજન્ટોને સમજવામાં મદદ કરે છે કે વિવિધ સિસ્ટમોમાં વાસ્તવિક કાર્ય કેવી રીતે થાય છે.
- એજન્ટો ઓળખી શકે છે કે સારા ઉત્પાદનમાં શું શામેલ છે, અને સમય જતાં કામની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થાય છે.
- તેમને કોમ્પ્યુટર અને જરૂરી સાધનોની ઍક્સેસ મળે છે જેથી તેઓ યોજનાઓ બનાવી શકે, કોડ ચલાવી શકે અને ફાઇલો સાથે કામ કરી શકે.
- દરેક AI એજન્ટની પોતાની ઓળખ, પરવાનગીઓ અને સીમાઓ હોય છે જેના પર ટીમો વિશ્વાસ કરી શકે છે.
ફ્રન્ટીયરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તે કંપનીઓની હાલની સિસ્ટમો સાથે એકીકૃત રીતે કાર્ય કરે છે. નવું પ્લેટફોર્મ અપનાવવાની કે જૂના એજન્ટો અથવા એપ્લિકેશનોને દૂર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો સિસ્ટમો વિવિધ ક્લાઉડમાં ફેલાયેલી હોય, તો પણ ફ્રન્ટીયર તેમને કનેક્ટ કરી શકે છે. હાલમાં, ફ્રન્ટીયર પસંદગીના ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે. OpenAI એ જણાવ્યું છે કે આગામી મહિનાઓમાં તેને વધુ કંપનીઓમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
ઓપનAI ફ્રન્ટિયરના શરૂઆતના વપરાશકર્તાઓમાં HP, ઇન્ટ્યુટ, ઓરેકલ, સ્ટેટ ફાર્મ, થર્મો ફિશર અને ઉબેરનો સમાવેશ થાય છે. બીબીવીએ, સિસ્કો અને ટી-મોબાઇલ જેવા હાલના ગ્રાહકો પણ તેને અપનાવી રહ્યા છે. ઓપનએAI કહે છે કે કંપનીઓને હવે ફક્ત વધુ સારા સાધનોની, પરંતુ એવા AI સહ-કાર્યકરોની પણ જરૂર છે જેઓ માણસોની જેમ વર્કફ્લોને સમજે છે અને વાસ્તવિક કાર્યો સંભાળી શકે છે. આ વિઝન સાથે ફ્રન્ટીયરને એન્ટરપ્રાઇઝ AIમાં આગામી પગલાં તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
