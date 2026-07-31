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OnePlus N6x: 7000mAh બેટરી સાથે ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત અને સ્પેસિફિકેશન

આ સ્માર્ટફોન 7,000mAh બેટરી, 15W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, ડાયમેન્સિટી 6360 એપેક્સ ચિપસેટ અને 50-મેગાપિક્સલ કેમેરા જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે.

OnePlus એ ભારતમાં નવો બજેટ સ્માર્ટફોન N6x લોન્ચ કર્યો
OnePlus એ ભારતમાં નવો બજેટ સ્માર્ટફોન N6x લોન્ચ કર્યો (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST

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હૈદરાબાદ: OnePlus એ શુક્રવારે ભારતમાં પોતાનો નવો બજેટ સ્માર્ટફોન, OnePlus N6x લોન્ચ કર્યો. OnePlus એ તાજેતરમાં N-સિરીઝ રજૂ કરી હતી, અને આ લાઇનઅપમાં આ બીજો ફોન છે; પહેલો OnePlus N6 હતો. કંપનીએ બજેટ સેગમેન્ટમાં વપરાશકર્તાઓને લક્ષ્ય બનાવતી આ નવી શ્રેણી લોન્ચ કરી છે.

OnePlus N6x એ એન્ડ્રોઇડ 16 પર આધારિત કંપનીના નવીનતમ OxygenOS 16 પર ચાલતો ડ્યુઅલ-સિમ સ્માર્ટફોન છે. તેમાં 6.8-ઇંચ HD+ (720x1,570 પિક્સેલ્સ) LCD ટચસ્ક્રીન છે જેનો રિફ્રેશ રેટ 120Hz સુધી, પિક્સેલ ડેન્સિટી 254 ppi અને 900 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોન MIL-STD-810H ડ્યુરેબિલિટી સર્ટિફિકેટ સાથે આવે છે. ડિસ્પ્લેમાં વિવિડ અને નેચરલ સ્ક્રીન કલર મોડ્સ, ડાર્ક મોડ, સ્ક્રીન કલર ટેમ્પરેચર એડજસ્ટમેન્ટ અને આઇ પ્રોટેક્શન મોડ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. તે 19.6:9 પાસા રેશિયો સાથે આવે છે.

સ્પેસિફિકેશન અને ફીચર્સ
પરફોર્મન્સ માટે, ફોન Octa-Core Mediatek ડાયમેન્સિટી 6360 Apex ચિપસેટ આપેલી છે. થર્મલ્સનું સંચાલન કરવા માટે, કંપનીએ 5,300 ચોરસ મિલીમીટરના વેપર ચેમ્બર કૂલિંગ સિસ્ટમ સાથે આવે છે, જેથી ફોન વધુ ઓવરહીટ ન થાય અથવા ભારે ઉપયોગ દરમિયાન સમસ્યાઓનો સામનો ન કરે. અહેવાલો અનુસાર, OnePlus N6x 5G ને સપોર્ટ કરતું નથી અને 4G કનેક્ટિવિટી સાથે આવે છે.

OnePlus N6x પાછળના ભાગમાં 13MP કેમેરા સેન્સર ધરાવે છે. સેલ્ફી અને વિડિઓ કૉલ્સ માટે, તેમાં ફ્રન્ટમાં 5MP કેમેરા છે. ડિવાઇસમાં 7,000mAh બેટરી છે જે 15W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. OnePlus દાવો કરે છે કે ફોન એક જ ફુલ ચાર્જ પર લગભગ અઢી દિવસ સુધી ચાલી શકે છે.

કિંમત અને ઑફર્સ
4GB RAM અને 64GB સ્ટોરેજવાળા વેરિઅન્ટ માટે OnePlus N6x ₹18,999 થી શરૂ થાય છે. બીજા વેરિઅન્ટ, જેમાં 4GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ છે, તેની કિંમત ₹20,999 છે.

કંપની પસંદગીના બેંક કાર્ડ્સ પર ₹1,500 સુધીનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કરી રહી છે, સાથે છ મહિના સુધી નો-કોસ્ટ EMI વિકલ્પ પણ આપી રહી છે. આ સ્માર્ટફોન 4 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે અને બે રંગ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ થશે: બર્ગન્ડી રેડ અને આઈસ બ્લુ.

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