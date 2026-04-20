OnePlus Nord CE 6 અને CE 6 Liteની લોન્ચ તારીખ કન્ફર્મ, ફોનમાં હશે બે દિવસ ચાલે તેટલી મોટી બેટરી!

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 9:45 PM IST

હૈદરાબાદ: સોમવારે, OnePlus એ ભારતમાં તેના આગામી સ્માર્ટફોન OnePlus Nord CE 6 અને OnePlus Nord CE 6 Lite ની લોન્ચ તારીખની જાહેરાત કરી. આ બે ડિવાઈસ કંપનીની મિડ-રેન્જ શ્રેણીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ તાજેતરમાં OnePlus Nord 6 પણ લોન્ચ કર્યો હતો; હવે, Nord CE 6 કેટેગરીનો વારો છે. ટીઝર દ્વારા, કંપનીએ 1.5K રિઝોલ્યુશન સાથે ડિસ્પ્લે અને સ્નેપડ્રેગન 7 સીરિઝ ચિપસેટ સહિત અનેક ફીચર્સની પુષ્ટિ પણ કરી છે.

OnePlus Nord CE 6 સીરિઝ ભારતમાં 7 મેના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે. એક પ્રેસ નોટમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે બંને ફોન 7 મેના રોજ બપોરે 12:00 વાગ્યે લોન્ચ કરવામાં આવશે. Nord CE 6 ફ્રેશ બ્લુ, લુનર પર્લ અને પિચ બ્લેક કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે, જ્યારે Nord CE 6 Lite વિવિડ મિન્ટ અને હાઇપર બ્લેક રંગોમાં ઉપલબ્ધ થશે. કંપની બે વર્ષના વિરામ પછી 'લાઇટ' મોડેલ પાછું લાવી રહી છે; 2024 માં OnePlus Nord CE 4 Lite લોન્ચ કર્યા પછી, OnePlus Nord CE 6 Lite હવે તેના અનુગામી તરીકે હશે.

Nord CE 6 Snapdragon 7s Gen 4 ચિપસેટ આપેલી છે. તેની સાથે ડેડિકેટેડ Touch Reflex ચિપ પણ છે, જે ડ્યુઅલ-ચિપ આર્કિટેક્ચર બનાવે છે જે ટચ રિસ્પોન્સ અને એકંદરે પ્રદર્શનને વધારે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોન પસંદગીની ગેમ્સ 144fps સુધીના ફ્રેમ રેટને સપોર્ટ કરશે. 3200Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટ, 6-એક્સિસ ગેમિંગ ગાયરોસ્કોપ અને 33,000 ચોરસ મિલીમીટરથી વધુ વિસ્તારને આવરી લેતી મોટી વેપર ચેમ્બર કૂલિંગ સિસ્ટમ જેવા ફીચર સરળ અને કૂલ ગેમિંગ અનુભવ સુનિશ્ચિત કરે છે.

ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, ડિવાઈસમાં 1.5K રિઝોલ્યુશન અને 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે 6.78-ઇંચની પેનલ છે, જે વપરાશકર્તાઓ માટે શાનદાર વિઝ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ આપશે. કંપનીએ બેટરીમાં ખરેખર કમાલ કરી છે - ફોનમાં 80W SuperVOOC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે 8,000mAh ની વિશાળ બેટરી છે. OnePlus ના મતે, એક ચાર્જ પર 2.5 દિવસથી વધુ સમય સુધી ફોન વાપરી શકાશે. બાયપાસ ચાર્જિંગ અને 27W વાયર્ડ રિવર્સ ચાર્જિંગ પણ સપોર્ટેડ છે. બેટરી ઘણા વર્ષો પછી પણ તેની ક્ષમતાના 80% સુધી જાળવી શકે છે.

મિડ-રેન્જ સેગમેન્ટમાં, આ ફોન પ્રદર્શન, ડિસ્પ્લે અને બેટરી બેકઅપની દ્રષ્ટિએ મજબૂત દાવેદાર સાબિત થઈ શકે છે. તે ગેમિંગ અને દૈનિક વપરાશ બંને માટે યોગ્ય એક સંતુલિત વિકલ્પ હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે લોન્ચ પછી સત્તાવાર કિંમત અને સંપૂર્ણ ફીચર્સની રાહ જોવાઈ રહી છે. એવામાં ટીઝર ફીચર્સથી ચોક્કસપણે ઉત્સાહમાં વધારો થયો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત આવી રહી છે ચીનની વધુ એક ઈલેક્ટ્રિક કાર કંપની, આ હશે પહેલી કાર
  2. સ્ટેનફોર્ડ એઆઈ ઇન્ડેક્સ 2026 રિપોર્ટ મુજબ, એઆઈ પ્રોફેશનલ્સની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે

