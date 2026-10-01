OpenAIએ લૉન્ચ કર્યું Dots, એવો AI એજન્ટ્સ જે દિવસના 24 કલાક તમારા વતી કરશે કામ!
OpenAIએ "Dots" નામના 'ઓલવેઝ-ઓન' (સતત કાર્યરત) AI એજન્ટ્સ રજૂ કર્યા છે, જે તેના ક્લાઉડ કમ્પ્યુટર્સ પર વિવિધ કાર્યો સંભાળે છે.
Published : October 1, 2026 at 12:42 PM IST
હૈદરાબાદ: OpenAIએ 29 સપ્ટેમ્બરે 'Dots' (ડોટ્સ) નામનો એક નવો AI એજન્ટ લોન્ચ કર્યો. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, આ AI એજન્ટ સતત કાર્યરત રહે છે અને ચોક્કસ સૂચનાઓની રાહ જોયા વિના કામ શરૂ કરી દે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તે એક એવા ડિજિટલ મિત્ર તરીકે કામ કરે છે, જે માત્ર જવાબો જ નથી આપતો, પરંતુ તમારી વતી કાર્યો પણ સંભાળે છે. આ AI એજન્ટ્સ કંપનીના નવા GPT-6 Astra મોડલ પર કાર્ય કરે છે.
Dots કેવી રીતે કામ કરે છે
દરેક Dot પાસે પોતાનું સમર્પિત ક્લાઉડ કમ્પ્યુટર અને બ્રાઉઝર હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે, Dotsને કામ કરવા માટે તમારા ફોન કે લેપટોપ પર નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી. તેના દ્વારા કરવામાં આવેલા કામની સમીક્ષા કરવા માટે તમે ગમે ત્યારે તેના કમ્પ્યુટરને એક્સેસ કરી શકો છો. જો પરવાનગી આપવામાં આવે, તો આ AI એજન્ટ તમારા લેપટોપ સાથે જોડાઈ શકે છે અને તમારી સાથે સીધું કામ કરી શકે છે. તે પ્લગઈન્સ દ્વારા 4,000થી વધુ એપ્લિકેશન્સ સાથે જોડાઈ શકે છે. એક જ Dot એકસાથે અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું સંચાલન કરી શકે છે, જેનાથી વિવિધ કાર્યો માટે અલગ-અલગ ચેટ ખોલવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી.
Your dot is ready to meet you. pic.twitter.com/HyC9ZAztOm— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
સમય જતાં Dots તમારી પાસેથી શીખે પણ છે. તમે તેની સાથે જેટલું વધુ કામ કરશો, તે તમારી પસંદગીઓ, તમારી કામ કરવાની શૈલી અને ગુણવત્તાયુક્ત કાર્ય માટેના તમારા ધોરણોને તેટલું જ વધુ સારી રીતે સમજશે. તમે ChatGPTના ડેસ્કટોપ, વેબ અને મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ પર ટેક્સ્ટ મેસેજ અથવા વૉઇસ કૉલ દ્વારા તેની સાથે વાતચીત કરી શકો છો.
તમે Slack અને Teams પર પણ તેની સાથે વાતચીત કરી શકો છો, અને કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે, ટૂંક સમયમાં ટેક્સ્ટ મેસેજ સપોર્ટ પણ આવનાર છે. તમે તમારા પહેલા Dotને નામ પણ આપી શકો છો. OpenAI એવા ભવિષ્યની કલ્પના કરે છે જેમાં Dotsની આખી ટીમ તમારા માટે કામ કરશે.
કયા કયા કામોમાં કરી શકે છે મદદ
કંપનીએ તેના નવા AI એજન્ટ, 'Dots', તમને કયા કયા કામોમાં મદદ કરી શકે છે તે દર્શાવતા ઘણા ઉદાહરણો રજૂ કર્યા છે. ડેવલપર માટે, ડોટ્સ ગ્રાહકોનો ફીડબેક જોઈને નાના બગ ફિક્સ કરી શકે છે અને રિવ્યૂ માટે તૈયાર કોડ લાવે છે. વૈજ્ઞાનિકો માટે નવો ડાટા આવવા પર તે બીજીવાર એનાલિસિસ કરે છે અને રિસર્ચ પેપરના ગ્રાફ અપડેટ કરે છે. તે સેલ્સ લીડ માટે પ્રપોઝલ અપડેટ કરે છે અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર માટે ઈન્ટરવ્યૂથી ક્લિપ્સ, શો નોટ્સ અને સોશિયલ પોસ્ટના ડ્રાફ્ટ બનાવે છે.
Dots are here!— Sam Altman (@sama) September 29, 2026
A new way to use AI that works 24/7 for you; get more of your time and attention back to work at a higher level.https://t.co/Kp4fPSGUTT
તેનો ઉપયોગ OpenAIમાં પણ આંતરિક રીતે થઈ રહ્યો છે. Slackમાં બગ દેખાય કે તરત જ ડોટ્સ તપાસ કરવાનું શરૂ કરે છે અને નવી ડિઝાઇન આવવા પર તેને ચાલુ એપમાં બદલી આપે છે. એક શરુઆતી ટેસ્ટરના ડોટએ જોયું કે તે એક પબ્લિકેશનને ઈનવૉઈસ મોકલવાનું ભૂલી ગયો છે. તો ડૉટએ ઈનવૉઈસ બનાવ્યો અને ટેસ્ટરની મંજૂરી બાદ મોકલી દીધો.
સુરક્ષા અને કંટ્રોલ
કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, જ્યાં સુધી તમે ખુદ ડૉટને તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નથી જોડતા, ત્યાં સુધી તે તમારા કોમ્પ્યુટરથી અલગ રહે છે. વેબસાઈટ પર લૉગિન માટે ડૉટ સેવ પાસવર્ડ ઉપયોગ કરી શકે છે, પણ તે એઆઈ મૉડલને દેખાતું નથી. જ્યારે તમે ડૉટ્સ સાથે એક્ટિવ નથી થતા, ત્યારે તે બેકગ્રાઉન્ડડમાં 'પ્રોએક્ટિવ રિસર્ચ' કરે છે, પણ ફક્ત રીડ-ઓનલી ટૂલથી. તેનો અર્થ છે કે ડૉટ્સ મેસેજ નથી મોકલી શકતો અને એપનું કન્ટેન્ટ નથી બદલી શકતો.
Introducing dots, powered by GPT-6 Astra.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. pic.twitter.com/inY5BZj3Kz
તમે નક્કી કરી શકો છો કે ડૉટ કઈ એપ્સનું એક્સેસ કરી શકે છે. કસ્ટમ રૂલ્સની મદદથી તમે ડૉટ્સને કેટલાક કામોની છૂટ પણ આપી શકો છો, કેટલાકમાં એપ્રુવલ માગી શકે છે કે તેને બ્લોક કરી શકે છે. ડૉટ્સની એક્ટિવિટી વ્યૂમા બેકગ્રાઉન્ડ કામ પણ દેખાય છે. પાસવર્ડ બદલવા જેવા સંવેદનશીલ કામોને યુઝરને જાતે જ કરવા પડે છે. જો કોઈ જોખમ દેખાય છે તો સિસ્ટમ ડૉટનું કામ રોકી પણ શકે છે. જો કે, આટલું બધું જ ક્લેમ કર્યા બાદ પણ કંપનીનું કહેવું છે કે ડૉટ્સ ભૂલ કરી શકે છે, માટે યુઝર્સને જરૂરી કામોની તપાસ ખુદ કરવી જોઈએ.
તેનો ઉપયોગ કોણ કરી શકે છે અને તેની કિંમત શું છે?
ડૉટ્સનું રોલઆઉટ પસંદગીના માર્કેટમાં ચેટજીપીટીના પ્રો અને બિઝનેસ પ્રીમિયમ યુઝર્સ માટે શરુ થયું છે. એન્ટરપ્રાઈસ (Edu અને હેલ્થકેર સહિત) યુઝર્સ બીટા ત્યારે અજમાવી શકે છે, જ્યારે તેમના વર્કસ્પેસનો એડમિન તેને ચાલુ કરે. પહેલું ડૉટ પ્લાનમાં વગર કોઈ એક્સ્ટ્રા કિંમતે સામેલ કરવામા આવ્યું છે અને ભારે કામ માટે એક અલગ એલાઉન્સ મળે છે, જે પહેલા મહિને વધારે છે. ડૉટ સાથે વાતચીત કરવામા ચેટજીપીટીની યુસેઝ લિમિટમાં નથી ગણાતી, પણ Codex કે ChatGPT Workમાં શરુ કરાયેલા ટાસ્ક ગણાય છે. તેમાં આગળ વધારે ડૉટ્સને જોડવાનું ઑપ્શન આવશે.
કંપનીઓ માટે 'Specialist Dots'ની ઝલક પણ રજૂ કરવામાં આવી છે. આ એજન્ટોની પોતાની ઓળખ અને ક્રેડેન્શિયલ હશે અને તેઓ ખરીદી, ઇન્વોઇસિંગ, ઈમેલ માર્કેટિંગ, કસ્ટમર સપોર્ટ અને કૉન્ટ્રાક્ટ જેવા કામ સંભાળશે. આ પહેલ માટે OpenAI, Microsoft Agent 365 સાથે સહયોગ કરી રહ્યું છે. OpenAIના આ નવા AI એજન્ટ 'Dots' નો મુકાબલો, Meta દ્વારા તાજેતરમાં લોન્ચ કરાયેલા AI એજન્ટ 'Muse' સાથે થશે.
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