OnePlus, Nothing સહિતની કંપનીઓના મિડ-રેન્જ અને ફ્લેગશિપ ફોન્સની કિંમતોમાં થશે વધારો
સ્માર્ટફોન ઉદ્યોગ ઘટકોની વધતી જતી કિંમતો - ખાસ કરીને DRAM અને NAND જેવા મેમરી અને સ્ટોરેજ ચિપ્સ સાથે તાલમેલ રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે
Published : May 1, 2026 at 9:30 PM IST
હૈદરાબાદ: કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપનીઓ OnePlus, Redmi, Nothing અને Realme ભારતમાં તેમના મિડ-રેન્જ અને ફ્લેગશિપ હેન્ડસેટના ભાવમાં વધારો કરવા જઈ રહી છે. આનું કારણ એ છે કે સ્માર્ટફોન ઉદ્યોગ ઘટકોની વધતી જતી કિંમતો - ખાસ કરીને DRAM અને NAND જેવા મેમરી અને સ્ટોરેજ ચિપ્સ સાથે તાલમેલ રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
અહેવાલો અનુસાર, AI ના ઝડપી ઉપયોગને કારણે ટેક કંપનીઓ તેમના ડેટા સેન્ટરો માટે મોટી માત્રામાં RAM અને GPU ચિપ્સ ખરીદવા લાગી છે, જેના કારણે આવશ્યક સ્માર્ટફોન ઘટકોની અછત સર્જાઈ છે. વધુમાં, RAM ઉત્પાદકોએ તેમનું ધ્યાન ઉચ્ચ-બેન્ડવિડ્થ મેમરી સ્ટિક્સના ઉત્પાદન પર કેન્દ્રિત કર્યું છે.
વધુમાં, કંપનીઓએ AI ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેમનો પુરવઠો ખસેડ્યો છે, જેના કારણે સ્માર્ટફોન ઉત્પાદકોને વિશ્વભરના તમામ મોડેલોમાં કિંમતો વધારવાની ફરજ પડી છે.
OnePlus ની કિંમતોની અપડેટ
ગત શુક્રવારે, સ્માર્ટફોન ઉત્પાદક OnePlus એ તેની વેબસાઇટ અપડેટ કરી, જેમાં OnePlus 15 અને OnePlus 15R મોડેલોની નવી કિંમતો જાહેર કરી. ભારતમાં ₹72,999 ની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ થયેલો ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન, OnePlus 15, હવે કંપનીની વેબસાઇટ પર બેઝ 12GB + 256GB RAM અને સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ માટે ₹77,999 માં સૂચિબદ્ધ છે. ટોપ-એન્ડ 16GB + 512GB વેરિઅન્ટ હવે ₹85,999 માં ઉપલબ્ધ થશે, જે તેની લોન્ચ કિંમત ₹79,999 થી ₹6,000 વધારે છે.
બીજી બાજુ, કંપનીની વેબસાઇટ અનુસાર, OnePlus 15R ની કિંમતમાં બીજીવાર વધારો થયો છે, જે ₹50,499 થી ₹52,999 થયો છે. તેવી જ રીતે, 12GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹47,999 ની લોન્ચ કિંમતથી ₹5,000 નો વધારો થયો છે. વધુમાં, 12GB + 512GB વેરિઅન્ટની કિંમત હવે ₹57,999 થશે, જે પહેલા ₹52,999 હતી.
Nothing ફોનના ભાવ પણ વધશે
પરંતુ એ નોંધનીય છે કે OnePlus એકમાત્ર કંપની નથી જે તેના સ્માર્ટફોનના ભાવ વધારશે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, ટિપસ્ટર સંજુ ચૌધરીએ દાવો કર્યો છે કે Nothing 4a Pro અને Nothing 4a હવે અનુક્રમે ₹44,999 અને ₹31,999 ની શરૂઆતની કિંમતે ઉપલબ્ધ થશે.
આ બે સ્માર્ટફોન 5 માર્ચે ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા, બેઝ વેરિયન્ટ્સ (8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે) ₹39,999 અને ₹31,999 થી શરૂ થાય છે.
Xiaomi પણ કિંમતો વધારશે
તેમ જ, ચીની સ્માર્ટફોન ઉત્પાદક Xiaomi ની સબ-બ્રાન્ડ Redmi, તેની તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી Redmi Note 15 Pro શ્રેણીની કિંમતોમાં પણ વધારો કરી રહી છે. તેના બેઝ વેરિયન્ટ્સ, Redmi Note 15 Pro+ ની કિંમત હવે ₹39,999 છે, જે તેની લોન્ચ કિંમત ₹37,999 થી વધુ છે. બીજી તરફ, Redmi Note 15 Pro ના 8GB + 128GB વિકલ્પની કિંમત ₹29,999 થી વધારીને ₹31,999 કરવામાં આવી રહી છે.
Realme સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં વધારો
છેવટે, ટિપસ્ટર અભિષેક યાદવ (@yabhishekhd) દાવો કરે છે કે Realme એ ભારતમાં તેના ઘણા સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં પણ વધારો કર્યો છે. Realme 16 Pro+ ના બેઝ 8GB + 128GB વેરિઅન્ટની કિંમત હવે ₹44,999 છે, જે લોન્ચ સમયે ₹39,999 હતી.
વધુમાં, Realme 16 Pro ની કિંમત હવે ₹31,999 ને બદલે ₹36,999 છે, એટલે કે તેની કિંમત ₹5,000 વધી ગઈ છે.
