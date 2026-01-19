ETV Bharat / technology

OpenAI એ એક મોટી જાહેરાત કરી, ફ્રી ચેટજીપીટી વપરાશકર્તાઓ હવે જાહેરાતો જોઈ શકશે

OpenAI એ પુષ્ટિ આપી છે કે તે યુએસથી શરૂ કરીને ChatGPT પર જાહેરાતોનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. જોકે, પેઇડ વપરાશકર્તાઓ જાહેરાતો જોઈ શકશે નહીં.

ફ્રી ચેટજીપીટી યુઝર્સ હવે તેમના ચેટ બોક્સમાં જાહેરાતો જોઈ શકશે.
ફ્રી ચેટજીપીટી યુઝર્સ હવે તેમના ચેટ બોક્સમાં જાહેરાતો જોઈ શકશે. (OpenAI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 2:33 PM IST

હૈદરાબાદ : OpenAIએ આખરે સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી છે કે જાહેરાતો હવે ChatGPT પર ચાલશે. શુક્રવારે, સાન ફ્રાન્સિસ્કો સ્થિત AI કંપનીએ જાહેરાત કરી કે તે તેના ચેટબોટ પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાતોનું પરીક્ષણ શરૂ કરશે. તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં શરૂ થશે, અને તેને અન્ય દેશોમાં પણ વિસ્તૃત કરી શકાય છે.

આ નવી જાહેરાત તાજેતરના અહેવાલો વચ્ચે આવી છે કે ઓપનએઆઈના સીઈઓ સેમ ઓલ્ટમેને કંપનીમાં "કોડ રેડ" માટે હાકલ કરી હતી અને ચેટજીપીટી સંબંધિત કામને પ્રાથમિકતા આપવા સૂચના આપી હતી.

ઓપનએઆઈએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે તે આગામી અઠવાડિયામાં ચેટજીપીટીના ફ્રી એન્ડ ગો ટાયર્સ પર જાહેરાતોનું પરીક્ષણ શરૂ કરશે. કંપનીએ એક બ્લોગ પોસ્ટમાં એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જાહેરાતો કેવી રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને કયા નિયમોનું પાલન કરવામાં આવશે.

ઓપનએઆઈના ચાર મુખ્ય સિદ્ધાંતો

કંપનીએ પોતાની પોસ્ટ દ્વારા માહિતી આપી કે તેણે જાહેરાતો અંગે ચાર મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતો નક્કી કર્યા છે.

  1. જાહેરાતોની ChatGPT પ્રતિભાવો પર કોઈ અસર થશે નહીં.
  2. જાહેરાતો હંમેશા જવાબોથી અલગ હશે અને વપરાશકર્તાની મૂંઝવણ ટાળવા માટે સ્પષ્ટ રીતે લેબલ કરેલી હશે.
  3. વપરાશકર્તાઓની ચેટ અથવા વાતચીતની માહિતી જાહેરાતકર્તાઓ સાથે શેર કરવામાં આવશે નહીં.
  4. ચેટજીપીટી પ્લસ, પ્રો, એન્ટરપ્રાઇઝ અને બિઝનેસ વપરાશકર્તાઓને કોઈપણ જાહેરાતો બતાવવામાં આવશે નહીં.

ઓપનએઆઈ કહે છે કે વપરાશકર્તાઓનો તેમના ડેટા પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રહેશે. કંપની વ્યક્તિગત જાહેરાતો પ્રદર્શિત કરવા માટે કેટલાક બિન-વાતચીત ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ વપરાશકર્તાઓ કોઈપણ સમયે જાહેરાત-સંબંધિત ડેટાને નાપસંદ કરી શકે છે અને સાફ કરી શકે છે.

કંપનીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તે વપરાશકર્તાઓને એપ પર લાંબી જાહેરાતો જોવા માટે ChatGPT ડિઝાઇન કરશે નહીં. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભવિષ્યમાં એક નવો સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન રજૂ કરવામાં આવી શકે છે જે જાહેરાતોને સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે. આ હાલમાં ફક્ત એક પરીક્ષણ તબક્કો છે, તેથી જાહેરાતોનું ફોર્મેટ, તે કયા સ્તર પર દેખાય છે અને તે વપરાશકર્તાઓને કેવી રીતે દેખાય છે તે ભવિષ્યમાં બદલાઈ શકે છે.

