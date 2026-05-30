NFHS-6 રિપોર્ટ જાહેર: ભારતમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા બમણી થઈ

એક અહેવાલ મુજબ, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈને 33.3 ટકાથી વધીને 64.3ટકા થઈ ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 8:00 PM IST

નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રીય પરિવાર સ્વાસ્થ્ય સર્વે (NFHS-6) માં દેશમાં મહિલાઓની ડિજિટલ અને નાણાકીય સશક્તિકરણમાં પ્રગતિ જોવા મળી છે. શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈને 33.3 ટકાથી વધીને 64.3 ટકા થઈ ગઈ છે.

તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બેંક અથવા બચત ખાતું ધરાવતી અને તેનો ઉપયોગ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા 78.6 ટકાથી વધીને 89.0 ટકા થઈ ગઈ છે, અને મોબાઇલ ફોન ધરાવતી અને તેનો ઉપયોગ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા 53.9 ટકાથી વધીને 63.6 ટકા થઈ ગઈ છે.

આ સર્વેક્ષણ, જે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા 2023-24 દરમિયાન MoHFW ના સહયોગથી અને ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પોપ્યુલેશન સાયન્સિસ (IIPS), મુંબઈ સાથે નોડલ એજન્સી તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું, તેમાં 715 જિલ્લાઓમાં લગભગ 6.79 લાખ ઘરોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.

આ સર્વે વસ્તી, આરોગ્ય, પોષણ અને પરિવાર કલ્યાણ સૂચકાંકો પર મહત્વપૂર્ણ પુરાવા પૂરા પાડે છે અને જિલ્લા સ્તર સુધી પુરાવા આધારિત આયોજન અને કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં મદદ કરે છે.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, 15-24 વર્ષની વયની મહિલાઓમાં સ્વચ્છ માસિક સ્રાવ દરમિયાન સ્વચ્છતા પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ 2019-2021માં 77.6% થી વધીને 2023-24માં 79.2% થયો છે. રાષ્ટ્રીય કિશોર સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ હેઠળ માસિક સ્રાવ સ્વચ્છતા યોજના (MHS) અને જન ઔષધિ યોજના હેઠળ સસ્તા સેનિટરી ઉત્પાદનો જેવી પહેલો દ્વારા આને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રયાસોથી જાગૃતિ, સુલભતા અને સલામત માસિક સ્વચ્છતા પ્રથાઓ અપનાવવામાં વધારો થયો છે. NFHS આરોગ્ય અને સામાજિક ક્ષેત્રોમાં કાર્યક્રમના અમલીકરણ અને નીતિ વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ પુરાવા પૂરા પાડે છે. પરિણામો માતા અને બાળ સ્વાસ્થ્ય, પોષણ, મહિલા સશક્તિકરણ અને આવશ્યક સેવાઓની પહોંચમાં સતત સુધારો દર્શાવે છે.

વધુમાં, બિન-ચેપી રોગોમાં વધારો, જીવનશૈલી સંબંધિત જોખમો અને કુપોષણનો બમણો બોજ અને પુખ્ત વયના લોકોમાં વધુ વજન/સ્થૂળતા જેવા નવા પડકારો નિવારક આરોગ્યસંભાળ, વર્તન પરિવર્તન અને સંતુલિત પોષણ વ્યૂહરચના પર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "એકંદરે, પરિણામો ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) પ્રાપ્ત કરવા તરફ ભારતની સતત પ્રગતિ દર્શાવે છે. કન્વર્જન્સ, છેલ્લા માઇલ ડિલિવરી અને સમાવિષ્ટ વિકાસ પર સતત ભાર મૂકવા સાથે, ભારત આ લાભોને ટકાવી રાખવા અને તેની વસ્તીના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીમાં વધુ સુધારો કરવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે."

